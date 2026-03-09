Hoy en día, los emprendedores enfrentan una serie de desafíos relacionados con el auge de la inteligencia artificial (IA).

Una encuesta de Gallagher entre líderes empresariales revela que el 11% de los emprendedores considera la IA como un riesgo potencial, más del doble del porcentaje registrado el año anterior. La posibilidad de errores y “alucinaciones” de la IA, los riesgos para la privacidad y la responsabilidad legal derivada de un mal uso de esta tecnología influyen en su percepción.

Pero los emprendedores también saben que en esta nueva normalidad abundan las oportunidades. El 64% de los líderes empresariales dijo a Gallagher que implementó soluciones de IA generativa en 2024. Además, el 82% considera que esta tecnología puede representar un impulso para sus negocios.

Para equilibrar con éxito los riesgos y las posibles recompensas de este momento tan particular, los emprendedores deben estar dispuestos a hacer las cosas de manera diferente y contar con la resiliencia necesaria para enfrentar los enormes desafíos que vienen. Estos cuatro libros pueden ayudar a entender cómo hacerlo.

1. I Hope So, de la Dra. Robyne Hanley-Dafoe

La ciencia muestra cada vez con mayor claridad que emociones positivas como la esperanza y el optimismo se correlacionan con el éxito frente a la adversidad. Un metaestudio reciente publicado por la American Psychological Association, por ejemplo, encontró que las personas esperanzadas tienen muchas más probabilidades de encontrar sentido en la vida, un predictor bien conocido del éxito.

Estos hallazgos sin duda resuenan con la Dra. Robyne Hanley-Dafoe. Su nuevo libro, I Hope So, es una guía sobre resiliencia basada en investigación que lleva a los lectores a través de un recorrido histórico lleno de esperanza.

Con viñetas evocadoras de algunos de los períodos más difíciles de la humanidad, así como la evidencia científica revisada por pares más reciente, I Hope So muestra que la esperanza es un ingrediente esencial para superar los desafíos. Hanley-Dafoe ofrece a los lectores herramientas fundamentales para fortalecer y aprovechar su resiliencia natural, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Para los líderes empresariales, el libro es un complemento clave de los textos más tradicionales sobre gestión y estrategia, además de una luz guía en lo que podría convertirse en un periodo de desafíos comparable con cualquiera que nuestra especie haya enfrentado antes.

2. A Call for Service, de Gary Benoit

Casi el 90% de los emprendedores enfrenta al menos un problema de salud mental documentado, según un estudio de Businessolver. Entre estos se encuentran la ansiedad (50%), el estrés (46%) y la soledad (27%).

Además, los líderes ejercen una influencia desproporcionada en la salud mental de sus equipos, lo que a su vez impacta el desempeño laboral, la productividad y la retención de talento. De acuerdo con la Society for Human Resource Management, el 69% de los empleados afirma que sus gerentes influyen directamente en su bienestar mental, para bien o para mal.

A Call for Service, de Gary Benoit, es un manual para líderes que entienden que los empleados saludables son también más efectivos. En él, Benoit ofrece una guía para desarrollar resiliencia y solidaridad dentro de equipos que enfrentan situaciones de alto estrés.

Para los propios líderes, también presenta estrategias de mejora personal que parten de una verdad fundamental: con ayuda, cualquier persona puede superar la adversidad y construir una vida saludable y productiva.

3. Change Fluency, de Jay Kiew

Jay Kiew ha ayudado a impulsar más de $2,000 millones de dólares en transformaciones organizacionales. Como estratega de innovación, Kiew entiende los puntos de inflexión que transforman no solo a las empresas, sino a industrias completas, como ocurrió cuando Spotify alteró por completo el modelo tradicional de la radio analógica.

Change Fluency es una guía para emprendedores y ejecutivos que atraviesan sus propios puntos de inflexión. El libro combina una parábola situada en un futuro cercano —sobre una empresa tecnológica que enfrenta una amenaza existencial de un competidor más avanzado— con años de experiencia práctica que Kiew ha destilado en nueve principios para gestionar el cambio.

La idea que conecta todo es que el cambio es menos un proceso que un lenguaje: algo en lo que cualquier líder puede volverse fluido. La narrativa de Kiew revela las diferencias, muchas veces sutiles, entre quienes simplemente sobreviven a periodos disruptivos en la historia de sus organizaciones y quienes los utilizan como trampolín para un crecimiento acelerado.

A diferencia de la mayoría de los libros sobre cómo liderar en tiempos de adversidad, Change Fluency incluye herramientas adicionales: una serie de ejercicios de liderazgo y un coach de IA diseñado para ayudar a aplicar los principios de Kiew en la vida real.

4. Thriving in the Storm, de Bill Murphy

Las opiniones varían sobre la verdadera tasa de fracaso de las pequeñas empresas, pero es seguro decir que mucho más del 50% deja de existir antes de celebrar su décimo aniversario.

El autor de Thriving in the Storm, Bill Murphy, cree que las crisis personales muchas veces contribuyen a estos fracasos. Cuando llega la adversidad, dice, los líderes tienen tres opciones: rendirse por completo, limitarse a sobrevivir o aprovechar la oportunidad para prosperar.

Basándose en su experiencia personal y en modelos de figuras influyentes como Grant Cardone y Tony Robbins, Murphy ofrece consejos prácticos para superarlas. Presenta casi dos docenas de ejercicios mentales que los lectores pueden realizar a su propio ritmo. Todos apuntan hacia un objetivo alcanzable —aunque no necesariamente fácil—: transformar emociones negativas (ira, resentimiento, miedo) en emociones positivas y productivas (felicidad, entusiasmo, satisfacción) que se correlacionan estrechamente con el éxito.

En un mundo incierto, los líderes empresariales se definen por su capacidad para navegar el cambio. Ya sea que hoy enfrentes una crisis existencial o simplemente te preocupe lo que pueda venir, estos libros pueden ayudarte a mirar el futuro con confianza. Con perseverancia —y un poco de suerte— tú y tu equipo podrán salir más fuertes que antes.