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Conclusiones Clave La información que antes requería años de experiencia para adquirirla ahora está fácilmente al alcance de cualquiera gracias a la IA. El verdadero valor está en saber aplicar esos conocimientos con experiencia, contexto, relaciones y buen criterio.

Los emprendedores deben replantearse su propuesta de valor: centrarse menos en lo que saben y más en las decisiones que ayudan a tomar, los problemas que resuelven y los resultados concretos que ofrecen.

Hazte estas preguntas: ¿Por qué conocimientos nos pagan actualmente nuestros clientes? ¿Qué información podría proporcionarles ahora la IA directamente? ¿En qué aspectos nuestro criterio marca la diferencia? ¿Cómo deberíamos reposicionar lo que vendemos?

Durante décadas, ser un experto fue una ventaja competitiva. Dedicabas años a desarrollar conocimientos, comprender una industria y acumular una experiencia que otros no tenían. Los clientes pagaban por acceder a esa experiencia porque adquirirla por su cuenta era difícil, costoso o requería demasiado tiempo.

Hoy, un empresario puede pedirle a la inteligencia artificial (IA) que analice un mercado, explique un concepto financiero o desarrolle una estrategia de marketing y obtener información que antes habría requerido contratar a un especialista.

Antes, tener todas las respuestas te convertía en la persona más inteligente de la junta. Hoy, podría convertirte simplemente en el motor de búsqueda más caro. Para los emprendedores que venden sus conocimientos especializados, la pregunta incómoda es esta: si los clientes pueden acceder a buena parte de lo que sabes, ¿por qué exactamente te están pagando?

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El valor del conocimiento está cambiando

Esto no es simplemente una predicción sobre hacia dónde podría llevarnos la IA. Ya estamos viendo cómo está transformando el trabajo basado en el conocimiento. El Índice de Tendencias Laborales 2025 de Microsoft reveló que el 81% de los líderes empresariales esperaba que los agentes de IA se integraran de manera moderada o generalizada en las estrategias de inteligencia artificial de sus empresas en los siguientes doce a 18 meses. Por su parte, el Informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial identificó el pensamiento analítico como la competencia fundamental más importante para los empleadores. El pensamiento creativo, la resiliencia y la alfabetización tecnológica también figuraron entre las habilidades más destacadas.

Estos hallazgos apuntan a una distinción importante. La tecnología es cada vez más capaz de generar información y realizar tareas, pero las empresas siguen necesitando personas que puedan evaluar esa información, relacionarla con la realidad del negocio y decidir qué hacer a continuación.

Pensemos en un consultor que ha dedicado 20 años a convertirse en experto en una industria específica. Ese conocimiento no ha perdido su valor de la noche a la mañana, pero si buena parte de su propuesta de valor consiste en explicar información que la IA ahora puede proporcionar en cuestión de segundos, es razonable que sus clientes se pregunten por qué están pagando. La ventaja ya no está tanto en poseer conocimientos como en saber aplicarlos.

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Lo que me enseñaron 25 años de trayectoria empresarial sobre el conocimiento especializado

Fundé mi agencia internacional de relaciones públicas, NettResults, en 1999. En aquel entonces, una de nuestras ventajas competitivas era nuestro conocimiento especializado del mercado tecnológico de Medio Oriente. Las empresas internacionales que buscaban entrar en la región necesitaban comprender el panorama de los medios de comunicación, las prácticas comerciales locales, las diferencias culturales y la manera de comunicarse eficazmente con públicos poco conocidos. Nosotros contábamos con ese conocimiento, además de una red de contactos que nos había llevado años construir. Los clientes no podían simplemente buscar buena parte de esa información ni establecer relaciones similares de la noche a la mañana.

Hoy, la IA puede explicar cómo funciona el panorama regional de los medios, identificar publicaciones, investigar a la competencia y ayudar a desarrollar estrategias de comunicación en cuestión de minutos. La información que antes requería mucho tiempo y experiencia para recopilarse está cada vez más al alcance de todos. Sin embargo, eso no significa que nuestra experiencia haya perdido valor. Saber qué publicaciones cubren temas de tecnología es útil. Saber qué periodista podría interesarse en una historia en particular, cómo podrían influir las sensibilidades regionales en su recepción y si vale la pena proponer esa historia requiere algo distinto. Requiere experiencia, relaciones, contexto y buen criterio, cualidades mucho más difíciles de automatizar.

