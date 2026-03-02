Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El atractivo tradicional de la consultoría se está desvaneciendo a medida que la inteligencia artificial y la burocracia transforman el panorama de la industria, haciendo que la creatividad sea un activo cada vez más valioso.



El enfoque estructurado de la consultoría está quedando obsoleto frente a la capacidad de la IA para realizar tareas rutinarias, lo que desafía la propuesta de valor que antes distinguía al sector.



El espíritu emprendedor, impulsado por la imaginación y la resiliencia, se presenta como un camino más viable para la Generación Z ante los cambios en el mercado laboral provocados por la IA.

Jugué fútbol División I en la University of Pennsylvania y estudié en la prestigiosa Wharton School of Business. Recuerdo con claridad la ansiedad entre mentes brillantes compitiendo por oportunidades escasas, que casi siempre terminaban en banca o consultoría, intercambiando el autodescubrimiento por dinero y prestigio. Los beneficios eran evidentes: adquirir experiencia en la industria, construir redes de contacto y llegar a un puesto en la alta dirección o lanzarse a la gloria de una startup. Claro, algunos lo lograron, pero los tiempos han cambiado. La inflación aprieta el capital, la burocracia bloquea a los externos y los consultores están atrapados, irónicamente, buscando su propio consejo.

La consultoría ha perdido su ventaja competitiva, aunque las señales estaban ahí desde hace tiempo. Estas firmas moldearon la economía de Estados Unidos, asesorando en operaciones y transacciones como si fueran modelos de inteligencia artificial (IA) manuales, con clientes que pagan miles de millones por eficiencia. Los consultores poseen grandes habilidades organizativas, pero carecen de creatividad, la única habilidad que la IA no puede replicar. Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se encargan de tareas rutinarias en campos como la consultoría o el derecho, poniendo en entredicho sus propuestas de valor en tiempo real. En el mejor de los casos, los trabajos se vuelven más fáciles; en el peor, la industria muere y arrastra puestos consigo. Por eso la Generación Z debería abandonar la consultoría y apostar, en cambio, por la creatividad.

Relacionado: Cómo blindar tu carrera en un mundo impulsado por la inteligencia artificial

¿Regresión a la media, sabes a lo que me refiero?

Ben Affleck lo dijo con precisión en una entrevista reciente: la IA es una carrera hacia la mediocridad, produciendo contenido predecible a partir de enormes volúmenes de datos. Esto refleja el efecto de la consultoría en muchos jóvenes profesionales: los convierte en algoritmos humanos carentes de ingenio. Son la IA original, pero con una diferencia clave: es mucho más difícil y costoso reprogramar a un humano. Además, la imaginación no se puede fingir. Ese es el superpoder de un fundador.

A continuación, tres razones por las que la consultoría es un callejón sin salida en 2026:

Los consultores prosperan con estructura; los emprendedores prosperan con libertad. Los consultores están orientados al proceso: diagnostican, evalúan e implementan, específicamente en ese orden. ¿El emprendimiento? Caos puro. Iteración constante, presentaciones interminables, mercados volátiles, marcos legales, dilemas éticos y presiones políticas. El camino del fundador es lo que uno construye. De hecho, los verdaderos fundadores se alimentan de esa incertidumbre. La experiencia es una gran maestra, pero no sustituye la imaginación.

La mayoría de los problemas que abordan los fundadores ni siquiera han sido reconocidos y diagnosticados correctamente, mucho menos resueltos. Por eso, los emprendedores deben abrirse camino sin guía ni precedentes claros. Los consultores aplican soluciones ensayadas a problemas familiares, mientras titubean ante la ambigüedad y el caos. Y, lamentablemente, la vida real es un examen para el que no se puede estudiar. No todos son capaces de valerse por sí mismos. Construir empresas requiere capital, especialmente cuando se trata de grandes ideas. Ya es suficientemente difícil ejecutar incluso cuando todo parece alinearse; pero el “por qué” y el amor por emprender suelen revelarse en medio de la presión y la escasez de recursos. Algunas de las compañías más prósperas del mundo estuvieron al borde de la insolvencia y el fracaso antes de encontrar su rumbo. Para ganar, hay que resistir el caos inevitable.

Relacionado: El 75% de tus empleados ya usa IA. ¿Qué estás haciendo al respecto?

Conclusión

La propuesta de valor de la consultoría está amenazada. La IA es mejor y más rentable para la mayoría de las tareas. Firmas como McKinsey ya anticipan la disrupción de la IA al reducir discretamente su plantilla mediante “incentivos” que amortiguan el golpe. Reducir costos fijos suele ser positivo; pero cuando esa reducción termina socavando el servicio mismo, mantener las apariencias se vuelve una prioridad.

Aunque parezca increíble, antes de que las máquinas los volvieran obsoletos existían los “computadores humanos”. La historia no siempre se repite, pero rima. Y, en el fondo, la irrupción de la IA revela que la consultoría fue más un producto de las circunstancias que de la verdadera innovación. Si fuera tan indispensable como la burocracia insiste, el impacto de la IA no habría sido tan profundo ni tan extendido.

El impulso del capitalismo por maximizar el output ha erosionado algo esencial: la creatividad. No existe sustituto para ella. El mundo ha alcanzado su punto de saturación de mediocridad. El contenido generado en masa como relleno y las redes sociales sostenidas con respiración artificial son prueba de ello. El imperialismo económico, además, prácticamente garantiza que esta tendencia se acelere, lo que vuelve más importante que nunca cultivar el criterio y el gusto, porque ahí seguirá marcándose la diferencia.

Eso no significa que la IA no pueda ser un multiplicador de fuerza en manos adecuadas. Pero, como dice el refrán, el guerrero no empuña el arma: el guerrero es el arma.

Relacionado:Estás usando mal la IA — así es como puedes crear el ‘prompt’ perfecto