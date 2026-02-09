Conclusiones Clave Anthropic presentó su más reciente campaña publicitaria durante la transmisión del Super Bowl LX.



La empresa promete que, a diferencia de ChatGPT, Claude no mostrará publicidad en las conversaciones con sus usuarios.



Pese a su crecimiento explosivo, enfrenta el reto de ser rentable en una industria extremadamente costosa.

Hace tres semanas OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, anunció que comenzará a mostrar publicidad intercalada en las conversaciones que los usuarios gratuitos sostengan con el chatbot de inteligencia artificial (IA).

La medida parece lógica ante la demanda que la herramienta —líder indiscutible en el mercado— tiene y los esfuerzo que la empresa dirigida por Sam Altman hace para cubrir la enorme inversión que durante años ha hecho para desarrollar su tecnología (según un texto publicado por Sebastian Mallaby en The New York Times, la empresa podría quedarse sin dinero antes de que la nueva tecnología pueda generar las ganancias que hagan viable su existencia en el largo plazo).

Pero no todos los desarrolladores de IA tienen el mismo enfoque.

Anthropic, la empresa detrás de Claude, otro chatbot de IA, fijó su postura el día de ayer con la transmisión de diversos spots publicitarios durante la transmisión del Super Bowl LX.

En los comerciales se puede ver a diversas personas (una emprendedora que quiere armar un plan de negocios, un deportista que desea marcar sus músculos abdominales, un hombre joven preocupado por la relación con su madre, una estudiante agobiada por la entrega de un ensayo) conversando con alguien más. Tras hacer una petición concreta, los interlocutores, claras representaciones antropomorfas de la IA, responden con lenguaje genérico y de guion, hasta que eventualmente deslizan un comercial.

La leyenda escrita en la pantalla advierte: “La publicidad pronto llegará a la IA. Pero no a Claude”. Aunque no hay una mención explícita hacia OpenAI o ChatGPT, la alusión es obvia.

Relacionado: ¿Por qué todo “solopreneur” debería abrazar los equipos virtuales impulsados por la IA?

¿Qué es Claude?

Desarrollado por Anthropic, Claude es un modelo de IA conversacional muy similar a ChatGPT.

La empresa fue creada en 2021 por Daniéla y Dario Amodei (su actual CEO), quienes previamente habían trabajado en OpenAI. El énfasis de la compañía está en el desarrollo de sistemas de IA que sean seguros, confiables y comprensibles.

Actualmente Claude está basado en Sonnet 4.5, un modelo que busca ser más conversacional y menos formal que los de la competencia para evitar sonar como asistentes robóticos como los mostrados en los anuncios publicitarios.

Un plus del chatbot es su acceso nativo a herramientas como creación de archivos (tablas de Excel, presentaciones en PowerPoint o documentos de Word) a partir de tus prompts.

Dato curioso: el nombre Claude es un pequeño homenaje a Claude Shannon, quien sentó las bases matemáticas para la era digital moderna con su teoría de la información en los años 40.

Relacionado: La IA ha transformado el mercado laboral: estos son los negocios que todavía vale pena emprender en 2026

La realidad financiera de Anthropic

Pese a que la empresa parece estar convencida de que la publicidad no debería de aparecer en medio de las conversaciones que un usuario tiene con sus herramientas, su realidad financiera es igual de compleja de la de OpenAI.

Aunque es cierto que Anthropic ha conseguido financiamiento por $37,700 millones de dólares por medio de 16 diversas rondas de inversión y de que cuenta con el respaldo de las grandes tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft y Nvidia, los costos para entrenar y mantener al día a sus modelos son masivos. Pese a que los ingresos anualizados pasaron de $1,000 millones a $5,000 millones de dólares en 2025, hoy Anthropic tiene compromisos millonarios con las empresas que han invertido en ella (más de $30,000 millones solo con Microsoft/Azure) y el ramo es sumamente competido.

Así es que, pese a Anthropic ha sido capaz de conseguir vastas sumas para financiar su crecimiento, tiene el reto de alcanzar la rentabilidad antes de necesitar más capital. Lo que es un hecho, o al menos una promesa, es que no lo hará a costa de “invadir” las conversaciones de sus usuarios.

Aquí puedes ver todos los spots de la campaña de Anthropic: