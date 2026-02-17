Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En una conferencia de negocios típica, es fácil volver a casa con una pila de tarjetas de presentación, decenas de nuevos contactos en LinkedIn y la sensación de haber hecho networking con éxito.

Pero al revisar esos nombres días después, aparece una realidad conocida: pocas de esas conexiones se convierten en conversaciones útiles, aliados reales o relaciones de largo plazo. La paradoja del networking moderno es que tenemos más acceso que nunca a potenciales socios, clientes, mentores o empleadores, y aun así seguimos fallando en lo básico: encontrar el match adecuado en el momento adecuado.

Parte del problema es el exceso de opciones. Entre eventos, mensajes en frío y plataformas profesionales, el volumen de posibilidades crece, pero la señal no necesariamente mejora. “La idea es que la tecnología te ayude a conocer a las personas correctas, no solo a más personas”, explica Vin Wanfan, fundador de BridgeUs, una startup de networking impulsada por inteligencia artificial (IA).

Para Wanfan, el problema es sencillo y frustrante porque “el networking es bastante superficial hoy en día. Recopilas muchas tarjetas, pero muchas veces no estás conociendo a la gente correcta”.

La IA al servicio del networking

¿Puede la IA cambiar esta tendencia y hacer que las conexiones sean menos accidentales y más intencionales? En lugar de depender de la suerte de sentarse junto a alguien en un panel, coincidir en un cóctel o arriesgarse a enviar un DM, las nuevas herramientas de IA pueden analizar perfiles, objetivos y preferencias para sugerir conexiones potencialmente relevantes.

En teoría, los sistemas de matchmaking profesional funcionan como un filtro capaz de reducir el ruido, priorizar compatibilidades y empujar a los usuarios hacia interacciones con mayor probabilidad de convertirse en oportunidades concretas.

Wanfan lo describe así: “herramientas impulsadas por IA, como BridgeUs, surgen para ayudar a los profesionales a encontrar y conocer a las personas correctas en el momento adecuado, de forma más intencional y significativa […] Respondes unas cuantas preguntas como quién eres, qué estás construyendo, tus metas y ambiciones, y qué tipo de personas quieres conocer”, dice. “Después de eso, un sistema de IA te mostrará a las personas más relevantes según los objetivos que mencionaste”.

La promesa es evitar la dinámica de “pescar” entre cientos de perfiles. En muchas apps tradicionales, conectar puede sentirse como un juego de adivinanzas en el que buscas palabras clave, envías mensajes genéricos, esperas respuestas y repites.

Otro elemento central es el consentimiento mutuo. En un entorno profesional, el tiempo es el recurso más escaso; por eso, algunas plataformas buscan evitar conversaciones sin interés real. Para que la conexión se produzca, ambas partes deben optar por ella. Si un sistema filtra mejor desde el principio, el resultado puede ser menos interaccional, pero de mayor calidad.

El toque humano sigue siendo clave

En el fondo, el networking impulsado por la IA no busca reemplazar el toque humano, sino reducir el desperdicio de energía que domina muchas interacciones profesionales. Si estas herramientas cumplen lo que prometen, el futuro del networking se parecerá menos a la colección de nombres y más a la búsqueda de conversaciones que abran puertas reales.

En el caso de Wanfan, la motivación fue personal. Cuenta que, cuando buscaba un cofundador, tenía “una descripción muy específica” en mente; aun así, tras buscar “por todo LinkedIn y docenas de eventos”, se encontró con que “la mayoría de las maneras en que conocemos gente pueden ser bastante aleatorias”. Esto no fue más que una oportunidad para hacer el proceso “un poco más sistematizado” al conectar personas de manera más significativa e intencional.

Pero la aleatoriedad no siempre es mala. A veces produce encuentros improbables, pero se vuelve costosa cuando lo que está en juego es encontrar al socio correcto, al cliente adecuado o al mentor que realmente entiende tu industria.

Wanfan insiste en que el objetivo no es deshumanizar el proceso. “Aunque la química humana y la serendipia siempre jugarán un papel en las relaciones profesionales, un poco de ayuda algorítmica puede asegurar que esos primeros encuentros cuenten”, dice. En otras palabras, la IA no crea la relación; solo intenta mejorar el punto de partida.