Conclusiones Clave La inversión en inteligencia artificial ya no se concentra solo en grandes polos tecnológicos: está dando forma a redes interregionales que conectan capital, talento e infraestructura para escalar startups de alto impacto.



La colaboración entre grandes tecnológicas, fondos de venture capital y gobiernos se consolida como el modelo clave para acelerar el desarrollo de la IA y generar transformación económica a largo plazo.

La inversión en inteligencia artificial (IA) continúa definiendo el panorama tecnológico global. El ecosistema local, tradicionalmente vinculado a fintech y comercio electrónico, ahora atrae capital para inteligencia artificial aplicada. Casos como la mexicana Kapital, que en 2025 se convirtió en el primer unicornio de IA de la región, o la expansión de estudios de venture como WaveX, evidencian una maduración del mercado.

La tendencia apunta hacia la creación de redes de innovación que conectan capital, talento e infraestructura entre distintas regiones. Estas redes buscan superar el enfoque aislado de las startups, integrando acceso a mercados globales, experiencia industrial y rutas de comercialización; el objetivo final es escalar empresas de alto impacto que generen transformación económica.

El mercado regional de IA tiene un valor estimado de $12,700 millones de dólares con un crecimiento anual de 28.1%, de acuerdo con Meta. Algunas proyecciones indican que la IA tiene potencial para agregar hasta $1 billón de dólares a la economía de Latinoamérica para 2038.

Colaboración entre tecnológicas y gobiernos

Amazon anunció recientemente que invertirá hasta $50,000 millones de dólares para expandir las capacidades de la IA en Estados Unidos; a esta noticia también se suma la reciente inversión de Alphabet, matriz de Google, por $75,000 millones en infraestructura relacionada a esta tecnología.

Recientemente, la firma de capital NovaWave Capital, brazo de inversión de LG Electronics, anunció la creación del estudio de venture WaveX. Este se establecerá en Arizona en colaboración con la Autoridad de Comercio del estado, y estará enfocado en startups de inteligencia artificial para los sectores de salud, energía, deportes y medios.

La iniciativa llega en un momento de crecimiento récord para Arizona, que en 2025 captó más de $34,000 millones de dólares en nueva inversión. “Nuestro entorno colaborativo y nuestro talento ofrecen oportunidades sin igual para que las startups escalen”, declaró Sandra Watson, presidenta de la Autoridad de Comercio de Arizona.

El estudio formará parte de una red interregional que incluye los centros de LG NOVA en Silicon Valley y Virginia Occidental. Para fortalecer esta estructura, NovaWave también anunció la incorporación de nuevos inversionistas, AZ Venture Capital Inc. y Sunny Day Sports, a su generación de fondos.

El propósito central es escalar empresas de IA de alto crecimiento con impacto económico e industrial medible, en colaboración con el Centro de Innovación de LG en Norteamérica (LG NOVA).

“Al conectar la innovación de Silicon Valley con ecosistemas regionales, buscamos construir la próxima generación de compañías”, explica Ali Diallo, socio fundador de NovaWave Capital. Las empresas del portafolio accederán a una ventaja integral: colaboración estratégica con LG NOVA para la comercialización, recursos del estudio WaveX para desarrollo ágil, y alianzas de aceleración en Arizona, Nevada y Virginia Occidental. Además, obtendrán experiencia sectorial en IA, energía y salud digital, así como oportunidades de expansión global mediante colaboraciones en Europa y la región del Golfo. Este modelo refleja una evolución en la inversión en tecnología, priorizando redes conectadas sobre apuestas aisladas.