Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La IA permite automatizar tareas repetitivas, como recortes, resúmenes y adaptaciones de formato, liberando a los equipos humanos para centrarse en contenido de alto valor.

Los agentes conversacionales permiten a los usuarios interactuar con las plataformas y personalizar su experiencia, mejorando la retención y satisfacción.

La industria de entretenimiento se dirige a un mercado más concentrado que exige modelos híbridos y estrategias más inteligentes para equilibrar suscripciones y publicidad.

Los comentarios, reacciones y conversaciones integradas en la experiencia de streaming se vuelven cada vez más importantes para la fidelización y la toma de decisiones creativas.

Durante los últimos dos años, la conversación sobre inteligencia artificial (IA) en la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento ha estado dominada por promesas que no siempre se ajustan a la realidad. Agentes creativos totalmente autónomos, redacciones sin humanos o algoritmos capaces de reemplazar procesos enteros de producción.

Sin embargo, en la práctica, 2026 se perfila como el año en que todo este boom por la adopción de la IA encuentre una verdadera utilidad en la industria, en lugar de convertirse en un problema.

Más allá del polémico contenido generado con IA que hoy inunda las redes sociales, las transformaciones más significativas a niveles profesionales están ocurriendo en capas menos visibles, pero más estratégicas como postproducción, descubrimiento de contenidos, gestión de derechos y experiencias sociales alrededor del streaming.

“Lo que estamos viendo no es una revolución creativa total, sino una adopción muy pragmática de la IA en los puntos donde genera valor inmediato para el negocio”, explica Fernando Echeverri, Jefe de Ingeniería en intive.

De acuerdo con un análisis de la compañía a partir de su experiencia directa con organizaciones de noticias, estudios de producción y plataformas de streaming, estas serán algunas tendencias tecnológicas clave que veremos en 2026 en la industria de medios y entretenimiento:

1. IA en postproducción: más eficiencia, no menos creatividad

Uno de los usos más consolidados de la inteligencia artificial en la industria está ocurriendo en la llamada regeneración de contenidos.

En lugar de producir piezas desde cero, especialmente en deportes y noticias, las empresas están automatizando tareas como recortes, resúmenes y adaptaciones de formato.

“La regeneración de contenidos permite que los equipos editoriales se concentren en historias de alto valor, mientras la IA se encarga del trabajo repetitivo que antes consumía horas”, señala Echeverri.

Esta lógica se vuelve aún más relevante en un contexto dominado por el video vertical y el consumo rápido. La automatización de cortes verticales a partir de archivos 16:9 está devolviendo visibilidad a décadas de material que antes quedaba enterrado en las bibliotecas audiovisuales.

2. Del algoritmo a la conversación para descubrir contenido

El crecimiento de los catálogos ha convertido el descubrimiento en uno de los grandes retos para plataformas de streaming y medios digitales.

La novedad no está solo en recomendar mejor, sino en permitir que el usuario converse con el sistema para personalizar aún más su experiencia.

“Estamos pasando de predecir lo que el usuario quiere a dejar que lo exprese directamente mediante interacciones naturales”, apunta Echeverri. En proyectos recientes, los agentes conversacionales permiten comenzar con temas amplios y afinar resultados a través del diálogo, ajustando las respuestas según intención, preferencias y comportamiento.

Las primeras señales sugieren que este enfoque no solo mejora la experiencia, sino que también ayuda a reducir la pérdida de usuarios en plataformas saturadas de contenido.

3. Streaming con menos plataformas y mayores retos

Hace unos años la mayoría de las casas productoras y empresas del sector trabajaban para lanzar sus propias plataformas de streaming. Esto generó una sobreoferta que impacta directamente en los bolsillos de los usuarios, quienes finalmente tienen que establecer un límite de gasto en suscripciones para este tipo de plataformas.

Las llamadas “guerras del streaming” están entrando en una fase de consolidación. Fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas como la que actualmente negocian Netflix y Warner Bros. están reduciendo el número de actores en este mercado, mientras aumentan las expectativas de rentabilidad.

“La presión por generar ingresos está empujando a muchas plataformas a experimentar con modelos híbridos, combinando suscripciones premium sin anuncios y niveles apoyados por publicidad”, explica Fernando Echeverri.

Este equilibrio es delicado. Un exceso de publicidad puede erosionar la experiencia del usuario y reactivar viejos problemas como la piratería, especialmente en un entorno donde el contenido sigue fragmentado entre múltiples servicios.

4. La experiencia social como ventaja competitiva

Para las audiencias más jóvenes, el contenido ya no se consume en aislamiento. Comentarios, reacciones y conversaciones se han convertido en parte central de la experiencia, especialmente en el streaming deportivo.

“El reto para las plataformas narrativas es integrar lo social sin dañar la experiencia central: evitar spoilers, toxicidad o dinámicas que perjudiquen la marca”, dice el ejecutivo.

Esto también está redefiniendo las métricas de éxito. El sentimiento en redes sociales empieza a funcionar como un medidor en tiempo real, influyendo no solo en el marketing, sino incluso en decisiones creativas durante la producción.

Relacionado: IA generativa para emprendedores: ¿automatización real o procrastinación con esteroides?

Un año clave para la industria

El denominador común de estas tendencias es claro. La transformación de las compañías de entretenimiento no vendrá de soluciones milagro, sino de decisiones técnicas bien ejecutadas.

“Implementar IA en postproducción, construir sistemas de descubrimiento conversacional o escalar la gestión de derechos requiere bases tecnológicas sólidas, no solo buenas ideas”, concluye el experto.

De acuerdo con el informe, en 2026 la industria comprenderá mejor que el verdadero valor de la IA no está en reemplazar a las personas, sino en liberar tiempo, reducir fricción y permitir que los equipos humanos se enfoquen en lo que realmente diferencia a una marca de medios y entretenimiento.

Relacionado: Soy arquitecto de IA: no te están reemplazando, te están revalorizando