Cómo el mantener las cosas simples puede ayudar a tu empresa a innovar y crecer

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Aunque puede ser desafiante, mantener las cosas simples puede impulsar significativamente la innovación y el crecimiento de tu empresa.

La innovación no tiene que ver con crear tecnología nueva y revolucionaria. Simplificar la tecnología existente y hacerla fácil de usar puede ser una estrategia poderosa.

Simplificar la comunicación y los procesos dentro de una empresa es crucial para la eficiencia y la colaboración.

Una mentalidad de simplificación en el desarrollo de productos puede llevar a mejores experiencias de usuario. Al probar con los usuarios los cambios pequeños, se pueden hacer mejores actualizaciones y crear productos más efectivos y usables.

Según Steve Jobs, “Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para aclarar tus ideas para hacer que lo que pienses sea simple.” Parece obvio que mantener las cosas simples ayudará a que tu negocio tenga éxito. Y, sin embargo, hacerlo resulta sorprendentemente difícil.

La simplicidad no se produce por sí sola, requiere de propósito y esfuerzo. Es por ello que muchas empresas exitosas la priorizan activamente como un valor. El enfoque de Ikea en la simplicidad se refleja en sus diseños, catálogo, experiencia en tienda y más. Una de los once máximas de gestión de Nike es “simplificar y avanzar”, alentando a los equipos a moverse rápido para adaptarse a nuevas tecnologías y modas.

Creo que la simplicidad es un gran motor para la innovación. De hecho, mi viaje como emprendedor comenzó con una idea para simplificar un proceso complejo y burocrático. Hoy, el éxito de esa idea ha creado nuevos desafíos. Atendemos a millones de clientes en más de 100 países, con muchas necesidades diferentes; para satisfacerlas todas, necesitaríamos muchas características diferentes. Por lo tanto, debemos hallar las ideas más sencillas que beneficiarán a más usuarios.

Algunas personas piensan que para ser un emprendedor, tienes que traer al mundo una revolucionaria innovación tecnológica. Pero en realidad, se puede innovar mucho sobre tecnologías nuevas, al simplificarlas y adaptarlas para casos de uso específicos.

Si piensas en dos de los gigantes tecnológicos de nuestros tiempos, Google y Apple, ninguno de ellos inventó sus tecnologías centrales. Apple no fue la primera empresa en crear una computadora personal o un teléfono celular; Google no fue la primera empresa en desarrollar un motor de búsqueda. Simplificaron las innovaciones existentes y las hicieron fáciles de usar, y esa fue la receta para el éxito.

Esto resulta particularmente relevante en medio de una revolución impulsada por la inteligencia artificial generativa. Definitivamente existen enormes oportunidades en la creación de nuevas tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA), pero hay todavía más oportunidades al encontrar maneras de empaquetar esta tecnología en software fácil de usar para casos específicos.

Para hacerlo, primero domina la tecnología y luego ponte en los zapatos de tu potencial usuario. Trata de entender qué resulta realmente útil sobre la innovación y qué barreras pueden enfrentar las personas al intentar usarla.

La clave es encontrar una manera de simplificar la tecnología, haciéndola más fácil de entender y adoptar para tus usuarios objetivo. Hazlo y estarás avanzando hacia el éxito.

Trabaja de manera más inteligente simplificando la comunicación

Otro aspecto de cualquier negocio en donde la simplificación es súper importante es en la comunicación y los procesos. Conforme las empresas crecen, se vuelve más difícil lograr que las personas estén en la misma página o asegurar la continuidad entre departamentos. La mala comunicación crea malentendidos, lo que puede llevar a errores. Mientras más personas estén involucradas en un proyecto, más probable es que los flujos de trabajo se vuelvan complicados. Todo esto ralentiza las cosas, desperdicia tiempo y restringe tu capacidad de impactar en el negocio.

Empecemos con la comunicación. Usar un lenguaje único y simple en toda la empresa es crucial para que las personas puedan entenderse. Por ejemplo, trata de usar menos jerga y menos acrónimos de tres letras (o asegúrate de explicarlos si los usas). Al crear archivos organizados de documentos históricos y planes, ayudas a integrar a las nuevas personas y cualquiera puede encontrar información importante rápidamente cuando la necesite.

Crea una cultura de transparencia donde diferentes departamentos compartan sus planes entre sí. Establece mecanismos para facilitar este proceso, como evaluaciones trimestrales o planes de hojas de ruta. Es imposible que los empleados estén activamente involucrados en todo lo que sucede en la empresa, pero al ayudar a todos a participar pasivamente, te aseguras de que estén en el mismo canal y puedan facilitar ideas y colaboraciones entre equipos.

Cuando tengas que comunicarte, anima a tus equipos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Al simplificar la comunicación y hacerla fácil de entender, las discusiones son más enfocadas y las decisiones se toman más rápido.

Pon la simplicidad en el corazón de tu producto

Una mentalidad de simplificación también se puede aplicar al desarrollo de productos. Haciendo cambios graduales, a veces probándolos con grupos de usuarios, puedes aplicar la metodología de revisar y ajustar para conocer su aceptación, así como los problemas que surjan, e innovar en función de eso. De vez en cuando, puedes combinar todos estos pequeños cambios en una gran actualización de producto que implementas para todos.

Alguna vez Richard Branson dijo: “Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Es difícil mantener las cosas simples.”

Por ejemplo: Una empresa añadió gran valor extra a su producto con nuevas características y lanzamientos. En teoría, esto era maravilloso para los usuarios, pero a algunos la interfaz les pareció abrumadora y las nuevas opciones de precios confusas. Usando una metáfora, algunas personas prefieren recibir ingredientes para cocinar, pero la mayoría quiere que el chef les sirva el plato terminado.

Habiendo entendido esto a través de los comentarios, la empresa introdujo un cambio en su interfaz que ayudó a los usuarios a obtener el resultado final que querían, sin tener que esforzarse tanto para lograrlo ellos mismos. Al simplificar, la empresa maximizó el impacto del valor de todas las nuevas adiciones al producto.

