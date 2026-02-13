Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Actuar con rapidez durante una crisis suele ser más efectivo que esperar la decisión perfecta.

El liderazgo puede emerger en cualquier nivel cuando el equipo tiene espacio para asumir responsabilidad.

Liderar en momentos críticos implica involucrarse, adaptarse y avanzar incluso en la incertidumbre.

Liderar durante una crisis ha sido un tema constante en mi camino como emprendedor, desde mis primeras startups hasta mi rol actual como socio gerente en Bread, una firma de capital de riesgo y estudio de productos. Me he enfrentado a duras realidades, como el no poder pagar la nómina, los retrasos de meses en el desarrollo de productos, el incumplimiento de plazos críticos y la decisión de cerrar por completo uno de mis negocios, incluso cuando estaba siendo exitoso.

Pero estas experiencias me han enseñado que, en tiempos de crisis, el liderazgo efectivo no se trata de tener todas las respuestas correctas, sino de actuar con decisión, adaptarse rápidamente y tomar esas decisiones difíciles que otros evitarían. Estas son las lecciones que más han marcado mi carrera y que me han ayudado a navegar por el impredecible mundo de dirigir un negocio.

1. Actúa rápido en una crisis

Cuando surge una crisis, necesitas tomar decisiones rápidas e informadas, por difíciles que sean. Es mejor moverse rápido y corregir el rumbo más tarde que no hacer nada.

En 2013, mi equipo y yo enfrentamos una de nuestras primeras grandes crisis. En ese momento, gestionábamos dos empresas de manera simultánea: un negocio de servicios que proporcionaba los ingresos necesarios para operar y, al mismo tiempo, desarrollábamos un producto tecnológico. La idea parecía lógica: aprovechar nuestro talento para crear un producto que generara ingresos pasivos mientras hacíamos crecer el negocio de servicios. Pero estábamos en aprietos.

Creo firmemente que es mejor actuar rápido y ajustar después, que quedarse quieto viendo cómo la situación empeora.

Confiar demasiado en nuestra cartera de clientes nos llevó a creer que siempre tendríamos nuevos negocios a la vuelta de la esquina, sin importar lo imprudente que fuera nuestro gasto en el desarrollo del producto. Pero la realidad nos golpeó con fuerza cuando no pudimos renovar nuestro mayor cliente. De pronto, nos enfrentamos a la posibilidad de no poder pagar a nuestro personal, aunque el interés por nuestro producto estaba creciendo. Tuvimos que tomar decisiones muy difíciles sobre el futuro del negocio.

En el transcurso de dos días, decidimos cerrar la agencia de servicios para enfocarnos por completo en el desarrollo de nuestro producto, Density. Esta fue una decisión dolorosa que requirió despedir a personas que habían estado con nosotros desde el principio. Pero sabíamos que intentar gestionar ambos negocios ya no era sostenible.

Cuando enfrentes un desafío como este, no caigas en la trampa de la parálisis por análisis. Al tomar la difícil decisión de cerrar la agencia, nuestro negocio de productos pudo prosperar. Creo firmemente que es mejor actuar rápido y remediar después, que quedarse quieto viendo cómo la situación empeora.

2. No confines el liderazgo a la alta dirección

Durante esa crisis, uno de mis colegas dio un paso adelante de una manera que nunca olvidaré. A pesar de estar en una posición de liderazgo, esta persona solía ser callada en las reuniones y raramente tomaba la iniciativa. Pero en medio del caos, se levantó, caminó hacia el pizarrón y presentó un plan de cinco pasos para estabilizar nuestra situación.

Su plan era simple pero decisivo: necesitábamos despedir a personas que no podíamos permitirnos, dejar de pagarnos a nosotros mismos durante un par de meses, estabilizar nuestras finanzas, establecer un presupuesto para Densit y transferir gradualmente nuestros recursos de la agencia al producto. En cuestión de minutos, teníamos un camino claro a seguir y todos lo acataron.

Esta experiencia me enseñó una lección invaluable: el liderazgo puede surgir de cualquier parte, y a veces los mejores líderes son aquellos que dan un paso al frente cuando menos lo esperas. La capacidad de mi colega para ordenar el caos, actuar y presentar un plan claro no solo salvó nuestro negocio, sino que también inspiró al resto del equipo a hacer lo mismo.

El verdadero liderazgo no consiste en ser siempre la persona a cargo, sino en saber cuándo hacerse a un lado y dejar que alguien más lidere.

El verdadero liderazgo no consiste en ser siempre la persona a cargo, sino en saber cuándo hacerse a un lado y dejar que alguien más lidere. Fomenta y empodera a los miembros de tu equipo para que den un paso adelante cuando vean una oportunidad. A veces, las mejores soluciones provienen de aquellos que están más cerca del problema, y no siempre serás tú o tu equipo ejecutivo.

3. El verdadero liderazgo implica ensuciarse las manos

Cuando mi equipo y yo estábamos construyendo Density, estábamos meses atrasados en el desarrollo de nuestro hardware. Yo estaba en la primera línea, vendiendo un producto que ni siquiera existía. Mi frustración me llevó, literalmente, a tomar cartas en el asunto.

Necesitábamos entregar una instalación crítica para un cliente de Fortune 500, y simplemente no teníamos el hardware listo. Así que me arremangué y, junto con algunos de mis colegas, comenzamos a construir manualmente las unidades en nuestra oficina de Syracuse. Esta labor no me correspondía, pero era necesario hacerla, y no estaba dispuesto a dejar que el arduo trabajo de nuestro equipo se desperdiciara por no cumplir con un plazo.

Al verme asumir esta tarea, muchos otros del equipo, incluso aquellos sin conocimientos técnicos, se unieron. Juntos, trabajamos día y noche para construir el hardware, enviarlo al cliente e instalarlo a tiempo.

Esta experiencia reforzó la idea de que, a veces, el liderazgo significa ensuciarse las manos y hacer lo que sea necesario para mantener el impulso. A veces tienes que encontrar una nueva manera de avanzar, incluso si es poco convencional. Prepárate para adaptar tus estrategias cuando las circunstancias lo demanden. La clave es mantener la flexibilidad, estar abierto al cambio y estar dispuesto a pivotar.

Liderar durante una crisis nunca es fácil, pero es una parte crucial de ser emprendedor. Si bien las crisis son inevitables, la forma en que respondes a ellas puede definir el futuro de tu negocio. El liderazgo no se trata solo de tomar las decisiones correctas, sino de tener el valor de actuar, la humildad para escuchar y la resiliencia para seguir adelante.

