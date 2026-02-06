Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave mi-BiomarK es una startup mexicana que utiliza nanotecnología para detectar biomarcadores en sangre, facilitando la detección temprana del cáncer de mama.

El emprendimiento nació en 2024 con el apoyo del Tecnológico de Monterrey y está liderado por un equipo de mujeres emprendedoras.

El proyecto se encuentra en fase de validación y avanza en procesos de patente para iniciar pruebas clínicas con pacientes.

Un emprendimiento mexicano está apostando por salvar vidas a través de un modelo de negocio que cuenta con herramientas nanotecnológicas que identifican biomarcadores en muestras de sangre para la detección temprana de enfermedades.

Con un foco principal en la detección temprana de cáncer de mama, la startup mexicana mi-BiomarK ofrece a las mujeres una alternativa altamente eficaz, mínimamente invasiva, accesible y rápida.

Este sistema colorimétrico permite detectar un panel de biomarcadores en sangre que indican la presencia o ausencia de la enfermedad en el paciente, y en el futuro, permitirá predecir una enfermedad más avanzada, al detectar la posibilidad de metástasis y resistencia a ciertos tratamientos, variables que son útiles para mejorar la toma de decisiones para el bienestar del paciente.

El objetivo de esta iniciativa nacida en 2024 y liderada por sus fundadores Daana Janiel Sánchez, Keila Saraí Cáceres y Karla Natalia Mariscal con el apoyo del Tecnológico de Monterrey, es brindar a las mujeres una forma de detección que cubra sus necesidades y les brinde seguridad y confianza durante un proceso tan importante como es el diagnóstico del cáncer de mama.

Según la Organización Panamericana de la Salud, en muchos de los países de América Latina y el Caribe, las mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tardías, lo que representa un riesgo para sus vidas. Soluciones como las que ofrece mi-BiomarK ayudan a salvar vidas al detectar y tratar esta enfermedad a tiempo.

“Decidimos crear mi-BiomarK para generar un progreso en el diagnóstico temprano de enfermedades que cobran la vida de millones de personas anualmente por todo el mundo”, dijo en entrevista Daana Janiel Sánchez, cofundadora de mi-BiomarK.

De acuerdo con Sánchez, la diferencia en cuanto a otros test moleculares es que su propuesta requiere de menos infraestructura, menos entrenamiento del personal para realizar el procesamiento, menor costo, mayor rapidez en la entrega de resultados y una interpretación más sencilla de los resultados, permitiendo descentralizar el proceso de diagnóstico del cáncer de mama.

El proyecto todavía se encuentra en fases de validación y continúa con los procesos de patente para poder iniciar sus primeras pruebas clínicas con pacientes reales. Además, han logrado gran aceptación y diferentes apoyos que les han ayudado a impulsar este emprendimiento que fortalece el sector salud.

Del laboratorio al escenario internacional

Hasta la fecha, han tenido la oportunidad de participar en múltiples competencias de emprendimiento por varios estados de México como Jalisco, Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México y han logrado llevar a grandes escenarios internacionales como lo es Prototypes for Humanity en Dubái su iniciativa.

“Durante el evento en Dubái observamos la importancia de primera mano del networking y cómo el desarrollo de esta habilidad es vital para el crecimiento de una empresa, al compartir con otros emprendedores, inversionistas y expertos en el área, se logran identificar detalles nuevos que permite avanzar mucho más rápido”, concluye Sánchez.

Recientemente fueron ganadoras del Santander X University México 2026, ocuparon el primer lugar en el Demo Day CORAMINO Accelerator Program y el primer lugar en la final nacional Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) 2026, entre otros reconocimientos que han demostrado el impacto que está generando esta startup mexicana en la detección temprana del cáncer.

