4 formas en que los líderes rompen la confianza de sus empleados — y cómo reconstruirla

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Conclusiones Clave La confianza dentro de las empresas se deteriora cuando los líderes distorsionan la realidad en lugar de decir la verdad, hacen excepciones a sus valores, utilizan el control para gestionar el trabajo remoto e híbrido y se aprovechan de un mercado laboral cambiante.



Los líderes que generan confianza son transparentes con sus equipos, evitan la microgestión y se mantienen alineados con la misión, la visión y el propósito.



Los líderes confiables también asumen sus errores, cumplen de forma consistente con su promesa de marca y se involucran activamente con su comunidad.

Lideramos en una época en la que cuesta mucho ganar la confianza y es muy fácil perderla. El contenido generado por inteligencia artificial (IA) y un entorno informativo cada vez más saturado dificultan que empleados y clientes distingan qué es real.

Al mismo tiempo, los titulares sobre despidos masivos debilitan cualquier mensaje interno que prometa que la tecnología mejorará el trabajo. Los empleados escuchan a los líderes hablar de eficiencia y de un mejor equilibrio entre vida y trabajo, pero luego leen que las empresas planean recortar cientos de miles de puestos en favor de la automatización. Si a eso se suman CEOs presionados por inversionistas para crecer sin aumentar recursos, es fácil entender por qué tantas personas se muestran escépticas.

A continuación, los comportamientos que hoy están fracturando la confianza — y las acciones que los CEOs más destacados están tomando para evitarlo.

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Dónde se rompe la confianza dentro de las empresas

1. Ajustar la narrativa en lugar de decir la verdad



Una de las formas más comunes en que los líderes pierden la confianza es cuando intentan “acomodar” la historia cuando algo sale mal, ya sea la salida de un colaborador o un lanzamiento fallido. Aunque la intención pueda ser proteger egos, el efecto casi siempre es el contrario. Con el tiempo, las personas dejan de creer en la versión de sus líderes y empiezan a construir la suya.

2. Hacer “excepciones” a los valores



La mayoría de las organizaciones presume su misión, visión y valores, pero no todas los sostienen con consistencia. La confianza se quiebra cuando los líderes dicen creer en ciertos principios, pero actúan en contra de ellos en la práctica, dejando la impresión de que los valores son flexibles o dependen de la situación. Esa ambigüedad frena a los empleados y les impide actuar con seguridad en momentos difíciles.

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3. Usar el control para gestionar el trabajo remoto e híbrido



Cuando el desempeño disminuye, algunos CEOs asumen que las personas no están trabajando lo suficiente y que necesitan más supervisión. Hoy existen herramientas que permiten monitorear constantemente a los empleados: desde cuándo fue la última vez que abrieron su correo hasta cuánto tiempo pasan en su escritorio. Pero la confianza es una vía de doble sentido. Cuando los líderes recurren a la vigilancia, el mensaje es claro y contundente: no confiamos en ti.

4. Aprovecharse de un mercado laboral cambiante



En los primeros meses del COVID, cuando el talento escaseaba, muchos CEOs subieron salarios y ofrecieron mayor flexibilidad para retener a sus equipos. Pero conforme el mercado se estabilizó tras la pandemia, algunos recortaron programas orientados a mejorar la cultura organizacional y exigieron el regreso a la oficina.

El mensaje para los empleados fue evidente: la flexibilidad nunca se trató de confianza, sino de conveniencia. Cuando los líderes actúan de forma oportunista, las personas empiezan a preguntarse cuál será el siguiente cambio — y esa incertidumbre basta para debilitar la confianza.

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Cómo los mejores CEOs del mundo están fomentando la confianza

1. Practicar la transparencia total y compartir la estrategia con claridad



Los líderes en quienes se confía creen que las personas, sin importar su nivel, pueden y deben entender el negocio. Comparten información financiera, la estrategia y el contexto en un lenguaje claro, e invitan al diálogo y a las preguntas.

También son intencionales al adelantarse en la comunicación de temas importantes. El mismo mensaje se comparte con todos los niveles de la organización. Las noticias difíciles no se suavizan para unos ni se endurecen para otros. Esa consistencia transmite respeto.

2. Evitar la microgestión



Aunque la microgestión (micromanagement en inglés) puede parecer una solución rápida, en realidad es una de las formas más rápidas de perder al mejor talento. Los líderes sobrerreaccionan supervisando cada movimiento, envían un mensaje muy claro sobre la confianza.

Los CEOs efectivos definen con claridad roles, responsabilidades y resultados — y luego dan un paso atrás. Confían en su equipo e intervienen en función de los resultados, no del control constante.

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3. Mantenerse alineados con la misión, visión y propósito



Los líderes confiables entienden que la misión, la visión y el propósito no son solo slogans; son herramientas clave para alinear a la organización. Tanto empleados como clientes notan cuando las decisiones, con el tiempo, son coherentes con lo que la empresa dice creer. Esa consistencia construye credibilidad.

4. Asumir los errores y reparar la confianza de forma directa



Cuando ocurren errores, los líderes que generan confianza no se esconden. Reconocen la situación y plantean con claridad cómo la van a resolver. También ajustan el rumbo sin perder coherencia con la identidad de la empresa.

5. Extender la confianza más allá de la empresa



Las empresas construyen confianza cuando cumplen de manera consistente con su promesa de marca. Cuando los resultados no están a la altura y los líderes optan por atajos en lugar de honrar sus compromisos, la confianza se erosiona rápidamente.

Las marcas confiables también se involucran de forma constante con su comunidad. Están presentes porque realmente buscan apoyar causas que beneficien a las personas. Eso refuerza que la empresa representa algo más que la autopromoción.

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Qué distinguirá a los líderes confiables este año

Los líderes que realmente ganen en confianza serán aquellos que mantengan coherencia entre lo que creen y cómo actúan, que sean justos incluso en los momentos más difíciles y que estén genuinamente comprometidos con su comunidad. Entienden que la confianza no se construye repitiendo discursos de marketing a todo volumen.

Los mejores líderes saben que la confianza se gana en decisiones pequeñas, muchas veces silenciosas: en cómo actúan cuando algo sale mal, en cómo construyen y cuidan sus relaciones con clientes y empleados, y en la forma en que respaldan a su gente y a sus comunidades.

El compromiso de los líderes por construir confianza a través de estas acciones será lo que defina en quiénes —y en qué empresas— decide creer la gente. En un mundo impulsado por la IA, la confianza nunca ha sido tan crítica para el éxito.