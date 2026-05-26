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Conclusiones Clave Cuando los líderes postergan decisiones, los equipos dejan de escalar inquietudes a tiempo, los socios dudan antes de comprometer recursos y los gerentes evitan tomar posturas firmes en las reuniones porque sus propuestas anteriores quedaron sin resolver.

Los dashboards, reuniones e informes siguen activos, pero la calidad de lo que se reporta disminuye a medida que las personas filtran los riesgos según los patrones de respuesta que han observado en sus líderes.

Una vez que los equipos pierden la confianza de que sus inquietudes serán atendidas, la organización se vuelve más difícil de leer desde arriba. Para cuando los líderes notan el cambio, las advertencias más importantes ya dejaron de llegar.

Un equipo de liderazgo senior dedica la mayor parte de una junta a discutir un problema operativo que ya está afectando los plazos de entrega en varias áreas. Todos en la sala comprenden el riesgo, los datos de respaldo son claros y quienes están más cerca de la operación ya habían expresado sus preocupaciones en privado antes de que la reunión comenzara.

Varios líderes presionan para tomar una decisión antes de que el problema se extienda aún más en el trimestre, pero la discusión sigue dando vueltas entre preocupaciones adicionales de los involucrados, solicitudes de análisis adicional y preguntas sobre el impacto en otras áreas.

Al final, la reunión termina sin resolución y el asunto pasa a otro ciclo de discusión. Tres semanas después, el mismo problema regresa con más urgencia, mayor visibilidad y menos buenas opciones.

Para entonces, algo más también ha cambiado.

Las personas más cercanas a la operación se han vuelto más cuidadosas respecto a lo que escalan, porque están empezando a aprender cuánto tiempo puede prolongarse una situación sin resolver dentro de la organización.

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La visibilidad del riesgo cambia más rápido que los sistemas de reporte

Muchos ejecutivos creen que la visibilidad del riesgo depende de tres cosas:

Calidad de la comunicación.

Disciplina en la escalación.

Estructura de reporte.

Dentro de las organizaciones grandes, la visibilidad suele cambiar mucho más rápido que los dashboards, porque los equipos ajustan constantemente su comportamiento en función de lo que ocurre después de que los problemas difíciles llegan al liderazgo.

Las personas notan qué preocupaciones avanzan rápido y cuáles quedan atrapadas en discusiones repetidas. Notan cuándo los problemas generan tensión política sin generar decisiones, y notan cuándo el liderazgo solicita análisis adicionales varias veces antes de actuar.

Con el tiempo, esas experiencias moldean el comportamiento de escalación: algunas preocupaciones se suavizan antes de subir.

Al mismo tiempo, algunos riesgos permanecen dentro de los equipos locales más tiempo del debido, porque los gerentes quieren contar con evidencia más sólida antes de exponer públicamente otro problema sin resolver. Otros inconvenientes solo salen a la luz después de que los equipos ya llevan semanas intentando estabilizarlos en silencio por su cuenta.

Desde el nivel ejecutivo, la organización sigue pareciendo comunicativa: las reuniones continúan, los dashboards muestran información y las actualizaciones de estatus continúan, pero la calidad de lo que llega al liderazgo se deteriora por debajo de todo eso.

Ese desplazamiento crea una de las fugas de ejecución más costosas dentro de las grandes organizaciones, porque la visibilidad se debilita justo en el momento en que la complejidad operativa está aumentando.

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Las decisiones postergadas extienden la incertidumbre por toda la organización

Los retrasos en las decisiones rara vez se limitan al problema original. En cambio, propagan una conducta.

Un equipo que ve cómo se acumulan decisiones sin resolver comienza a adaptarse a la incertidumbre.

Los líderes de proyecto dejan de escalar inquietudes a tiempo porque anticipan ciclos de revisión largos y de todos modos no creen que el asunto vaya a avanzar rápidamente.

Los socios de otras áreas dudan antes de comprometer recursos porque la responsabilidad sigue sin quedar clara.

Los gerentes evitan tomar posturas firmes en las reuniones porque sus recomendaciones anteriores quedaron sin resolver.

La organización empieza a frenarse a sí misma antes de que el liderazgo decida formalmente cualquier cosa.

Aquí es donde la fricción de ejecución se vuelve difícil de diagnosticar desde arriba, porque el problema visible ya no es el único problema. La organización también carga con el impacto que tiene la incertidumbre sin resolver, mientras los equipos empiezan a proteger sus espaldas en lugar de mantener el ritmo.

