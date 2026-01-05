Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La energía sostenida no depende de trabajar menos horas, sino de cómo se gestiona el descanso, la atención y la carga mental a lo largo del día.

Priorizar el sueño, la nutrición y el movimiento sigue siendo clave, pero establecer límites y reducir la sobreestimulación es igual de importante.

Los microhábitos —pausas breves, rutinas conscientes y delegación— permiten mantener un alto rendimiento sin recurrir a la cafeína.

En el acelerado y exigente mundo del emprendimiento, mantener un nivel constante de energía no solo es cuestión de cumplir tareas; es crucial para tomar las mejores decisiones para ti y tu negocio, con claridad y resiliencia.

Constantemente me preguntan: “¿Cómo tienes tanta energía?” Y es que, la mayoría de los días, realmente me siento llena de energía, sin necesidad de consumir cafeína durante la jornada (sí, tomo cafeína a las 5 a.m. antes de entrenar, pero después de eso, estoy completamente libre de ella).

Además de mis rutinas matutinas, en las que mantengo límites estrictos, aquí comparto mis estrategias personales comprobadas para aprovechar la energía natural y mantenerme enfocada, alerta y llena de equilibrio y felicidad, en lugar de padecer el agotamiento.

En un contexto donde la sobreestimulación digital y la toma constante de decisiones drenan tanta energía como el trabajo físico, aprender a protegerla se ha vuelto una habilidad esencial para emprendedores y líderes.

1. Prioriza el sueño: la recarga imprescindible

Si hay algo que protejo con la misma intensidad que una presentación de negocios para un cliente de ensueño, son mis horas de sueño. Me aseguro de dormir entre siete y ocho cada noche porque nada impulsa más mi productividad y estado de ánimo que despertar descansado y lista para entrenar.

Aunque pueda resultar tentador sacrificar horas de sueño por trabajo, he aprendido que esto solo me drena al día siguiente. Dormir bien es una inversión clave en mis reservas de energía y da resultados cada mañana.

Consejo práctico: Establece una rutina de sueño constante y limita el uso de dispositivos al menos una hora antes de acostarte. Evita comidas pesadas y alcohol antes de dormir. Si estás estresado, prueba una meditación guiada para relajarte. Yo termino todas mis noches con una meditación para el sueño.

2. Dieta alta en proteínas: energía de calidad

La proteína está directamente relacionada con la pérdida de grasa, el desarrollo muscular, la energía y, sobre todo, la longevidad. Siguiendo las recomendaciones de la Dra. Gabrielle Lyon y sus principios en torno a la proteína (aquí tiene un buen protocolo), consumo un gramo de proteína por cada libra de peso corporal.

Enfocarme en mi ingesta de proteínas ha mejorado mi energía, acelerado mi metabolismo, fortalecido mi masa muscular y aumentado mi capacidad de concentración. Mis fuentes favoritas de proteína incluyen salmón, carnes magras como bisonte y pollo.

Consejo práctico: Ten siempre a la mano opciones rápidas como yogur griego, queso cottage, frutos secos o batidos de proteína. Empieza con un desayuno rico en proteínas, que puede incluir huevos, salchichas de pavo o, si tienes antojo de algo dulce, prueba mi hot cake de proteínas de chocolate de 50g que preparo todos los días. Si prefieres avena, agrega un poco de proteína en polvo y almendras. Evita los alimentos procesados y las azúcares añadidas para prevenir el bajón de energía a mediodía.

3. Momentos de alegría: un recargo rápido de felicidad

A veces, la energía no proviene solo del sueño o de la comida, sino de pequeños momentos de felicidad. Programo snacks de alegría durante el día, como escuchar una canción favorita, llamar a un amigo o salir a respirar aire fresco.

Consejo práctico: Identifica actividades pequeñas y significativas que te alegren y súmalas a tu rutina diaria. Si es necesario, programa una alarma para que recuerdes tomar estos micro-descansos. Si crees que no tienes tiempo, minimiza el desplazamiento por redes sociales durante el día, elimina y delega tareas que realmente no son necesarias y cancela reuniones que puedan resolverse con una rápida llamada telefónica.

