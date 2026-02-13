Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La tokenización surge como una alternativa tecnológica para optimizar el envío de remesas en la región.



Puede reducir costos, tiempos de procesamiento e intermediación en transferencias internacionales.



Su funcionamiento depende de infraestructuras digitales que permiten mover valor fuera de redes bancarias tradicionales.



El avance del sector está condicionado por la claridad regulatoria en América Latina.

Startups como la española Tutellus propone un modelo de envío de remesas que prioriza velocidad, ahorro y accesibilidad mediante activos digitales.

Las remesas tienen un papel importante en la economía de los países de América Latina, pues se estima que el conteo final de las remesas en 2025 rondó los $158,000 millones de dólares, de acuerdo con el estudio Transferencias de remesas en 2025: un análisis del año de la organización The Dialogue.

Para los millones de latinoamericanos que viven fuera de sus países de origen, el envío de dinero al extranjero es un reto debido a que se transforma en un proceso complejo y costoso.

Esto se debe a la existencia de barreras como son las altas comisiones por transacción, los lentos tiempos de procesamiento, la incertidumbre sobre los costos y la disponibilidad de los fondos, y la limitada interoperabilidad y acceso a infraestructuras digitales, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en su artículo Tokenización en movimiento: el futuro sin fronteras del dinero digital.

Ante este panorama, la tokenización es una gran opción debido a que permite dividir el valor de un activo en partes muy pequeñas que se representan en tokens digitales. Este proceso facilita el movimiento de valor sin recurrir a las infraestructuras financieras tradicionales, señala Miguel Caballero, CEO de Tutellus.

“En el caso del envío de remesas, la diferencia resulta evidente. Los sistemas tradicionales pueden tardar entre 24 y 48 horas hábiles y aplicar comisiones elevadas. La tokenización mediante stablecoins permite enviar dinero en segundos, con costos mínimos y de forma directa entre billeteras digitales”, sostiene Caballero.

La importancia de la tokenización para las remesas

En una apuesta por la tokenización como una vía directa para transformar el envío de remesas entre Estados Unidos y América Latina, un mercado marcado por altos costos, lentitud y exceso de intermediarios, compañías como Tutellus plantean un cambio estructural en la forma de mover valor a través de activos digitales.

La empresa cuenta con casi una década de trabajo en proyectos vinculados con cripto, tokenización y Web3. Desde 2017 impulsa la creación de un ecosistema que permita a personas y empresas adoptar estas tecnologías de manera práctica, con foco especial en México como mercado estratégico.

México representa una pieza clave en esta visión por su tamaño económico, su tejido empresarial y su relación directa con el flujo de remesas desde Estados Unidos. Por esta razón, decidió apostar de forma decidida por el país, con equipos locales y programas de formación orientados a empresas y profesionales interesados en la tokenización.

Según explica Caballero, el dinero tokenizado viaja sobre infraestructura blockchain, no sobre redes bancarias clásicas. Esta característica elimina intermediarios y reduce fricciones operativas, lo que beneficia tanto al emisor como al receptor de la remesa, especialmente en comunidades que dependen de estos envíos para su vida diaria.

La regulación es clave

A pesar del avance, la compañía identifica un reto claro en México y América Latina que es el marco regulatorio. La tokenización no es ilegal, pero tampoco cuenta con una regulación específica, por lo que esta situación provoca que muchos proyectos mexicanos opten por tokenizar desde otros países con reglas más claras.

El CEO considera que el capital y la innovación no se detienen, y que una falta de avance regulatorio puede provocar la salida de inversiones hacia otros mercados.

Desde su perspectiva, la tokenización funciona como una nueva generación de infraestructuras para mover valor, comparable al salto del fax a Internet. La tecnología ofrece mayor eficiencia, velocidad y accesibilidad, lo que explica su adopción creciente en distintos sectores. El experto visualiza un entorno donde la tokenización resulte transparente para el usuario final. Las personas no necesitarán entender la blockchain para enviar dinero, invertir o participar en proyectos tokenizados; bastará con usar plataformas sencillas e intuitivas.