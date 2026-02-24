Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Como era de esperarse, la competencia por liderar la inteligencia artificial (IA) se hizo sentir hace un par de semanas en el Super Bowl, demostrando que gigantes tecnológicos como Amazon continúan apostando fuerte por esta tecnología. La innovación es clave para el éxito empresarial y su impacto ya es tan evidente a nivel global que deja claro que para esta tecnología no existen barreras.

Un ejemplo de ello es Dosty, una novedosa solución que atiende necesidades cotidianas y ayuda a millones de usuarios, con base científica, en el cuidado de sus mascotas.

Por su parte, la industria del entretenimiento atraviesa una de sus transformaciones más profundas, buscando integrar la tecnología como herramienta aliada y no como un obstáculo. De igual manera, la brecha de género en la industria tecnológica parece estar tomando un rumbo positivo.

¡No te pierdas este recopilatorio de lo más destacado de la semana!

Hace tres semanas, OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, anunció que comenzará a mostrar publicidad intercalada en las conversaciones de los usuarios gratuitos con el chatbot de IA. Anthropic, la empresa detrás de Claude, otro chatbot de IA, fijó su postura el día de ayer con diversos spots publicitarios durante la transmisión del Super Bowl LX.

La leyenda en pantalla advierte: “La publicidad pronto llegará a la IA. Pero no a Claude”. Aunque no se menciona explícitamente a OpenAI o ChatGPT, la alusión es clara.

Con las mascotas cada vez más integradas al núcleo familiar, un número creciente de startups identifica en su cuidado una oportunidad para innovar, apoyándose en la tecnología para desarrollar soluciones que mejoran su bienestar, prevención y calidad de vida.

Según el CEO de Dosty: “La adopción de pet-tech tiende a ser más fuerte donde se superponen tres cosas: un alto grado de humanización de las mascotas, hábitos nativos de smartphone y confianza en la guía digital”.

Desde su perspectiva: “América Latina es especialmente prometedora porque combina un apego emocional profundo con un fuerte comportamiento comunitario; por lo tanto, los productos que mezclan tranquilidad, sentido de pertenencia y acción práctica pueden escalar rápidamente”.

Así es como la IA está transformando la industria del entretenimiento

Durante los últimos dos años, la conversación sobre IA en los medios y el entretenimiento ha estado dominada por promesas que no siempre se ajustan a la realidad. Sin embargo, 2026 se perfila como el año en que la adopción de IA encontrará una utilidad real en la industria, en lugar de convertirse en un problema.

De acuerdo con los informes, el verdadero valor de la IA no está en reemplazar a las personas, sino en liberar tiempo, reducir fricciones y permitir que los equipos humanos se enfoquen en lo que realmente diferencia a una marca de medios y entretenimiento.

La inversión en IA continúa definiendo el panorama tecnológico mundial. El ecosistema local, tradicionalmente vinculado a fintech y comercio electrónico, ahora atrae capital para IA aplicada. Casos como la mexicana Kapital, que en 2025 se convirtió en el primer unicornio de IA de la región, o la expansión de estudios de venture como WaveX, evidencian la maduración del mercado.

Amazon anunció recientemente que invertirá hasta $50,000 millones de dólares para expandir las capacidades de la IA en Estados Unidos. A esta noticia se suma la inversión de Alphabet, matriz de Google, por $75,000 millones en infraestructura relacionada con esta tecnología.

Según Manuela Gutiérrez, de 360 Health Data, aunque la presencia de mujeres en carreras y empleos tecnológicos sigue creciendo, la brecha de género continúa siendo un desafío para quienes buscan llegar a cargos directivos. Actualmente, apenas el 29% de los puestos directivos en tecnología a nivel global están ocupados por mujeres, según cifras del World Economic Forum. En América Latina, la cifra es aún menor. No se trata solo de acceso, sino de permanencia, impacto y continuidad. Para la doctora Rosalía Arteaga, pionera del liderazgo femenino en la región, este sigue siendo el gran pendiente.