En medio de la revolución digital que sacude todos los sectores, hay una industria que está dinamizando la economía como pocos lo habían anticipado: las mascotas. Lo que antes se resolvía con una bolsa de alimento comprada en el supermercado de la esquina hoy se ha convertido en un sofisticado ecosistema tecnológico que proyecta mover $102,000 millones de pesos para 2026.

No es casualidad que, en México, siete de cada diez hogares tengan un animal de compañía, ni que estos miembros de cuatro patas estén exigiendo cada vez más servicios que antes eran exclusivos para humanos: salud especializada, seguros, guarderías y hasta aplicaciones para su bienestar.

La humanización de las mascotas ha llegado para quedarse, y con ella, un abanico de oportunidades de negocio que los emprendedores más astutos ya están aprovechando.

La tecnología que conecta emociones

Ignacio Guglielmetti, CEO de la startup mexicana CuidaMiMascota, dice que el crecimiento exponencial de estas plataformas no responde únicamente a necesidades prácticas, sino a un fenómeno emocional profundo. “En mercados como Argentina y Colombia, dejar una mascota con un desconocido sigue siendo una decisión emocional, no solo racional”, explica.

Y es que cuando se trata de quienes consideramos familia, la confianza lo es todo. Por eso, el verdadero producto que ofrecen estas empresas no es simplemente una aplicación, sino una red de cuidadores verificados con procesos rigurosos de selección y acompañamiento constante. La tecnología, en este caso, actúa como ese puente que transforma la incertidumbre en tranquilidad.

Los usuarios actuales ya no se conforman con transacciones simples, sino que necesitan ver, sentir y comprobar que su mascota está en buenas manos. Por eso, las plataformas más exitosas integran reportes de seguimiento, fotografías en tiempo real y sistemas de pago que profesionalizan lo que antes era un sector completamente informal.

Oportunidades para fundadores

Gonzalo Sisack Novillo, CEO y cofundador de Oliver Pets, pone el dedo en la llaga al hablar del panorama latinoamericano: “El principal desafío no es tecnológico en el sentido clásico, sino operativo y de estandarización”. Su experiencia trabajando con miles de tiendas pequeñas le ha demostrado que la heterogeneidad en catálogos, precios y stock es el verdadero dolor de cabeza.

Resulta que en un mercado acostumbrado a la venta por WhatsApp y a procesos artesanales, la resistencia al cambio es uno de los obstáculos más difíciles de sortear. “Lo destrabamos con un onboarding cercano y mostrando impacto rápido en ventas”, revela Sisack Novillo, dejando claro que la tecnología por sí sola no basta. Se necesita un sistema operativo que ordene la oferta sin anular la diversidad del retail local, una fórmula que requiere tanto de algoritmos como de empatía.

Según IMARC Group, a principios de 2024, el 83.2% de los mexicanos ya se había relacionado con las compras en línea y había tenido conexión con las distintas marcas del sector. En México, más de 200 empresas fabrican o comercializan alimentos para mascotas, con una proyección de crecimiento de 2.5% anual hasta 2030.

Las soluciones de identificación inteligente, como las placas con tecnología QR o NFC, están ganando terreno al permitir centralizar datos de bienestar emocional, historial veterinario y alertas de ubicación en tiempo real. No se trata solo de saber dónde está la mascota, sino de entender sus necesidades preventivas antes de que aparezcan los problemas.

Este enfoque en el bienestar preventivo está abriendo nuevas fronteras para emprendedores que entienden que el negocio ya no gira exclusivamente alrededor del plato de comida, sino alrededor de la calidad de vida de estos nuevos miembros de la familia.

Para los emprendedores que consideran ingresar a este mercado, Leap Venture Studio, el acelerador de startups dedicadas al cuidado de mascotas, acaba de abrir la convocatoria para su décimo programa, con plazo hasta el 29 de marzo.

Lo interesante de esta iniciativa, creada como una joint venture entre Mars Petcare y Michelson Found Animals, es que no solo ofrece hasta $200,000 dólares en financiación, sino acceso a una red de mentores que pocas veces está al alcance de proyectos en etapas tempranas.

Para esta edición, que se desarrollará entre agosto y noviembre de 2025, el foco está puesto en startups que avancen en la longevidad y el bienestar de las mascotas, especialmente aquellas que ya han entrado en la tercera edad. Un nicho que promete crecer tanto como la propia humanización de los animales de compañía.

Mirando hacia 2026, el panorama apunta a una transición de servicios aislados hacia ecosistemas de cuidado total. Las guarderías, los paseadores y las clínicas veterinarias tendrán que adaptarse a una presión regulatoria creciente, con nuevas leyes de bienestar social que exigirán infraestructura digital, seguros de responsabilidad civil digitalizados y carnets de vacunación en la nube.