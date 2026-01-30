Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El retroceso en derechos, los sesgos estructurales en procesos de selección y hasta los algoritmos de IA están reforzando barreras para que las mujeres accedan a posiciones de decisión en política, organismos internacionales y grandes corporaciones.

80 años después de la creación de las Naciones Unidas, nunca una mujer ha ocupado el cargo más alto de la organización, lo que refleja la discriminación de género que existe en el mundo empresarial, afirmó la exministra de Relaciones Exteriores de Argentina.

Susana Malcorra, presidenta de GWL Voices, un organismo compuesto por líderes internacionales que luchan por la igualdad de género, fue candidata sin éxito a la Secretaría General de la ONU en 2016.

Malcorra, quien fue ministra de Relaciones Exteriores de Argentina entre 2015 y 2017, cree que esto refleja la desigualdad de género profundamente arraigada en la sociedad.

“Para las mujeres jóvenes, ver a una mujer en la cima de las Naciones Unidas es inspirador. Es referente. Demuestra que es posible. Esto es muy necesario hoy en día”, declaró. “Tener a una mujer como líder tendría un impacto simbólico muy real”.

Hizo estas declaraciones cuando el informe GWL Voices 2026, publicado el 29 de enero, reveló que el 46% de las mujeres ocupan puestos de liderazgo en 62 organizaciones multilaterales dentro de la ONU, lo que supone un aumento con respecto al 42% de 2023.

Sin embargo, según el informe, 21 organizaciones paraguas de la ONU nunca han tenido una mujer al frente, y otras 20 solo han tenido una mujer liderando una única vez.

Este año, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y Rebeca Grynspan, actual secretaria general de Comercio y Desarrollo de la ONU, estarán entre las candidatas que se disputarán la elección para el máximo cargo de la ONU.

“La situación es mala (en la ONU). Hay una mejor representación en las llamadas cuestiones más blandas, pero en cuestiones más difíciles, como la paz y la seguridad, no hay una buena representación”, afirmó Malcorra. “Los temas blandos son la infancia y la educación, pero en los temas más duros la situación no es buena. Y, por supuesto, no hay ninguna mujer secretaria general”.

Añadió que “en la educación y la salud en el mundo, muchas mujeres trabajan en esos ámbitos, pero si nos fijamos en los ministros de esos ámbitos, a menudo son hombres. Hay un proceso de selección que se inclina hacia los hombres”.

Una situación que se refleja en el mundo empresarial

Más allá de la ONU, Malcorra considera que la situación actual de las mujeres en las empresas “no es buena” en lo que respecta a los puestos de liderazgo.

“Existe la idea de que las mujeres han llegado demasiado lejos y hay un retroceso. Existe esta reacción y hemos llegado demasiado lejos. Es una clara regresión lo que estamos viendo en los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías. De lo que estamos hablando aquí es ahora del poder y el liderazgo. No estamos hablando de poesía”.

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos directivos de las empresas, ya que solo ocuparon un 11% de los puestos de CEO de las empresas de la lista Fortune 500 en 2025, aunque esto supone un aumento con respecto al 10.4% de 2024. Según Fortune Global 500, las mujeres dirigían 33 empresas, solo el 6.6% el año pasado.

Una radiografía de la región

La exministra argentina también señaló que los cambios políticos en algunos países están obstaculizando los avances logrados en materia de liderazgo femenino. “Los movimientos de extrema derecha que vemos en el mundo utilizan, entre otras cosas, el papel de la mujer. Se trata de una campaña global para restar importancia al papel de la mujer en las esferas de poder”, afirmó.

Malcorra dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formaba parte de este retroceso en los derechos de las mujeres, pero que también estaba ocurriendo en América Latina y África.

“Es evidente que algo está ocurriendo en Estados Unidos, pero no solo allí”.

Malcorra afirmó que los algoritmos utilizados en la inteligencia artificial (IA) alimentaban los prejuicios contra las mujeres. “El uso de la IA como herramienta de violencia contra las mujeres se puede ver en la forma en que se ataca a los políticos utilizando pornografía”, afirmó.

Además, sostuvo que Silicon Valley está dominado en gran medida por jefes masculinos. “El porcentaje de mujeres en puestos importantes es absolutamente mínimo”, afirmó. Las mujeres ocupan puestos de CEO en solo el 4.7% de las 150 empresas líderes de Silicon Valley, según cifras del Silicon Valley Bank.