La creatividad forma parte de la naturaleza humana. Todos somos creativos en el sentido de que poseemos alguna forma de intuición creativa, esa voz interior que nos habla de vez en cuando y parece producir ideas de manera espontánea. Como especie, tenemos una conciencia de nosotros mismos y por ello vemos y experimentamos el mundo a través de nuestra propia lente única. Es esa lente única, nuestra perspectiva, la que da paso a nuestra intuición creativa y a nuestra capacidad para producir ideas originales y valiosas. Desafortunadamente con el paso de tiempo, muchos de nosotros perdemos el contacto con nuestra intuición creativa y la enterramos en lo más profundo para que no se escuche o simplemente elegimos ignorarla. La buena noticia es que siempre está ahí y que hay formas de canalizarlo.

1. Aprende a identificar y priorizar tu intuición creativa

Generalmente la intuición se entiende como conocimiento instintivo, un presentimiento sobre algo sin saber por qué. Tu intuición se puede usar de diversas maneras. La mayoría de las personas parecen reconocer su intuición cuando se trata de su propia seguridad o beneficio, como confiar, o no, en alguien. Sin embargo, tu intuición creativa es diferente porque se basa en tu percepción del mundo exterior, no solo en si algo es o no benéfico.

Por ejemplo, saber que una situación es peligrosa es tu intuición de supervivencia. Saber cómo salir de una situación peligrosa, por otro lado, es tu intuición creativa. Esta distinción es importante porque, salvo cuando estamos escapando creativamente del peligro, es menos probable que actuemos inmediatamente sobre nuestra intuición creativa. Después de todo, parece menos urgente en ese momento y, por lo tanto, no lo priorizamos sobre otras responsabilidades diarias. Así, por ejemplo, tendemos a ignorar nuestra intuición creativa cuando se nos ocurre una idea mientras manejamos al trabajo, pues priorizamos llegar al trabajo sobre atender la voz creativa en nuestra cabeza que ha decidido hablar en un momento inoportuno.

El problema es que estos momentos e ideas importan mucho en términos de cumplir el propósito de tu vida. Si no puedes detenerte y sumergirte por completo en la idea en ese mismo momento, al menos toma una nota de voz o envíate un correo electrónico o un mensaje de texto como recordatorio. De lo contrario, te arriesgas a perder lo que podría ser una pista clave para cumplir el propósito de tu vida.

2. Diseña tiempo y espacio creativo

La vida es agitada y está llena de responsabilidades y obligaciones, y muchas de ellas parecen todo menos creativas. Para sintonizarte con tu intuición creativa, necesitas dedicar un tiempo en tu día para descansar de todo, sentarte con tus pensamientos y permitir que tu mente divague. Si durante el día estás muy ocupado, intenta despertarte una hora antes o usa la hora de la comida para este tiempo creativo. Además, crea un espacio donde pases este tiempo para silenciar otras distracciones e inspirarte. Si ese espacios está en una habitación de tu casa, llénala de cosas que te encanten y te apasionen profundamente, como libros, arte, música, plantas y cuadros. Si te das este espacio temporal durante la jornada laboral, busca un lugar en donde puedas alejarte del trabajo y estar en tu propia cabeza. Si no lo encuentras, sal a dar un paseo.

3. Reflexiona sobre los temas y verdades de tu vida

Una manera de saber cómo conectarte con tu intuición creativa hoy es entender cómo te has conectado con ella en el pasado. Para ayudar a las personas a desarrollar y expandir su creatividad, siempre empiezo por conocer su historia de vida y me enfoco en los momentos que la han definido. La relevancia de estos momentos tiende a resultar en algún conocimiento o comprensión obtenido a través de la experiencia, a lo que llamo una “verdad”. Al examinar los sucesos y las realidades que moldean nuestra existencia, podemos reconocer modelos y temas repetitivos que nos caracterizan como individuos. Si te encuentras en un momento en el que sientes que no tienes ideas creativas y quieres canalizar tu intuición creativa, puedes enfocarte en temas de vida establecidos y comenzar a preguntarte qué sabes que es verdad sobre uno o más de estos temas. Lo que seguirá serán tus ideas y pensamientos originales sobre algo que conoces muy bien porque lo has vivido.

4. Deja de pensar demasiado y comienza

Finalmente, no dejes que tu cerebro bloquee tu intuición creativa. Una vez que hayas delimitado tu tiempo y espacio creativo, es posible que te sientas tonto al simplemente crear. Algo en tu cerebro podría decirte: “esto es tonto”, cuando todo lo que tienes que escribir en el papel es “no tengo nada que escribir”. Créeme, no importa. Simplemente comienza y escribe, garabatea, dibuja, pinta y juega. Al principio probablemente se sentirá terrible, pero créeme, no importa. Confía en el proceso. Debes despertar tu intuición creativa. Deja que tu mente divague hacia donde quiera. Muy pronto las ideas creativas fluirán. No puedo decirte cuántas canciones empezaron solo jugueteando con mi guitarra. Al principio puede sonar terrible, pero luego, de repente, casi como por arte de magia, sucede: la inspiración te llena y la creatividad comienza a fluir desde la conciencia.

