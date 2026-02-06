Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Durante más de una década, blockchain fue leída casi exclusivamente desde el ángulo financiero: criptomonedas, volatilidad y ciclos especulativos. Sin embargo, esa narrativa ya no explica por qué organizaciones globales, reguladores y áreas de tecnología están reevaluando su papel estratégico.

De cara a 2026, el valor de blockchain se está desplazando hacia un terreno mucho más crítico para el negocio: la confianza verificable en sistemas digitales complejos.

Blockchain: más allá de la especulación

Este cambio no ocurre en el vacío. Según el reporte Cost of a Data Breach de IBM, el costo promedio global de una brecha de datos alcanzó $4.88 millones de dólares, y en sectores altamente regulados como servicios financieros supera los $6 millones de dólares por incidente. Más allá del impacto económico inmediato, estos eventos tienen algo en común: después del ataque, la mayor dificultad no es contenerlo, sino reconstruir con certeza qué ocurrió realmente.

Hoy, las organizaciones operan con niveles de automatización inéditos; sistemas que autorizan transacciones, ajustan riesgos, habilitan accesos o toman decisiones apoyadas en inteligencia artificial (IA) lo hacen en milisegundos y, muchas veces, sin intervención humana directa. En ese contexto, confiar únicamente en logs centralizados o controles internos supone aceptar que el propio sistema que registra los hechos es, por definición, confiable. Esa suposición ya no siempre se sostiene.

Aquí aparece el verdadero valor de blockchain como infraestructura, no como sustituto de plataformas existentes, sino como capa criptográfica de evidencia que permite registrar eventos de forma inmutable.

Su fortaleza no está en almacenar grandes volúmenes de datos, sino en generar pruebas matemáticas de que algo ocurrió en un momento específico y no fue alterado después. Esa diferencia es clave cuando se trata de auditorías, investigaciones forenses o cumplimiento regulatorio.

El interés institucional en este enfoque no es teórico. El Foro Económico Mundial ha señalado que la aceleración de la automatización y de la IA está ampliando la superficie de riesgo operativo y reputacional, especialmente porque muchas decisiones críticas ya no son fácilmente explicables a posteriori. En paralelo, marcos como el AI Risk Management Framework del NIST subrayan la necesidad de trazabilidad, gobernanza y evidencia técnica en sistemas automatizados, algo que los registros tradicionales no siempre pueden garantizar por sí solos.

Confianza verificable en la era de la automatización

Blockchain empieza a utilizarse precisamente para cubrir ese vacío; en lugar de registrar información sensible, se almacenan huellas criptográficas de eventos clave, accesos privilegiados, cambios de configuración o decisiones automatizadas. Esto permite auditorías posteriores sin exponer datos confidenciales y reduce la dependencia de reportes manuales o reconstrucciones parciales desde una perspectiva de negocio, no se trata solo de control, sino de reducir incertidumbre.

El impacto de esta aproximación también se refleja en la confianza digital como variable estratégica de negocio. De acuerdo con el Edelman Trust Barometer 2024, el 82% de los líderes empresariales considera que la confianza es un factor decisivo para la competitividad y la resiliencia organizacional, particularmente en contextos de alta incertidumbre tecnológica y regulatoria. En un entorno donde los sistemas digitales automatizan decisiones críticas y gestionan información sensible, la confianza deja de ser un atributo intangible y pasa a convertirse en un activo que debe demostrarse con evidencia técnica verificable, no sólo declararse en políticas o reportes internos.

Es importante aclararlo para evitar malentendidos, blockchain no elimina el riesgo, no reemplaza herramientas de ciberseguridad ni corrige malas decisiones de diseño, su función es distinta: actúa como un ancla de confianza cuando los sistemas se vuelven demasiado complejos como para depender únicamente de controles internos o de la buena fe organizacional; en otras palabras, no promete eficiencia inmediata, pero sí certeza en entornos donde la certeza es cada vez más escasa.

Para los equipos directivos, esto cambia el enfoque estratégico, la pregunta ya no es si blockchain está de moda y pasa a ser si la organización cuenta con mecanismos suficientes para probar, sin ambigüedades, cómo operan sus sistemas críticos. En un entorno regulatorio más estricto, con mayor automatización y con incidentes cada vez más costosos, esa capacidad empieza a marcar la diferencia.

En 2026, blockchain no será relevante por promesas futuristas ni por la especulación de activos digitales. Su verdadero impacto será mucho más silencioso, pero decisivo: convertirse en criptoinfraestructura que sostiene la confianza digital. Y para las organizaciones que entienden esto a tiempo, esa confianza no solo reduce riesgos, también fortalece su posición competitiva en un entorno donde demostrar lo que ocurrió es tan importante como hacerlo bien.