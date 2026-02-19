Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Latam GPT busca reducir la dependencia tecnológica externa al desarrollar un modelo de IA alineado con las realidades lingüísticas y culturales de América Latina.



La iniciativa también apunta a preservar lenguas originarias y ampliar el acceso regional a capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

América Latina dio un paso estratégico en la carrera global por la inteligencia artificial (IA). Chile, junto a otros 15 países de la región, presentó oficialmente Latam GPT, el primer modelo de lenguaje (LLM) desarrollado en América Latina, una iniciativa que busca fortalecer la soberanía tecnológica regional frente a potencias como Estados Unidos y China.

La iniciativa surge ya que los grandes modelos de IA procesan una proporción inferior de contenidos en español y portugués —en torno al 4% y 2%, respectivamente— lo que refleja una subrepresentación de la región. A ello se suma una marcada brecha en la disponibilidad de datos históricos entre el hemisferio norte y el sur, lo que dificulta la investigación y el uso preciso de estas herramientas en contextos latinoamericanos.

Un modelo de lenguaje para preservar las lenguas originarias de la región

Uno de los ejes centrales del modelo es la preservación de lenguas originarias. En una primera etapa, el trabajo se enfoca en incorporar el rapa nui, hablado en la isla del mismo nombre en el océano Pacífico, y el mapudungun. Posteriormente, la iniciativa busca expandirse a otros países latinoamericanos, contribuyendo a la protección y proyección digital de sus lenguas y culturas.

El proyecto, impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y respaldado por instituciones públicas, académicas y tecnológicas, fue presentado en presencia del presidente chileno Gabriel Boric, quien lo calificó personalmente como un hito para la región.

“Gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, redes de colaboración que antes no existían, y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología”, expresó el mandatario durante la presentación.

IA entrenada en portugués y español

Latam GPT es el primer modelo de lenguaje entrenado específicamente en español y portugués desde América Latina. Su primera versión será lanzada en septiembre de este año y contará con un modelo entrenado con 70,000 millones de palabras en ambos idiomas. El entrenamiento se realizará tomando como base la arquitectura de código abierto Llama 3.1.

Además, se reveló que el modelo será de acceso abierto para universidades, gobiernos y comunidades, con el objetivo de democratizar el desarrollo y uso de inteligencia artificial en la región.

Según Álvaro Soto, director de CENIA, este proyecto representa una oportunidad histórica para posicionar a América Latina como actor en la revolución tecnológica global.

“Latam-GPT permite que América Latina se suba a la revolución de la IA como actor, desarrollando tecnología propia y demostrando lo que es posible cuando la región trabaja unida”, expresó Soto.

Considerado uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Gabriel Boric, Latam GPT está apuntando a desarrollar una IA adaptada al contexto latinoamericano. En un futuro, la iniciativa podría mejorar la experiencia de los usuarios en la región y apoyar la gestión de procesos estatales, haciéndolos más ágiles y eficientes.