4. Biohacks con propósito: sauna, inmersión en frío y calma

Incorporo sesiones de sauna varias veces a la semana, inmersiones en agua fría (a veces solo saltando a la alberca) y prácticas de respiración o meditaciones guiadas de cinco minutos para recalibrarme en los días agitados.

Consejo práctico: Prueba una sesión de sauna o un baño de hielo en un estudio local para ver si mejora tu energía y estado de ánimo. Muchos de estos centros de bienestar y recuperación, como Remedy Place y The Kollective, están abriendo en más ubicaciones. Si no tienes uno cerca, usa una manta de sauna asequible o toma una ducha fría.

5. Mini pausas energéticas: activa cuerpo y mente

Un rápido estallido de actividad física, como flexiones o una caminata breve, me ayudan a salir de un bajón de energía y me mantienen alerta. El movimiento hace maravillas para elevar la energía y la productividad.

Consejo práctico: Programa un par de estos “descansos energéticos” a lo largo del día, especialmente durante sesiones de trabajo más largas, aunque sea solo por un minuto. Cuando notes que tu energía baja, prueba hacer saltos de tijera, dar una caminata corta alrededor de la cuadra, subir un tramo de escaleras o incluso tomarte un pequeño descanso para bailar.

6. Suplementos esenciales

Aunque evito depender de la cafeína para mantener mi energía, utilizo ciertos suplementos como creatina, electrolitos y vitamina D, los cuales siento que apoyan el equilibrio de mi energía. Mientras que la creatina favorece la masa muscular, las investigaciones más recientes han demostrado que también ayuda a la salud ósea, la claridad mental y el metabolismo energético.

Los electrolitos contienen sodio y magnesio, entre otros minerales que respaldan al metabolismo y a una hidratación óptima. Me gustan productos como LMNT, Instant Hydration e incluso añadir una pizca de sal para crear mi propia versión de “agua de spa” infusionada con naranjas, limones y toronjas. Stemregen, un suplemento basado en la ciencia que incrementa de forma natural el número de células madre en el cuerpo para mejorar el sistema de reparación y recuperación, me ha funcionado muy bien. La vitamina D, que suelo obtener de la luz solar, también contribuye a mejorar mi estado de ánimo y mi vitalidad en general.

Consejo práctico: Empieza con lo básico. Consulta a tu médico antes de agregar cualquier suplemento nuevo y enfócate en suplementos que trabajen en armonía con tu cuerpo en lugar de sobre estimularlo. Creo en la bioindividualidad, y cada cuerpo es diferente, así que encuentra lo que a ti te funcione.

7. Entrena tu cerebro

Me mantengo mentalmente alerta con actividades como crucigramas, apps de entrenamiento cerebral (Elevate o Lumosity) y llevo un diaro, que refuerzan mi agilidad cognitiva. Hacer estos ejercicios se ha convertido en una rápida recarga mental, dándome esa ventaja extra para abordar la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Consejo práctico: Programa una breve sesión diaria o semanal para ejercitar al cerebro. Incluso un pequeño rompecabezas por la mañana puede mejorar tu agilidad cognitiva. Llevar un diario también resulta eficaz y beneficioso para el cerebro de muchos emprendedores.

8. Establece límites claros

Uno de los mayores drenajes de mi energía solía ser decir “sí” a demasiadas peticiones. Aprender a establecer límites ha sido transformador para mi productividad y salud mental. Al ser más selectiva con respecto a dónde invierto mi energía, puedo dedicarme más a las cosas que realmente importan, tanto en los negocios como en la vida personal.

Consejo práctico: Practica decir “no” a compromisos que no se alineen con tus prioridades actuales, incluyendo eventos, cenas o solicitudes de otras personas que te piden tu opinión. Ve los límites como una manera de invertir en las actividades de mayor impacto y de centrarte en lo que realmente importa.

Al combinar estas estrategias, he logrado cultivar un estilo de vida rico en energía que respalda el ritmo exigente de ser emprendedora, madre, esposa y muchas otras responsabilidades significativas que todos llevamos, desde cuidar a padres mayores hasta manejar proyectos paralelos. Cada consejo forma parte de un enfoque holístico, porque la verdadera energía no proviene de una sola fuente; es un estilo de vida.

Hoy, más que nunca, la energía no se pierde solo por exceso de trabajo, sino por la fragmentación constante de la atención y la dificultad para desconectarse.

