Si has dado el salto al emprendimiento, seguramente has experimentado la emoción de grandes sueños, pero también esos días en los que te preguntas: “¿En qué me metí?” (Lo entiendo, he estado ahí). Pero si hay un secreto para construir un negocio próspero, es esta sencilla verdad: nunca dejes de aprender.

He aquí la cuestión: ser emprendedor no se trata solo de valentía, grandes acuerdos o trabajar sin descanso. El éxito depende de mantenerse alerta, ser adaptable y estar abierto a nuevas ideas. ¿La mejor forma de lograrlo? Exacto: el aprendizaje continuo.

No te preocupes, esto no significa sumergirte en libros de texto o inscribirte en cursos para los que no tienes tiempo. Aprender puede ser divertido, accesible y adaptado a tu estilo de vida, aunque tengas la agenda llena.

¿Listo? Aquí tienes 10 formas en las que el aprendizaje continuo puede llevar tu negocio al siguiente nivel.

1. Mantente a la vanguardia en un mundo que cambia rápidamente

No intentarías correr un maratón en chanclas, ¿cierto? La misma lógica aplica a dirigir tu negocio sin un conjunto de habilidades actualizado.

El mundo de los negocios avanza rápido. Inteligencia artificial, blockchain, algoritmos de redes sociales… siempre hay algo nuevo que está sacudiendo el orden de las cosas. Si no estás aprendiendo, te estás quedando atrás. Piensa en webinars, cursos en línea o incluso pláticas TED para mantenerte al tanto de lo que está en tendencia. Créeme, tu competencia no se está deteniendo, y tú tampoco deberías hacerlo.

2. Despierta la creatividad y la innovación

¿Llevas mucho tiempo atascado en un problema que no sabes cómo resolver? Aprender algo nuevo puede ser el momento de “¡eureka!” que no esperabas.

Algunas de mis mejores ideas como emprendedor no surgieron de analizar números o mirar hojas de cálculo; vinieron de percepciones aleatorias o talleres de design thinking. Aprender alimenta la creatividad. Mientras más conocimiento adquieres, más ideas frescas puedes generar.

3. Construye una confianza a prueba de balas

Levanta la mano si alguna vez has entrado a una reunión o presentación sintiéndote poco preparado. El aprendizaje continuo no solo mejora tus habilidades, sino que también aumenta tu confianza. Domina el tema y entrarás a esa sala como si fueras el dueño de la situación. Ahí te va un secreto adicional: la confianza es magnética. La gente siente cuando estás seguro de ti mismo.

Además, aprender no tiene por qué ser aburrido. Soy un gran fan de las clases magistrales en YouTube de expertos en marketing, SEO y liderazgo. Cuando creé Clout Stat, una empresa de SEO, sabía que aprender era algo no negociable. Los motores de búsqueda cambian sus algoritmos con tanta frecuencia que si dejara de aprender, nunca podría mantenerme al día. Consejo de aprendizaje: ¿Pausar y dar replay hasta que se te lo aprendas? Invaluable.

4. Aprende en tu propio horario

Esta es la buena noticia: no necesitas seis horas adicionales en un día para seguir mejorando. El aprendizaje continuo es sorprendentemente flexible. Ya sea que escuches un podcast o un audiolibro durante tu trayecto, puedes aprender sin necesidad de hacer cambios drásticos en tu vida. Consejo profesional: Los cursos a tu propio ritmo son salvavidas para los horarios ocupados

5. Asiste a seminarios web sin dejar el sofá

¿Una de mis cosas favoritas de ser un aprendiz de por vida? Los talleres y seminarios web en línea. Estos cursos dorados están llenos de ideas y conocimientos entregados directamente a tu pantalla. Ya sea un taller de estrategia en redes sociales o una cumbre de liderazgo, puedes mejorar mientras te relajas en el sofá.

Mantén un bloc de notas cerca: querrás apuntar esas grandes ideas que surgen durante de la sesión.

6. La colaboración está en todas partes

Cuando te unes a talleres o cursos impulsados por la comunidad, no solo estás aprendiendo, también estás haciendo networking. Los emprendedores e innovadores que te rodean pueden convertirse en colaboradores, mentores o incluso superfans de tu negocio. En Tonia In Vegas, mi equipo y yo colaboramos en casi todo. ¿Te hubieras imaginado que aprender podría ser también una mina de oro para hacer contactos?

7. Lee (o escucha) libros que cambien las reglas del juego

No voy a mentir, soy de la vieja escuela, así que me encanta acurrucarme con un buen libro. Pero ¿los audiolibros? Son un verdadero cambio en las reglas del juego cuando estás en movimiento.

Ya sea que los escuches en el auto o leas antes de dormir, los grandes libros son como mentores de papel.

8. Convierte el aprendizaje en un esfuerzo en equipo

Si tienes un equipo, comparte con ellos tu amor por el aprendizaje. Yo le doy a mi equipo recursos seleccionados que pueden explorar a su propio tiempo. ¿Por qué? Los equipos educados toman mejores decisiones más rápido. Y, honestamente, eso siempre da resultados.

9. Hazlo divertido

El aprendizaje no tiene que sentirse como una tarea. Únete a un club de lectura impulsado por networking, convierte tus seminarios web en recompensas o transforma la escucha de podcasts en una rutina de caminatas. (¿Un consejo profesional? Los bocadillos hacen que cualquier sesión de aprendizaje sea diez veces mejor). Cuando enfocas el aprendizaje como algo emocionante, no obligatorio, se queda contigo.

10. Mantente curioso — y observa cómo las oportunidades se multiplican

La curiosidad no solo “mata al gato” — ayuda a los emprendedores a prosperar. Mantén la mente abierta y comenzarás a ver oportunidades por todas partes. Lo que parece un desafío masivo podría transformarse mágicamente en un camino de crecimiento que nadie más había visto.

Da el primer paso hacia el aprendizaje continuo

Aquí está la clave, mis queridos emprendedores: cuando creces, tu negocio crece. Cada curso, podcast o libro que tomas es una inversión en más confianza, habilidades más agudas e ideas innovadoras. ¿Lo mejor? No tienes que transformar tu vida para que funcione.

Adelante, inicia sesión en ese seminario web, baja un nuevo audiolibro o inscríbete en un curso gratuito. Tu futuro yo (y tu negocio) te lo agradecerán.

Recuerda, la diferencia entre los emprendedores “buenos” y los “grandes” es lo que hacen en su tiempo libre.