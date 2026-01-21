Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En un entorno de alta incertidumbre y presión por rentabilidad, crecer despacio puede ser una ventaja estratégica, no una debilidad.



El crecimiento acelerado suele generar fricción operativa, deuda técnica y desgaste del equipo, costos que muchas empresas subestiman.



La expansión gradual permite integrar tecnologías como la IA de forma más inteligente, basándose en uso real y no en métricas de vanidad.



Construir con disciplina hoy crea empresas más resilientes, mejor preparadas para escalar cuando el contexto lo permita.

Hace mucho tiempo, cuando mi startup todavía estaba en pañales, anhelaba lo que veía que otros emprendedores disfrutaban: un crecimiento explosivo, de esos que acaparan titulares y generan miles —no, millones— de shares en redes sociales. El tipo de crecimiento que te pone en los paneles de conferencias y en las conversaciones de la hora del cóctel.

¿Ahora? Me alegra enormemente que mi empresa nunca haya tenido eso.

Por más emocionante que pueda ser una gran historia de lanzamiento, crecer demasiado rápido también tiene un costo oculto. Piénsalo: ¿cuántas empresas has visto dispararse como fuegos artificiales solo para apagarse igual de rápido?

En mi empresa, Jotform, recientemente hicimos un gran lanzamiento. En los meses que han pasado desde que presentamos nuestro nuevo producto, el resultado ha sido exactamente lo que esperaba: un ascenso lento y constante en el uso. ¿Por qué preferir eso sobre un éxito viral? Déjame explicarte.

Las trampas del crecimiento explosivo

Para entender por qué un emprendedor desearía algo distinto a un éxito arrollador, basta con mirar lo que le ocurrió a la empresa de bicicletas estáticas Peloton durante la pandemia, cuando el uso de sus productos se disparó. La compañía reaccionó forzando sus capacidades de manufactura más allá de sus límites, lo que afectó la calidad y la satisfacción del cliente. Cuando la pandemia finalmente terminó, Peloton se quedó con un inventario inflado y una capacidad de producción que ya no necesitaba.

Las empresas SaaS generalmente no enfrentan los problemas asociados con la fabricación de productos físicos, pero los retos suelen ser similares: cuando el uso se dispara de la noche a la mañana, los sistemas se ven exigidos de formas para las que no fueron diseñados. Se acumulan los tickets de soporte. Los errores salen a la luz de la peor manera posible: de forma pública y todos al mismo tiempo. Los equipos entran en modo de emergencia, dejando de lado la visión a largo plazo para apagar incendios inmediatos.

Peor aún: los primeros usuarios que llegan atraídos por el entusiasmo del momento quizá no sean clientes a largo plazo, lo que significa que la retroalimentación sobre la que estás actuando no es realmente útil. Demasiado crecimiento, demasiado rápido, destruye tu capacidad de escuchar con atención y ajustar el producto en función de necesidades reales.

Mejorar tu producto poco a poco

Uno de los mayores beneficios del crecimiento lento es que te da la oportunidad de mejorar tu producto. En Jotform, lanzamos nuestros agentes de IA y, de inmediato, comenzamos a ajustarlos según la retroalimentación que recibimos. Sé que lo que estamos haciendo está funcionando porque he visto cómo su uso ha ido creciendo con el tiempo.

El crecimiento constante te da espacio para iterar, no solo para reaccionar. Entiendo que puede ser difícil resistir la urgencia de satisfacer la demanda, pero advierto sobre apresurarse. En un artículo para Harvard Business Review, Gary P. Pisano explica que “los buenos estrategas de crecimiento no caen en la trampa de pensar que pueden crecer rápido ahora y arreglar las cosas después. Reconocen que un crecimiento más mesurado y sostenido en el tiempo genera mejores resultados financieros que un crecimiento explosivo por un periodo breve”. Estoy completamente de acuerdo: la mentalidad de “muévete rápido y rompe cosas” es una receta para el caos y la pérdida de confianza.

Una estrategia más disciplinada te permite detectar problemas a tiempo, optimizar sistemas antes de que se saturen y priorizar las funciones que realmente importan para tus usuarios clave, no solo para quienes gritan más fuerte. En nuestro caso, eso significó identificar qué casos de uso estaban ganando tracción y cuáles necesitaban más apoyo, todo sin agotar al equipo ni romper lo que ya habíamos construido.

Conoce el uso real que hacen los clientes

Cuando el crecimiento es gradual, obtienes algo mucho más valioso que las métricas de vanidad: conocimiento sobre cómo las personas realmente usan tu producto. No cómo esperas que lo usen ni cómo lo describen en una encuesta, sino su comportamiento real, en entornos reales. En Jotform, uno de nuestros mayores descubrimientos tras lanzar nuestros agentes de IA fue que su uso no solo ocurría dentro de nuestra plataforma. Estaba ocurriendo en los propios sitios web de los usuarios.

Comenzamos a ver miles de visitas diarias provenientes de agentes integrados, muchas más de las que inicialmente esperábamos. Eso nos indicó que los clientes no solo estaban experimentando con la herramienta; la estaban integrando en sus negocios. Vimos botones personalizados, interfaces con marca e incluso agentes de IA conectados a WhatsApp. No eran usuarios ocasionales: estaban adaptando nuestro producto a sus necesidades de formas creativas y, a veces, sorprendentes. Esta información ha sido clave para trazar nuestro camino a futuro.

Construyendo para el largo plazo

Cuando creces lentamente, no solo aprendes más: construyes mejor. Puedes sentar una base sólida que respalde la escalabilidad futura, en lugar de correr para remendar las cosas después. En Jotform, eso significó tomar decisiones inteligentes sobre infraestructura, sistemas de soporte y diseño de producto basadas en patrones reales, no en suposiciones.