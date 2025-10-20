Nearshoring, una ventana de oportunidad para conectar el talento América Latina con la economía global

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El auge del nearshoring y las soluciones fintech está transformando a América Latina en un centro estratégico de talento digital, capaz de competir globalmente sin las barreras financieras del pasado.

El nearshoring y la expansión del trabajo remoto han redefinido el papel de América Latina en la economía global. Ingenieros, diseñadores, analistas de datos y profesionales de diversas áreas colaboran desde países como México, Colombia, Argentina, entre otros países, para empresas de Silicon Valley, Nueva York o incluso para compañías globales que buscan externalizar servicios y contratar talento especializado de forma remota.

Pero detrás de esta oportunidad, existe un obstáculo histórico que sigue afectando a miles de trabajadores de la economía digital. Aunque los acuerdos de nearshoring han impulsado la llegada de inversiones tecnológicas y servicios profesionales a la región, el sistema bancario tradicional no ha evolucionado al mismo ritmo.

Las transferencias internacionales implican comisiones elevadas, tiempos de espera de varios días y burocracia. En promedio, un trabajador remoto en América Latina puede perder hasta un 7% de su ingreso mensual solo en comisiones y conversiones de divisas.

Pero gracias al auge de las fintech, el acceso eficiente a cobros en dólares está dejando de ser una barrera para empleados y empresas extranjeras. Los pagos transfronterizos que tardaban días, las comisiones que encarecían las transferencias y las conversiones de moneda que reducían los ingresos reales del talento latinoamericano están quedando en el pasado.

Las compañías de tecnología financiera están innovando en la forma de pagar y cobrar en América Latina. Midi, por ejemplo, permite a empresas de Estados Unidos pagar a sus trabajadores en la región mediante una solución centralizada: pagos en toda América Latina con un solo clic, sin comisiones mensuales ni procesos bancarios país por país. Esto se traduce en eficiencia operativa, control financiero y una experiencia más fluida tanto para las compañías como para los colaboradores.

El impacto es tangible. Según un estudio de Arc.dev, el 64% de los desarrolladores latinoamericanos que trabajan de forma remota lo hacen para empresas con sede en Estados Unidos. Allí precisamente fue donde la startup identificó un mercado en crecimiento donde la confianza y la velocidad en los pagos son factores decisivos para atraer y retener talento.

“Los avances en la conectividad, el crecimiento de la banca digital y los servicios fintech, sumado a la habilitación del trabajo remoto han marcado una aceleración de la transformación tecnológica de la región, creando así un entorno propicio para que las empresas tecnológicas busquen talento joven”, destaca Camila Quiñones, Directora de Delivery de Slalom.

El futuro de los servicios globales desde Latinoamérica

A diferencia de plataformas que recurren a criptoactivos o stablecoins, Midi se apoya en una infraestructura bancaria regulada en Estados Unidos. Esto garantiza estabilidad, transparencia y cumplimiento normativo, aspectos que refuerzan la confianza de empresas y usuarios. Con este modelo, logra ofrecer una experiencia financiera igualitaria a los trabajadores latinoamericanos, sin depender de la situación económica ni del sistema bancario de cada país.

El nearshoring es solo el principio. El verdadero salto competitivo de América Latina depende del ecosistema fintech y de nuevas plataformas que, al facilitar cobros y pagos globales, transforman la región en protagonista de la nueva economía digital.

La presencia de soluciones innovadoras es clave para que el talento latinoamericano aproveche las ventajas del nearshoring y el teletrabajo, posicionando a la región como un nodo dinámico en la economía digital global y permitiendo que el crecimiento del sector se traduzca en mejores ingresos y oportunidades financieras para el trabajador de esta era caracterizada por las conexiones globales.

