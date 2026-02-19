Conclusiones Clave Se espera que el trabajo remoto vuelva a crecer en la próxima década, a medida que ejecutivos baby boomers y de la Generación X se jubilen y sean reemplazados por líderes millennials y de la Generación Z que favorecen la flexibilidad.



Un estudio del National Bureau of Economic Research con 8,000 trabajadores en Estados Unidos mostró que los empleados de empresas más jóvenes —fundadas después de 2015— trabajan desde casa casi el doble que quienes están en compañías fundadas antes de 1990.



La investigación sugiere que quienes desean opciones remotas duraderas deberían orientar su búsqueda hacia empresas más jóvenes y hacia líderes de nuevas generaciones.

Es probable que el trabajo desde casa experimente un fuerte resurgimiento en la próxima década, a medida que líderes más jóvenes sustituyan a jefes de mayor edad, impulsado por actitudes distintas hacia la flexibilidad y el trabajo.

Un nuevo análisis del National Bureau of Economic Research (NBER) siguió encuestas mensuales realizadas durante 2025 a unos 8,000 trabajadores en Estados Unidos, de entre 20 y 64 años, para entender dónde y cómo trabaja la gente. El estudio encontró dos patrones claros: el trabajo desde casa es significativamente más común en empresas más jóvenes y en compañías dirigidas por directores ejecutivos más jóvenes.

Según el estudio, los empleados de empresas fundadas después de 2015 trabajan desde casa casi el doble que quienes están en organizaciones creadas antes de 1990, lo que subraya cómo la antigüedad organizacional y la cultura influyen en la flexibilidad. Cuando el CEO tiene menos de 30 años, por ejemplo, la tasa promedio de trabajo remoto alcanza alrededor de 1.4 días por semana, en comparación con 1.1 días cuando el CEO tiene 60 años o más.

Los investigadores sostienen que, conforme los ejecutivos mayores se jubilen y las empresas más antiguas se reduzcan o desaparezcan, una mayor parte de la fuerza laboral migrará de manera natural hacia organizaciones favorables al trabajo remoto.

Brecha generacional en el liderazgo

El actual impulso por regresar a la oficina está liderado en gran medida por baby boomers (los nacidos entre 1946 y 1964) y ejecutivos mayores de la Generación X (los nacidos entre 1965 y 1980), quienes construyeron sus carreras en una época en la que la visibilidad en el escritorio era señal de compromiso y desempeño. En contraste, muchos líderes millennials (los nacidos entre 1981 y 1996) y de la Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012) se desarrollaron profesionalmente durante o después de la pandemia y, según el estudio, consideran las rutinas rígidas de oficina como algo obsoleto más que aspiracional.

De acuerdo con el NBER, los CEOs más jóvenes tienden a medir la contribución por entregables y resultados, no por horas en un cubículo, y se sienten más cómodos gestionando equipos distribuidos. La investigación sugiere que el relevo generacional en la cúpula no es solo un cambio demográfico, sino estructural, que favorece modelos híbridos y remotos. Una vez que estos líderes más jóvenes ocupen más asientos en los consejos de administración y en la alta dirección, reducirán la resistencia política interna al trabajo desde casa.

Lo que esto significa para los trabajadores

Para quienes buscan proteger o recuperar opciones de trabajo remoto, la investigación ofrece una conclusión táctica clara: apuntar a empresas más jóvenes y a CEOs más jóvenes. Según el NBER, las startups con menos de una década de antigüedad y las compañías dirigidas por ejecutivos más jóvenes tienen estadísticamente más probabilidades de apoyar esquemas híbridos o totalmente remotos.

Las investigaciones también muestran que, si más empresas adoptan políticas de trabajo remoto, el equilibrio entre vida personal y laboral podría mejorar entre los empleados. La Encuesta de bienestar en el trabajo remoto 2026 (Remote Work Well-Being Survey 2026) de CoworkingCafe, publicada a principios de este mes, indica que una sólida mayoría de trabajadores remotos (69%) afirma que su balance vida-trabajo ha mejorado gracias a este esquema.

Incluso mientras gigantes como Amazon y JPMorgan redoblan su apuesta por mandatos de oficina de cinco días, la tendencia estructural apunta en la dirección opuesta. Con el tiempo, la naturaleza del trabajo podría depender en gran medida del año de nacimiento de quien ocupa la dirección general.