Esperan más antes de comprometerse, convocan a más involucrados antes de moverse y dedican más tiempo a validar supuestos que antes habrían avanzado mediante el criterio operativo normal.

Los líderes suelen experimentar esto de tres maneras:

Menor urgencia.

Ritmo de ejecución más lento.

Menor sentido de responsabilidad.

En muchas organizaciones, lo que en realidad están observando es la duda extendiéndose por el sistema operativo.

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Un liderazgo responsable también puede generar fricción operativa

La verdad es que muchas decisiones postergadas provienen de intenciones razonables. Los líderes senior buscan mayor alineación, mejores datos, una consulta más amplia con los involucrados y menos disrupciones posteriores antes de tomar una decisión.

Dentro de organizaciones complejas, esos instintos tienen sentido. El problema es que los equipos no juzgan las decisiones del liderazgo únicamente por su calidad, sino también por su consistencia, velocidad y seguimiento, porque esos patrones determinan qué tan seguro se siente plantear problemas difíciles a tiempo.

Una organización puede absorber decisiones difíciles con mucha más facilidad que la incertidumbre prolongada. Una vez que los empleados empiezan a ver decisiones sin resolver que permanecen visibles durante largos períodos, la manera en que las personas escalan los problemas cambia.

Las personas aprenden que plantear problemas difíciles a tiempo puede aumentar su exposición sin acelerar la resolución. También aprenden que la visibilidad sin movimiento suele generar presión política antes de generar claridad operativa.

Con el tiempo, la escalación se vuelve selectiva.

La organización sigue hablando abiertamente de transparencia y comunicación, pero el comportamiento operativo subyacente empieza a cambiar de dirección.

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El costo aparece después, y generalmente en otro lugar

Los efectos más dañinos de las decisiones postergadas rara vez aparecen en la reunión original donde el problema se atascó. Suelen aparecer después, a través de una ejecución más lenta, una responsabilidad fragmentada y una confianza operativa más débil.

Un equipo retrasa la acción porque la aprobación todavía parece incierta.

Un socio de otras áreas retiene recursos mientras espera una dirección más clara.

Un gerente de proyecto deja de reportar problemas hacia arriba hasta contar con evidencia más sólida, porque escalaciones anteriores quedaron sin resolver demasiado tiempo.

Con el tiempo, el liderazgo empieza a recibir actualizaciones más limpias porque los equipos ya no plantean problemas mientras aún están emergiendo, y esa es una de las razones por las que las organizaciones suelen subestimar el costo real de las decisiones lentas.

El retraso visible importa, pero el costo mayor viene de lo que la organización aprende mientras espera.

Los equipos comienzan a priorizar la seguridad por encima del impulso. Los gerentes se cuidan de no quedar expuestos antes de plantear incertidumbre, y la ejecución se vuelve más cautelosa, más burocrática y menos directa.

Lamentablemente, la mayoría de estos cambios se manifestarán en el comportamiento organizacional mucho antes de aparecer en los sistemas de reporte.

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Las señales de alerta suelen aparecer antes de lo que los líderes creen

Las organizaciones rara vez pierden visibilidad del riesgo de golpe. El cambio suele comenzar a través de pequeños ajustes en la operación que son fáciles de ignorar por separado.

Los equipos empiezan a llegar a las reuniones con soluciones completamente empaquetadas en lugar de señalar lo que no está resuelto. Las escalaciones llegan más tarde en el trimestre, las discusiones interfuncionales se vuelven más cautelosas y los gerentes dedican más tiempo a validar las reacciones de los involucrados antes de plantear preocupaciones hacia arriba.

Las personas también dejan de pedir claridad en público después de reuniones difíciles, porque de todos modos ya no esperan que los asuntos sin resolver avancen rápidamente. Esos momentos importan porque suelen ser señal de que los empleados están ajustando su comportamiento en torno a patrones de respuesta del liderazgo.

Las organizaciones que mantienen una sólida visibilidad de ejecución son, por lo general, aquellas en las que los equipos todavía creen que los problemas difíciles avanzarán una vez que se planteen. Esa creencia transforma el comportamiento: las personas reportan riesgos más temprano, la responsabilidad se mantiene más clara y las discusiones operativas siguen siendo más directas cuando todavía hay tiempo para actuar.

Una vez que esa confianza se debilita, las organizaciones se vuelven mucho más difíciles de leer desde arriba. La conclusión es que para cuando los ejecutivos reconocen claramente el cambio, muchas de las advertencias más importantes ya dejaron de llegar.