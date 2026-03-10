Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cada gran salto en mi carrera —y cada transformación que he liderado— comenzó con una decisión que implicaba riesgo, incertidumbre e incomodidad. Si eres líder, es probable que hayas enfrentado puntos de inflexión similares.

Hace años, en la Universidad Estatal de Washington, lanzamos uno de los primeros programas de licenciatura completamente en línea en Sistemas de Información para la Gestión (MIS). En ese momento, era territorio inexplorado. Pocas escuelas de negocios se habían aventurado en la educación en línea, y muchos cuestionaban si los estudiantes o los empleadores tomarían en serio ese formato. El fracaso implicaba consecuencias reputacionales y financieras. Pero esperar habría reducido el riesgo inmediato, mientras garantizaba que perderíamos la oportunidad.

Esa es la naturaleza de las apuestas audaces: incómodas, inciertas y, muchas veces, poco populares. Pero cuando se alinean con tu misión y se toman con reflexión, pueden transformar tu negocio.

Aquí hay cinco principios que he utilizado para hacer apuestas guiadas por la misión sin poner a la organización en un riesgo innecesario.

1. Asegúrate de que la misión justifique el riesgo

Una apuesta audaz debe sentirse como algo que vale la pena. En la Universidad Estatal de Washington, nuestra misión era ampliar el acceso a una educación de calidad. Pasar al formato en línea implicaba riesgos, pero también abría un camino hacia una mayor inclusión, alcance y relevancia. Esa claridad nos dio seguridad.

Pregúntate: ¿Qué objetivo justifica la incomodidad a corto plazo? ¿Quién se beneficia si esto funciona? ¿La recompensa potencial justifica el riesgo?

Si no puedes responder con claridad, todavía no estás listo. Pero si las respuestas te llenan de energía, vas por el camino correcto.

2. Construye un equipo que prospere en la incertidumbre

Los movimientos audaces dependen de las personas que están detrás de ellos. Sin el equipo adecuado, una apuesta audaz está destinada a fracasar. Cuando miro hacia atrás en las transformaciones a gran escala que he liderado —como la creación de aulas del futuro o el lanzamiento de algunos de los primeros programas de grado en línea—, el elemento en común siempre es el equipo.

Para aumentar las probabilidades de éxito, reúne a personas que:

Se sientan cómodas sin tener todas las respuestas.

Aporten perspectivas diversas y prioricen el progreso por encima del ego.

Contribuyan con energía en lugar de resistencia.

El impulso lo generan las personas que quieren hacer avanzar la apuesta. Contrata por energía, no por fricción. La vas a necesitar.

3. Busca la crítica antes de pensar que la necesitas

Demasiados líderes evitan el escrutinio hasta que ya es demasiado tarde. La retroalimentación crítica en una etapa temprana puede salvar tus mejores ideas de un fracaso prevenible.

Cuando enfrentamos un desafío de acreditación, involucramos a profesores, egresados y personal administrativo en la búsqueda de soluciones. Sus aportaciones ayudaron a identificar fallas, evitar obstáculos y lograr alineación con rapidez.

Para replicarlo:

Comparte tus primeras ideas con las personas que se verán afectadas.

Pregunta específicamente dónde podría fallar la idea.

Integra sus preocupaciones en tu plan.

Trata la resistencia como datos, no como oposición.

Aceptar la crítica desde el principio reduce la fricción más adelante.

4. Elige estratégicamente el momento para ser audaz

Ser audaz no significa ser impulsivo. Evalúa si el momento es el adecuado para la apuesta, no solo si la oportunidad resulta emocionante. Pregúntate: ¿tu equipo está listo? ¿Las condiciones externas son favorables? ¿Tienes los recursos para llevar la iniciativa hasta el final?

Una buena idea en el momento equivocado puede convertirse en un problema. Cuando el momento y la preparación se alinean, un movimiento audaz se vuelve un catalizador.

5. Deja que los datos te orienten, pero no permitas que te paralicen

Antes de lanzar nuestro programa en línea, analizamos tendencias en inscripciones, necesidades del mercado laboral y adopción tecnológica. Los datos mostraban una demanda creciente por parte de adultos que trabajan y una mayor familiaridad con las plataformas en línea.

Pero los datos no lo responden todo. No podían predecir cómo se adaptarían los profesores ni con qué rapidez escalaría el programa. Eso requería criterio y experiencia. Combinamos los datos con nuestro conocimiento de las capacidades institucionales y fundamentamos la decisión en nuestra misión de ampliar el acceso para estudiantes que, de otro modo, no podrían obtener un título.

Los datos deben validar la oportunidad, no reemplazar el juicio. Úsalos para orientar la dirección y combínalos con el conocimiento institucional y la claridad de la misión para tomar la decisión final.

Haz la apuesta que te permita avanzar

Las decisiones audaces no son imprudentes: son riesgos calculados basados en el propósito, el momento adecuado y la alineación del equipo. Solo se vuelven peligrosas cuando se toman sin claridad ni cuidado.

Cuando eliges una misión que realmente importa, pones a prueba tus ideas, reúnes a las personas adecuadas, buscas retroalimentación honesta y actúas en el momento correcto. Entonces, las apuestas audaces se convierten en motores de crecimiento e impacto.

El primer paso es el más difícil — y también el más importante.