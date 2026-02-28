Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave México está dejando de ser solo un destino operativo para convertirse en un centro estratégico de ingeniería e innovación impulsada por IA.



La combinación de talento STEM, nearshoring e integración con Norteamérica está elevando el rol del país dentro de las cadenas globales de valor tecnológico.



La aceleración de la inteligencia artificial no solo atrae inversión extranjera, también redefine la competitividad local.

Durante años, México fue visto como un destino competitivo para manufactura y servicios compartidos. Hoy, esa narrativa está cambiando: En plena aceleración de la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital global, el país se posiciona cada vez más como un hub estratégico para desarrollo tecnológico, ingeniería avanzada y creación de productos digitales.

Según los datos recientes de la inversión extranjera directa, que superó los $40,000 millones de dólares en 2025, modelos como el nearshoring se están consolidando en el país gracias a su posición como socio estratégico de Estados Unidos.

El talento especializado local, los centros de innovación y la sofisticación de los proyectos que empresas internacionales están desarrollando desde territorio mexicano para mercados globales; son prueba de la importancia estratégica que hoy el país tiene para la industria.

Por otro lado, el crecimiento de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), la madurez del ecosistema emprendedor y la mencionada integración comercial con Norteamérica han convertido al país en un punto clave para compañías que buscan escalar operaciones tecnológicas sin perder cercanía con sus bases centrales.

Empresas globales de ingeniería digital, desarrollo de plataformas y servicios tecnológicos han fortalecido su presencia en México y Latinoamérica para aprovechar no solo la proximidad geográfica, sino también la calidad del talento en áreas como inteligencia artificial, analítica avanzada y desarrollo de producto.

Un ejemplo reciente de este momento es el nombramiento de Sudip Singh como nuevo CEO de Ness Digital Engineering. La compañía, que abrió operaciones en Guadalajara el año pasado, ha señalado que esta nueva etapa buscará acelerar su estrategia global en inteligencia artificial (IA) y plataformas digitales, en línea con la evolución que vive el mercado de servicios de ingeniería y software.

Desde la industria se reconoce que Latinoamérica se ha convertido en una región clave no solo por su talento, sino por su capacidad de impulsar innovación tecnológica con impacto global. Más que una declaración corporativa, esta visión refleja una tendencia que atraviesa a múltiples actores del ecosistema.

Un punto de inflexión para las empresas

Para emprendedores y líderes de negocio, esta transformación abre varias oportunidades. Primero, la consolidación de México como hub tecnológico atrae inversión, conocimiento y redes internacionales que fortalecen el ecosistema local. En segundo lugar, eleva el estándar competitivo donde las startups ya no compiten solo a nivel nacional, sino dentro de cadenas de valor globales.

Además, la adopción de IA en grandes corporaciones acelera la demanda de soluciones complementarias como ciberseguridad, automatización, análisis de datos, optimización de procesos y plataformas verticales especializadas.

Ahí es donde muchas startups pueden insertarse estratégicamente.

El cambio también obliga a los empresarios tradicionales a replantear su modelo operativo. Si las compañías globales están integrando IA en sus procesos centrales, las empresas locales no pueden quedarse en la digitalización básica; deben avanzar hacia modelos más inteligentes, automatizados y orientados a datos. Por supuesto, no se trata únicamente de atraer más empresas extranjeras, sino de integrarse en la conversación global sobre innovación, ingeniería avanzada e inteligencia artificial.