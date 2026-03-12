Conclusiones Clave YouTube es ahora la mayor empresa de medios del mundo por ingresos publicitarios, superando a The Walt Disney Company, NBCUniversal, Paramount Global y Warner Bros. Discovery.



El año pasado, YouTube generó más ingresos por publicidad que sus cuatro mayores rivales juntos.



La firma de análisis MoffettNathanson coronó a YouTube como el “nuevo rey de todos los medios” y valoró a la compañía entre $500,000 y $560,000 millones de dólares, aproximadamente $100,000 millones de dólares por encima de su competidor más cercano.

YouTube va por la corona de Hollywood.

La maquinaria publicitaria de YouTube se ha convertido silenciosamente en un negocio más grande que las operaciones publicitarias de streaming combinadas de algunos de los nombres más grandes de Hollywood. Según Business Insider, el año pasado, YouTube generó más ingresos publicitarios que sus cuatro mayores rivales juntos.

El servicio de video en streaming propiedad de Google generó $40,400 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025, superando los $37,800 millones de dólares combinados de sus cuatro competidores más cercanos: The Walt Disney Company, NBCUniversal (de Comcast), Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. De acuerdo con The Hollywood Reporter, esto convierte a YouTube no solo en la mayor plataforma individual de video, sino también en la mayor empresa de medios del mundo por ingresos publicitarios.

El gigante del streaming propiedad de Google aumentó sus ingresos publicitarios frente a los $36,100 millones de dólares registrados en 2024. Según la firma de investigación financiera MoffettNathanson, ese año los ingresos publicitarios totales de YouTube quedaron por debajo de los $41,800 millones de dólares combinados de The Walt Disney Company, NBCUniversal, Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

YouTube conserva casi la mitad de sus ingresos publicitarios. Los creadores de la plataforma reciben el 55% de los ingresos por anuncios en videos estándar. Además, entre 2021 y 2025, YouTube pagó más de $100,000 millones de dólares a creadores, compañías musicales y socios de medios, según CNBC.

La firma MoffettNathanson coronó a YouTube como el “nuevo rey de todos los medios” y valoró la compañía entre $500,000 y $560,000 millones de dólares, muy por encima de sus competidores. El rival más cercano sería Netflix, que al momento de la redacción de este artículo tenía una capitalización de mercado cercana a los $409,000 millones de dólares.

“En un mundo lleno de preocupaciones sobre los modelos de negocio, la escala global de YouTube y sus ofertas innovadoras crean una barrera competitiva inusualmente alta”, señala el análisis de MoffettNathanson.

Relacionado: La IA está cambiando a YouTube — y esto es lo que los creadores deben hacer al respecto

El dominio de YouTube también se extiende a la audiencia televisiva y las suscripciones.

Según Nielsen, YouTube tuvo más espectadores en televisores de Estados Unidos en enero que The Walt Disney Company, NBCUniversal, Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery juntos.

YouTube alcanzó una participación del 12.5% de la audiencia televisiva. El único servicio de streaming de pago que se acercó a desafiar su dominio fue Netflix, con 8.8% del total de audiencia en TV.

El negocio de suscripciones de YouTube también es enorme e incluye YouTube Premium, YouTube Music, NFL Sunday Ticket y YouTube TV. Según The Hollywood Reporter, este último cuenta con alrededor de 10 millones de suscriptores.

La firma de investigación financiera MoffettNathanson estima que YouTube tiene 334 millones de suscriptores a nivel global, incluidos 143 millones de YouTube Premium.

MoffettNathanson predice que los ingresos por suscripciones de YouTube crecerán más rápido que los ingresos por publicidad en los próximos años. Aun así, la firma espera que los ingresos publicitarios sigan aumentando a un ritmo cercano al 10% anual durante los próximos tres años.

Aunque YouTube lidera frente a los estudios de Hollywood, sus ingresos publicitarios siguen siendo menores que los de gigantes tecnológicos como Meta, que generó alrededor de $196,200 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025. La empresa matriz de YouTube, Alphabet Inc., también obtuvo $63,070 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025 solo por anuncios en el buscador de Google.

YouTube tiene además una ventaja que podría rendir frutos en los próximos años. El gigante de redes sociales está en una posición única para convertirse en “una de las pocas” empresas de medios que “se fortalecerán en la era de la inteligencia artificial (IA)”, escribieron analistas de MoffettNathanson.

La plataforma podría prosperar en la era de los videos generados con IA, a medida que los usuarios comiencen a subir cada vez más contenido creado con inteligencia artificial.