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Conclusiones Clave Si tu empresa no queda clara en los primeros diez segundos, la gente no te da más tiempo; simplemente te archiva mentalmente en lo más parecido a lo que ya conoce y sigue adelante.

Ser específico sobre lo que tu producto es y al mismo tiempo no es una de las herramientas más subutilizadas en la comunicación de etapas tempranas.

Hay una versión de esta conversación que ocurre todo el tiempo. Un fundador está haciendo un pitch, una entrevista o simplemente hablando con alguien en una conferencia, y en algún punto del minuto tres queda claro que la otra persona todavía no entiende bien qué es lo que hace la empresa. Entonces el fundador lo intenta de nuevo: con más detalle, desde otro ángulo o con una analogía adicional. La persona asiente, pero por cortesía.

No es un problema de conocimiento. No es que el fundador no entienda su propio negocio. Es que la explicación fue construida para alguien que ya está interesado, y la mayoría de las personas todavía no lo están.

La gente no intenta entenderte; te categoriza

La verdad incómoda sobre la comunicación es que nadie lee con atención. Los inversionistas hojean. Los periodistas buscan patrones comparando con lo que cubrieron la semana pasada. Los clientes potenciales están medio distraídos. Todos se mueven rápido y toman decisiones instantáneas sobre lo que algo es y si vale la pena dedicarle más tiempo. Si tu empresa no queda clara en los primeros diez segundos, la gente no frena para darte más oportunidad; simplemente te archiva mentalmente en lo más parecido que ya conoce y sigue adelante. Y lo que sea que hayan archivado empieza a operar en el mundo, sea preciso o no.

La primera oración de un pitch hace más trabajo del que la mayoría de los fundadores le reconoce. No el deck, no el slide del tamaño de mercado, no el demo del producto — sino literalmente lo primero que alguien escucha o lee. Ahí es donde el cerebro comienza a construir un modelo de lo que eres, y una vez que ese modelo empieza a formarse, todo lo demás encaja o pelea contra él. Muchos fundadores pasan meses perfeccionando la mitad de su historia y casi no dedican tiempo a cuestionar el inicio.

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Dónde comienza realmente la interpretación

Hay una manera sencilla de comprobarlo. Explícale a alguien sin contexto lo que hace tu empresa —no un asesor, no un amigo que ha seguido tu proceso— un verdadero desconocido, y luego pídele que te lo repita. Si lo que describe no coincide con lo que estás construyendo, el problema es la explicación. No el producto. La explicación.

La parte que la mayoría omite es aclarar qué es lo que su empresa no es. Cuando algo nuevo aparece, el movimiento mental más rápido es asociarlo con algo familiar. No es pereza; así es simplemente como funciona la categorización. Pero si la referencia familiar a la que la gente recurre es equivocada (en proptech, como en la mayoría de las industrias nuevas y disruptivas, casi siempre lo es, porque modelos genuinamente distintos se agrupan bajo la misma etiqueta), esa comparación moldea silenciosamente todas las conversaciones que siguen. Ser específico sobre lo que no eres es una de las herramientas más subutilizadas en la comunicación de etapas tempranas.

Los comparables son otra de esas cosas que los fundadores suelen dejar al azar. Lo cual resulta extraño, pues la comparación a la que alguien recurre para entenderte moldea sus expectativas más que casi cualquier otra cosa que digas. Si no ofreces una comparación tú mismo, la generarán por su cuenta. Su versión puede estar bien, o puede ser exactamente el marco que has estado tratando de evitar. La jugada más inteligente es elegirla tú mismo y presentarla temprano, antes de que su cerebro llegue ahí primero.

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No controlas la narrativa por mucho tiempo

Del lado mediático es donde las cosas suelen escaparse más rápido. Un periodista que cubre tu sector generalmente no es un experto en lo que haces. Está hablando con un puñado de personas, tratando de comprimir algo complicado en 800 palabras para una audiencia que sabe todavía menos, y necesita una oración clara para describir tu empresa antes de que su editor apruebe el artículo. Si le das esa oración de forma natural, como si estuvieras simplemente conversando, no leyendo un comunicado de prensa, la mayoría la utilizará. Si no lo haces, escribirá una con lo que tenga a la mano. Esa versión luego se indexa, la retoma el siguiente periodista que busca tu nombre y poco a poco se convierte en la abreviatura con la que te describen. Una vez que esa versión se instala, no solo pierdes claridad — pierdes a los inversionistas correctos, a los clientes correctos y mucho tiempo que no recuperas. Todo eso depende de si le facilitaste o no el trabajo a un periodista.

Nada de esto requiere un rebranding, contratar a una agencia nueva ni una revisión completa de mensajería. Básicamente requiere decidir que la primera oración merece tanta atención como todo lo que viene después. Y estar dispuesto a decir, con claridad y desde el principio, tanto lo que eres como lo que no eres, antes de que alguien más lo haga con la información que tenga a la mano.

El mercado no te malinterpreta por descuido; simplemente te describe con la mejor información disponible. El juego entero consiste en asegurarte de que esa información sea tuya.