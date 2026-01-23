Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Las fintech están ampliando líneas de financiamiento respaldadas por fondos especializados, lo que incrementa la oferta de capital para empresas fuera del circuito bancario tradicional.



Jeeves refuerza su crecimiento en México con un financiamiento de $100 millones de dólares.



La inversión eleva la línea de crédito total de la empresa, impulsando su capacidad para atender a más empresas mexicanas desde su plataforma global.

El financiamiento alternativo para empresas en México sigue expandiéndose, impulsado por plataformas tecnológicas que combinan crédito, pagos y automatización financiera en un mismo ecosistema.

En este contexto, Jeeves, una firma del sector, aseguró recientemente una línea de $100 millones de dólares respaldada por el fondo Community Investment Management (CIM), elevando su capacidad total de fondeo de $75 a $175 millones de dólares y ampliando la disponibilidad de crédito para compañías mexicanas en crecimiento. Los recursos serán destinados a ampliar el acceso a su solución unificada de gestión de gastos empresariales, tarjetas corporativas, pagos de facturas y servicios de tesorería, con foco en compañías en expansión.

“Este financiamiento fortalece nuestra posición como la principal plataforma de automatización financiera impulsada por inteligencia artificial (IA) para empresas en México. Amplía nuestra capacidad de crédito y nos permite apoyar a organizaciones más grandes con una solución unificada que integra tarjetas corporativas, software de gestión de gastos, pago de facturas y capacidades transfronterizas”, señaló Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves.

Este desempeño responde a la rápida adopción de la plataforma multiproducto de Jeeves entre empresas que buscan mayor control, visibilidad y automatización de su gasto corporativo.

El directivo subrayó que esta financiación permitirá a Jeeves acompañar a organizaciones de mayor tamaño y avanzar en el desarrollo de programas de crédito diseñados específicamente para cada país de la región.

México, un mercado clave

México se consolida como el mercado más grande de la compañía a nivel global. En los últimos doce meses, la empresa registró un crecimiento de ingresos superior al 250% y una retención neta de ingresos por encima del 130%.

“México es nuestro mercado de más rápido crecimiento a nivel global, y esta línea de financiamiento nos da la flexibilidad para escalar aún más rápido. Continuaremos expandiendo nuestra presencia en el segmento empresarial, fortaleciendo nuestras herramientas de automatización compatibles con el SAT”, señala el directivo en entrevista.

El CEO también destacó que las empresas mexicanas ya priorizan plataformas inteligentes y fáciles de usar que centralicen sus operaciones financieras en un solo lugar.

La plataforma financiera atiende a miles de empresas en México de sectores como tecnología, movilidad, logística y comercio electrónico, con clientes como SmartFit, BMW, Lululemon, H&M, Kueski y Nubank.

En este mismo sentido, México funciona como un hub de innovación para la empresa. La plataforma impulsa el despliegue de herramientas adaptadas al marco regulatorio local, como la facturación automatizada compatible con el SAT mediante inteligencia artificial.

Con planes para seguir creciendo en la región

A mediano plazo, la compañía tiene la idea de fortalecer su plataforma multiproducto —tarjetas, software, pagos y crédito—, al tiempo que busca desarrollar programas de crédito específicos por país en América Latina.

“La IA es un eje central de esta estrategia. Queremos que cada flujo de trabajo financiero, desde el envío de gastos hasta la conciliación, sea automatizado por agentes capaces de aprender, anticiparse y actuar”, explicó Thazhmon. A largo plazo, Jeeves tiene planeado convertirse en el sistema operativo financiero por defecto para las empresas que operan en múltiples geografías. “Esto implica escalar capacidades avanzadas de automatización, evolucionar nuestra infraestructura de riesgo y cumplimiento bajo el liderazgo de nuestro nuevo CRO, y continuar innovando en áreas como la gestión de gastos impulsada por IA y una liquidación transfronteriza más rápida”, concluyó el directivo.