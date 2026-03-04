Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El ransomware 3.0 ya no es un incidente tecnológico, sino un riesgo empresarial que puede comprometer liquidez, reputación y continuidad operativa en cuestión de horas.



La resiliencia digital dejó de ser una buena práctica opcional y se convirtió en un factor decisivo para valuaciones, confianza del cliente y sostenibilidad financiera.

El ransomware —ataques que secuestran sistemas y exigen pagos para liberarlos— ya no es un problema técnico aislado ni un dolor de cabeza exclusivo del área de sistemas.

Para 2026, este fenómeno es un riesgo empresarial crítico que puede detener operaciones, colapsar pagos, exponer datos sensibles y erosionar la confianza de clientes e inversionistas en cuestión de horas.

Este es un llamado para fundadores y líderes de fintech, bancos digitales y empresas financieras: ignorarlo puede poner en juego el futuro de tu negocio.

1) No es solo ransomware: es extorsión empresarial

El ransomware evolucionó hacia modelos de doble y triple extorsión:

Primero paraliza sistemas críticos.

Luego amenaza con filtrar información confidencial.

Finalmente presiona con consecuencias regulatorias y reputacionales si no se paga.

Esto no es teoría: el 37% de las violaciones de seguridad en 2025 involucraron ataques de ransomware y extorsión, un indicador de que su impacto económico y operativo sigue en crecimiento.

2) El impacto económico ya no es marginal

Según el Cost of a Data Breach Report 2024 de IBM, el costo promedio global de una brecha de datos alcanzó $4.88 millones de dólares, el nivel más alto registrado hasta ahora y con un crecimiento interanual significativo.

Para el sector financiero, los costos fueron incluso mayores cuando se consideran gastos por interrupción operativa, pérdida de negocio y sanciones regulatorias, lo que convierte estas brechas en un riesgo de liquidez real para empresas en crecimiento.

3) América Latina no está exenta y puede ser un blanco clave

Los ataques de ransomware en América Latina siguen aumentando con fuerza. En 2025, muchas empresas de la región enfrentaron más de 3,000 intentos semanales de ataque, con tendencias al alza en 2026.

Esto coincide con el aumento de organizaciones que, por falta de inversiones en ciberseguridad, enfrentan vulnerabilidades estructurales. Solo un 27% de las empresas en Latinoamérica cuenta con seguro de ciberriesgos, lo que deja a la mayoría expuesta a pérdidas directas e indirectas.

4) El ransomware afecta directamente a tu operación

Cuando un banco digital o una fintech no puede procesar transferencias, validar pagos o autenticar usuarios, tu propuesta de valor y tu promesa de marca colapsan. No es un escenario hipotético: las interrupciones operativas causan más daño que el propio rescate, elevando costos y erosionando confianza interna y externa.

Este impacto ocurre muchas veces en ciclos rápidos que los atacantes explotan para maximizar daño antes de que el equipo de respuesta pueda actuar.

5) Continuidad operativa = ventaja competitiva

Para un fundador, la seguridad no es un costo más: es un indicador de madurez operativa que puede:

Influir en valuaciones de inversión (los procesos de due diligence evalúan de forma directa la gobernanza de riesgos digitales).

Reducir costos a largo plazo gracias a menores tiempos de interrupción.

Aumentar la confianza del cliente en un mercado donde cambiar de proveedor cuesta un clic.

Este cambio de mentalidad es clave: la resiliencia digital deja de ser una “mejor práctica” para ser expectativa mínima del mercado.

6) Qué debes considerar como líder hoy

La seguridad real no se logra solo con herramientas. Se logra cuando:

El consejo directivo entiende y monitorea ciberriesgos como cualquier otro riesgo estratégico.

Se realizan simulacros de crisis y pruebas de penetración constantes.

Se segmenta infraestructura y se gestionan dependencias de terceros con estándares estrictos.

Se desarrolla una cultura organizacional donde todos entienden su rol en la seguridad.

Lecturas recientes muestran cómo el crecimiento sin controles claros puede aumentar riesgos financieros, regulatorios y reputacionales en el corto y mediano plazo.

7) La pregunta ya no es si te atacarán, sino cuándo y con qué preparación

Lo que algunos analistas describen como ransomware 3.0 —una evolución que combina cifrado, filtración de datos y presión regulatoria— nos obliga a aceptar una realidad empresarial incómoda pero necesaria: la estabilidad financiera depende de la estabilidad digital. Los líderes que internalicen esto y actúen en consecuencia no solo mitigarán riesgos, sino que convertirán la seguridad en una ventaja competitiva basada en confianza, el activo más valioso para cualquier emprendimiento financiero moderno.