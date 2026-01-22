Mantenimiento inteligente: cómo la IA está transformando la gestión de activos en América Latina

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Con nueva ronda de $35 millones de dólares Fracttal reforzará su presencia en la región impulsando el mantenimiento inteligente.

En América Latina, un terreno cada vez más fértil para la adopción de soluciones tecnológicas, la modernización de procesos industriales y operativos se ha convertido en una prioridad estratégica para miles de empresas.

La región concentra una alta densidad de infraestructuras críticas, desde plantas manufactureras y redes energéticas hasta sistemas de transporte, operaciones mineras y grandes complejos turísticos que requieren una gestión cada vez más eficiente y segura.

Si hay algo en común entre los diferentes sectores, es que todos buscan reducir costos operativos, evitar paradas no planificadas y mejorar la seguridad operativa.

En ese escenario, el mantenimiento inteligente ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, especialmente en industrias donde una falla no planificada puede traducirse en pérdidas millonarias, impactos ambientales o interrupciones en servicios esenciales.

Mantenimiento impulsado por IA: una palanca clave de competitividad

En este contexto de transformación del mantenimiento y la creciente adopción de tecnologías predictivas en la región, algunas compañías especializadas buscan capitalizar ese cambio estructural.

Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal, subraya que el mantenimiento está atravesando una evolución profunda impulsada por la tecnología. “Hoy, la inteligencia artificial (IA) y la proliferación de sensores industriales están abriendo posibilidades que eran impensables hace apenas una década. Ahora podemos entender el estado de un activo antes de que falle, aprender de cada operación y capacitar a los equipos de mantenimiento para tomar decisiones más rápidas y acertadas”, explica.

Para Struve, este cambio resulta especialmente relevante en Latinoamérica, donde la eficiencia operativa tiene un impacto directo en la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

La compañía acaba de anunciar que ha cerrado una ronda de financiación de $35 millones de dólares liderada por Riverwood Capital, con la participación de todos sus inversores actuales, entre ellos Seaya Ventures junto a Kayyak, GoHub y Amador.

Se trata de una inversión clave para reforzar la expansión del mantenimiento inteligente en Europa y América Latina, incluyendo mercados clave como México, Brasil, España y Francia, todos estratégicos con una fuerte demanda por parte de empresas medianas y grandes que buscan un mantenimiento más inteligente y predictivo.

Gran parte de la inversión también se destinará a fortalecer el producto con capacidades avanzadas de IA, sistemas agentivos e integración con tecnologías del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), pero también a ampliar los equipos de ventas, marketing y atención al cliente en la región. El objetivo es acompañar más de cerca a empresas medianas y grandes que buscan dar el salto hacia un mantenimiento predictivo e inteligente.

Desde Riverwood Capital, destacaron el potencial de crecimiento del mercado latinoamericano. Francisco Álvarez-Demalde, cofundador y managing partner del fondo, señaló que “el mantenimiento es una de las funciones más grandes y críticas en los sectores industrial y de infraestructuras, y sin embargo históricamente ha estado poco atendido por el software moderno”. En su opinión, Fracttal ha desarrollado una plataforma con la profundidad tecnológica necesaria para transformar la gestión de activos complejos y distribuidos.

Las soluciones de mantenimiento inteligente ya están siendo implementadas por compañías con operaciones globales, facilitando la adaptación a distintos entornos y desafíos operativos en América Latina. Con esta ronda, la empresa refuerza su apuesta en la región como uno de los pilares de su crecimiento, en un momento en el que la IA comienza a redefinir la manera como las empresas gestionan y protegen sus activos más críticos.