Conclusiones Clave Brasil y Panamá firmaron un acuerdo de facilitación de inversiones basado en el modelo brasileño ACFI, enfocado en reducir riesgos y disputas.

El acuerdo busca dinamizar el comercio bilateral y los flujos de capital, reforzando a Panamá como socio estratégico de Brasil en Centroamérica.

La relación bilateral se fortalece en el marco del Mercosur, con acceso preferencial para Panamá sin adoptar el arancel externo común.

Brasil y Panamá firmaron cuatro nuevos acuerdos de cooperación, incluido uno destinado a facilitar futuras inversiones, durante la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a Panamá con motivo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

El acuerdo sigue el modelo brasileño ACFI, que se ha utilizado durante la última década y que busca mejorar las condiciones mitigando los riesgos y las disputas en materia de inversiones.

Los jefes de Estado de ambos países ya se han reunido en seis ocasiones desde que Panamá se convirtió en Estado Asociado al Mercosur en 2024, lo que refleja el estrechamiento de sus relaciones.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó en una publicación en X que “fortalecimos los lazos económicos como socio comercial estratégico, firmando un acuerdo de facilitación de inversiones para impulsar los flujos comerciales y promover la cooperación en materia de turismo, cultura y sector portuario, así como en preferencias arancelarias de capital”.

Por su parte, el presidente Lula dijo en declaraciones tras la reunión que “el Acuerdo de Facilitación de Inversiones que firmamos hoy va a dinamizar el flujo comercial y de capitales entre nuestros países”.

Panamá es el principal socio comercial de Brasil

También destacó que Panamá es el principal socio comercial de Brasil en Centroamérica y que, si bien el comercio bilateral entre ambos países creció un 78% en 2025, “podemos alcanzar niveles mucho mayores, estamos dispuestos a importar más productos panameños”.

El ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, afirmó que “Brasil y Panamá están sentando las bases para un salto cualitativo en su relación económica, con mayor seguridad para la inversión, reglas claras y nuevas oportunidades para el comercio bilateral”.

Tras la reunión de los dos jefes de Estado en Brasilia en agosto del año pasado, Panamá compró cuatro aviones militares Embraer A-29 Super Tucano y Lula declaró que “Brasil apoya plenamente la soberanía de Panamá sobre el canal, lograda tras décadas de lucha”, en el contexto de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de reclamar la importante ruta marítima.

El presidente Mulino también visitó Brasil el mes pasado, donde participó en la cumbre del Mercosur y presentó la ley nacional que consolida a Panamá como estado asociado. El estatus del país centroamericano en el bloque le otorga acceso preferencial y oportunidades de cooperación sin obligarlo a adoptar el arancel externo común.

El acuerdo de facilitación de inversiones garantiza la no discriminación, disposiciones de transparencia, compensación en caso de conflicto y la libre transferencia de fondos.

Crea un comité conjunto compuesto por representantes gubernamentales de ambos países, cuyo objetivo será supervisar la aplicación del acuerdo y prevenir y resolver los desacuerdos.

El acuerdo también establece defensores del pueblo en cada parte que servirán de canal de comunicación y apoyo entre los inversores y el país anfitrión.

Además del acuerdo de facilitación de inversiones, también firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Transporte Marítimo, Logística y Sostenibilidad entre el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil y la Autoridad Marítima de Panamá, los Términos de Referencia para la Negociación de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, y un Plan de Acción para la Implementación del Acuerdo de Cooperación Turística.