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La próxima ventaja competitiva está en conectar los puntos

Una de las limitaciones del conocimiento especializado tradicional es que tendemos a organizarlo por disciplinas. Los expertos en marketing dominan la mercadotecnia; los financieros, las finanzas; y los especialistas en tecnología, la tecnología. Sin embargo, los problemas empresariales rara vez llegan perfectamente clasificados y, para resolverlos, muchas veces es necesario mirar más allá del área donde aparecen los primeros síntomas.

Hace poco trabajé con un empresario que creía que necesitaba contratar más personal porque su empresa tenía dificultades para satisfacer la demanda. A primera vista, parecía un problema de personal. Sin embargo, al analizar el negocio, descubrimos que gran parte de la presión provenía de procesos ineficientes, responsabilidades poco claras y la intervención del propio dueño en demasiadas decisiones cotidianas. Contratar más empleados podría haber aumentado la capacidad operativa, pero no necesariamente habría resuelto el problema de fondo. La mejor solución consistía en revisar los flujos de trabajo, definir claramente las responsabilidades e identificar dónde la tecnología podía eliminar tareas innecesarias antes de ampliar la plantilla.

Lo que inicialmente parecía una decisión de contratación era, en realidad, una combinación de diseño operativo, liderazgo y tecnología. La IA puede ayudar a analizar cada una de estas áreas, pero la oportunidad para el emprendedor está en conectarlas, reconocer qué información es relevante y tomar decisiones que contemplen el negocio en su conjunto. Un empresario que tenga conocimientos suficientes de tecnología, psicología, finanzas, operaciones y comportamiento del consumidor para relacionar todas estas disciplinas puede generar más valor que alguien que lo sabe todo sobre una sola de ellas.

Esto no significa que los especialistas estén dejando de ser necesarios. El conocimiento profundo sigue siendo indispensable, sobre todo cuando las decisiones tienen importantes consecuencias financieras, legales u operativas. Sin embargo, la especialización que no va acompañada de la capacidad de aplicar los conocimientos en su contexto se convierte cada vez más fácilmente en un servicio genérico.

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Evalúa el valor de tu conocimiento especializado

Si tu negocio vende conocimientos, asesoría o servicios especializados, te recomiendo analizar cómo está cambiando tu propuesta de valor. No necesitas contratar a un consultor costoso ni dedicar seis meses a una revisión estratégica. Empieza por responder cuatro preguntas sobre lo que realmente compran tus clientes y dónde generas valor de una manera que ellos difícilmente podrían replicar por sí mismos.

1. ¿Por qué conocimientos nos pagan actualmente nuestros clientes? Identifica los conocimientos especializados, la información y las capacidades que sustentan tus productos o servicios.

2. ¿Qué podría ofrecerles ahora la IA directamente? Sé realista al identificar qué partes de tu oferta son cada vez más fáciles, rápidas o económicas de obtener por cuenta propia para tus clientes.

3. ¿Dónde aporta valor nuestro criterio? Identifica las decisiones, relaciones, interpretaciones y experiencias que permiten obtener mejores resultados que los que ofrece la información por sí sola.

4. ¿Cómo deberíamos reposicionar lo que vendemos? Considera si deberías cobrar por el acceso al conocimiento, por el tiempo que dedicas a transmitirlo o por los resultados de negocio que tu experiencia ayuda a conseguir.

Este ejercicio no consiste en renunciar a tu experiencia, sino en asegurarte de no construir el negocio del futuro sobre una ventaja competitiva del pasado.

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Deja de vender respuestas y empieza a vender resultados

Para los emprendedores, la oportunidad no está en competir con la IA para ver quién puede producir más información. Es una competencia que difícilmente podremos ganar. En cambio, debemos aprender a formular mejores preguntas, conectar información de distintas disciplinas y tomar decisiones que generen valor medible para los clientes.

La IA puede decirles cada vez más a las personas qué es posible hacer. Los emprendedores y profesionales con experiencia ayudan a determinar qué tiene sentido, qué es comercialmente viable y qué vale la pena llevar a cabo. El futuro no pertenece a quienes simplemente saben más, sino a quienes saben qué es lo importante, qué hacer al respecto y están dispuestos a asumir la responsabilidad por los resultados.