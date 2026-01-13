Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La humanización de las mascotas está impulsando un rápido crecimiento del mercado pet-tech en América Latina, con soluciones basadas en IA que van desde monitoreo de salud hasta cuidado personalizado.



La confianza es el factor decisivo para la adopción tecnológica: plataformas que combinan verificación humana, datos y acompañamiento escalan con mayor rapidez.



La hiperlocalización y la adaptación operativa son claves para que las startups de pet-tech puedan crecer en mercados fragmentados y culturalmente diversos.

Cada vez son más las familias que consideran a las mascotas como miembros integrales. En la mayoría de los países latinoamericanos, la humanización de los animales de compañía ha desatado una demanda de soluciones que van más allá de la alimentación básica.

Collares que monitorean la salud, comederos que dosifican porciones con inteligencia artificial (IA) y plataformas que personalizan cada aspecto de su cuidado ya no son ciencia ficción, sino la punta de lanza de un mercado global que, según la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA), verá un incremento de más de $50,000 millones de dólares en gasto en los próximos seis años.

Estados Unidos lidera esta tendencia, con alrededor del 71% de los hogares conviviendo con una mascota. Pero el fenómeno es global y la tecnología es su motor principal. La IA, integrada en dispositivos vestibles y conectada al ecosistema del hogar inteligente, está transformando un sector nicho en uno de los segmentos de consumo tecnológico de más rápido crecimiento. Esto no se trata solo de gadgets; se trata de una redefinición profunda de la relación entre dueños y sus compañeros animales.

Generar confianza con tecnología

En esta transformación, sin embargo, la tecnología encuentra su verdadero valor solo cuando logra generar confianza. Ignacio Guglielmetti, CEO de la startup mexicana CuidaMiMascota, explica que: “En mercados como Argentina y Colombia, dejar una mascota con un desconocido sigue siendo una decisión emocional, no solo racional”.

Para Guglielmetti, el producto no es solo una app, sino “una red de cuidadores verificados, con procesos claros de selección y acompañamiento”. Esta profesionalización de la oferta es, de hecho, uno de los indicadores clave de la madurez del mercado.

“Vemos mayor recurrencia y reservas planificadas. Las familias buscan experiencias personalizadas y comunicación directa, lo que demuestra que el mercado está preparado para soluciones pet-tech que priorizan el bienestar y la calidad”, añade.

La lección es contundente: en esta industria, la confianza se construye reserva a reserva, y una mala experiencia se amplifica con rapidez.

Según Ayaz Ahmadov, CEO de Dosty, “la adopción de pet-tech tiende a ser más fuerte donde se superponen tres cosas: un alto grado de humanización de las mascotas, hábitos nativos de smartphone y confianza en la guía digital”. Desde su perspectiva, “América Latina es especialmente prometedora porque combina un apego emocional profundo con un fuerte comportamiento comunitario; por lo tanto, los productos que mezclan tranquilidad, sentido de pertenencia y acción práctica pueden escalar rápidamente”.

Esta observación refuerza la tesis de que la tecnología debe adaptarse al pulso emocional local. “A un nivel alto, nuestros datos nos dicen: los síntomas son globales, las emociones son locales. Por eso estamos construyendo la personalización primero, y superponiendo verticales como nutrición y escalada de cuidados, para que la experiencia se sienta como hecha para ti, no para el ‘dueño de mascota promedio’”, concluye Ahmadov.

El desafío operativo

Si el cuidado personalizado es un pilar, la logística y el comercio de insumos es el otro gran frente de batalla. Aquí, la IA y la data se topan con un ecosistema fragmentado y tradicional. Gonzalo Sisack Novillo, CEO y cofundador de Oliver Pets, explica el panorama en Latinoamérica: “El principal desafío no es ‘tecnológico’ en el sentido clásico, sino operativo y de estandarización: miles de tiendas pequeñas con catálogos, precios y stock muy heterogéneos”.

Sisack Novillo, quien utiliza a Argentina como laboratorio para perfeccionar su marketplace antes de escalar a México y evaluar España, identifica el núcleo del problema: “Digitalizar implica resolver confianza, datos y ejecución a la vez”.

La relación con los vendedores es clave en un mercado acostumbrado a la venta por WhatsApp y de forma artesanal. “Hay resistencia a cambiar rutinas. Lo destrabamos con onboarding cercano y mostrando impacto rápido en ventas”, señala. La tecnología, por sí sola, no basta: se necesita un sistema operativo que ordene la oferta sin anular la diversidad del retail local.

La expansión de estas soluciones tecnológicas confirma que no existe un modelo único. Tanto para el cuidado como para el comercio, la hiperlocalización es imperativa. “El core del producto se mantiene, pero cada país requiere adaptación profunda”, asegura Sisack Novillo.

Los métodos de pago, los plazos de entrega definidos por la geografía y el tráfico, el mix de productos e incluso las prioridades de los dueños varían sustancialmente. Mientras en un mercado puede primar la compra de alimento base, en otro crece la demanda de productos premium o funcionales.

De hecho, en la semana del CES 2026, la tecnológica Samsung presentó SmartThings Pet Care, una función que utiliza análisis de imágenes para guiar la toma de fotos de perros y gatos y detectar señales compatibles con problemas comunes como cataratas, enfermedades dentales o luxación de rótula. La herramienta busca alertar de forma temprana y fomentar la acción preventiva, incluso desde televisores conectados.

Este panorama global, impulsado por un gasto creciente en salud, alimentación y artículos de lujo para mascotas, consolida una verdad: la revolución pet-tech ha llegado para quedarse. No como un conjunto de dispositivos aislados, sino como un ecosistema integrado que, desde la IA hasta la verificación humana, busca garantizar una promesa común. Ya sea a través de la alerta temprana de un collar inteligente o de la tranquilidad de dejar a un perro con un cuidador verificado, el objetivo final es uno solo: profundizar el vínculo y mejorar la calidad de vida de esos miembros de la familia que, sin hablar nuestro idioma, ya nos han conquistado por completo.