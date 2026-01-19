Conclusiones Clave La Generación Z busca propósito, diálogo abierto, flexibilidad y oportunidades claras de crecimiento en el trabajo.



El diálogo transparente y la curiosidad en lugar de la crítica ayudan a alinear expectativas y fortalecer la relación con empleados jóvenes.



Empoderar a los trabajadores mediante responsabilidades y mentoría aumenta la proactividad y compromiso.



Reconocer lo que funciona de métodos tradicionales y combinarlo con nuevas prácticas genera resultados efectivos.

No es ningún secreto que, en la fuerza laboral actual, existe un gran abismo entre los empleados más veteranos y los más jóvenes. Los cambios sociales, las transformaciones en la seguridad económica, el internet, la pandemia y un millón de otros factores han creado una generación de trabajadores jóvenes que buscan propósito, diálogo transparente, equilibrio entre la vida laboral y personal, un camino claro hacia el ascenso profesional, y más.

A cada nueva generación se le han dirigido ciertos insultos (“perezosa,” “con derecho,” “ingenua,” etc.), y la Generación Z no es la excepción. Pero la realidad sigue siendo la misma: estos trabajadores llegaron para quedarse, con sus experiencias y expectativas. Los empleadores inteligentes aprenderán a comprometerse con ellos. A continuación, seis líderes empresariales comparten las estrategias que les han resultado más exitosas para ganarse a los trabajadores más jóvenes.

1. Fomenta un diálogo abierto

“Me doy cuenta de que las generaciones más jóvenes son más directas al comunicar sus expectativas. Cuando comencé mi carrera en 1998, expresarse abiertamente se consideraba poco profesional. Sin embargo, ahora entiendo que un diálogo abierto es útil para alinear las expectativas. Durante un proceso de contratación, un candidato compartió que prefería no viajar por trabajo. Sabía que el puesto requería viajar con frecuencia, así que fue fácil determinar que esta persona no era compatible.” — Joyce de Lemos, cofundadora de Dieux

2. Empodera a la Generación Z

“Pienso en dos chicas que contraté, quienes al principio se sentían inseguras y eran muy tímidas. Se quedaban esperando instrucciones y tenían problemas con el ambiente acelerado. Pensé en despedirlas, pero decidí probar un enfoque diferente. Les pedí que entrenaran a alguien, diciéndoles que eran las mejores empleadas para hacerlo. Esa experiencia realmente las empoderó. Poco después, tomaron posesión de sus roles, se volvieron proactivas, y una de ellas incluso fue promovida a gerente.” — Lisa Mastela, fundadora de Bumpin Blends

3. Aborda las preocupaciones con curiosidad

“La Generación Z busca un propósito y una pasión a largo plazo, mientras que las generaciones mayores construimos nuestra cultura laboral en torno a la estabilidad profesional y personal a largo plazo. Como CEO, formé un consejo asesor junior compuesto por miembros de la Generación Z para recibir orientación inversa, y su perspectiva ha influido en la construcción del negocio. Abordo las preocupaciones con curiosidad en lugar de juicio. — Stephanie Lee, fundadora de Selfmade

4. Combina experiencia con nuevas prácticas

“Está claro que hay una división en las expectativas. Pero la razón por la que las formas tradicionales han perdurado es porque funcionan. No hay sustituto para el trabajo duro. Levántate temprano y quédate hasta tarde: ese es mi lema. Aprendí sobre la hospitalidad desde abajo, desde mesero hasta fundador. Si omites esta parte, no puedes ser un líder efectivo. Hoy, como a lo largo de la historia, lo que importa son los resultados, resultados, resultados.” — Stephen J. Cloobeck, fundador de Diamond Resorts International

5. Invierte en mentoría y guía profesional

“En nuestra empresa, los empleados jóvenes son mayoría, y he notado que constantemente mencionan temas como propósito e impacto, equilibrio entre vida y trabajo, flexibilidad y mentoría. Muchas personas de la generación más joven comenzaron sus carreras desde casa, por lo que no tuvieron esa experiencia del ‘primer día en el trabajo’. Están hambrientos de mentoría, y creo que los mentores jugarán un papel clave para cerrar esa brecha.” — Matthew Rowean, director creativo de Matte

6. Reconoce y respeta sus expectativas

“Cada generación joven tiene expectativas diferentes. Como boomer, esperaba tener que viajar casi semanalmente, mientras que los nativos digitales de hoy esperan tecnología de vanguardia, rápido crecimiento en promociones, flexibilidad y retroalimentación positiva constante. Pero, ¿quién no hubiera querido eso si hubiera podido tenerlo? Como madre trabajadora, la flexibilidad habría cambiado mi carrera y mi vida. Todavía creo que las reuniones presenciales son el estándar de oro para construir relaciones, pero todos podemos aprender unos de otros.” — Jane Wurwand, fundadora de Dermalogica

