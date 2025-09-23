¿Por qué unos triunfan de la noche a la mañana y otros tardan años? 3 factores clave

A todos nos encantan las historias de quienes lanzan un negocio y se convierten en un éxito de la noche a la mañana, pero la realidad es muy distinta para la mayoría.

Conclusiones Clave Contar con financiamiento adecuado es crucial para una rápida expansión empresarial, aunque puede implicar sacrificios como ceder control a los inversionistas.



Mantener una calidad excepcional en el producto o servicio es fundamental durante un crecimiento acelerado, incluso si eso significa rechazar oportunidades atractivas.



Un enfoque sumamente claro, centrado en las estrategias y soluciones clave del negocio, es una característica común en los emprendedores que tienen éxito instantáneo.

A todos nos encantan las historias de quienes lanzan un negocio y parecen convertirse en un éxito de la noche a la mañana. Conoces la narrativa: el emprendedor empieza trabajando desde su sótano o su garaje, crea un gran producto o servicio, logra llamar la atención o tiene un golpe de suerte y, de pronto, tiene un negocio de más de siete cifras.

Me encanta leer sobre estas personas motivadas, pero también sé que la realidad es muy distinta para la mayoría de los dueños de negocios. Todos quieren crecer. Nadie quiere limitarse a ser solo un administrador. Pero el crecimiento es complicado. ¿Quieres crecer rápido? ¿Quizá vender tu negocio para pasar a otra cosa? ¿Prefieres quedártelo a largo plazo? ¿O dejar un legado? No hay una única respuesta correcta, pero lo que hagas y cómo lo hagas estará marcado por esas decisiones.

Aquí hay algunos puntos a considerar si lo que buscas es convertirte en un “éxito de la noche a la mañana”.

1. Mucho efectivo

Si quieres crecer rápido y ser ese “éxito de la noche a la mañana”, necesitas dinero para escalar todas las áreas del negocio. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para los emprendedores es el acceso al capital. Sin efectivo no puedes comprar materias primas, maquinaria u otro tipo de equipo. También necesitas gente que haga el trabajo pesado en la etapa inicial y que luego mantenga un ritmo constante cuando pase la primera oleada. Incluso cuando los emprendedores planean un presupuesto para operar, suelen olvidar los costos de marketing. Sin marketing, hoy en día simplemente no puedes darte a conocer ni crecer a gran velocidad. Los costos de marketing en un mundo digital suelen ser mucho más altos de lo que se imagina.

A lo largo de los años, la U.S. Small Business Administration (SBA) ha señalado que “las pequeñas empresas con menos de $5 millones de dólares en ingresos anuales y márgenes de utilidad neta entre 10 y 12% deberían destinar alrededor del 7-8 % de sus ingresos brutos al marketing”. Las empresas que buscan crecer rápidamente suelen gastar mucho más.

Cuando la necesidad de efectivo supera lo que el emprendedor puede reunir por sí mismo, recurre a inversionistas. Shark Tank está lleno de historias de personas que buscan visibilidad y cerrar un trato para crecer. Pero en esas negociaciones muchos deben ceder una parte significativa de su negocio. Eso es común cuando se acude a capital de riesgo o a fondos de inversión privada. Claro que el dinero es solo una parte: los tiburones u otros inversionistas también aportan un conocimiento valioso que impulsa el crecimiento.

Los emprendedores, como yo, tenemos una visión distinta del dinero. Yo he preferido “pagar conforme avanzo”. En otras palabras, evitar préstamos innecesarios y comprar el equipo a medida que se necesita, de modo que logremos un retorno rápido de la inversión. Ha habido ocasiones en que hemos financiado algunos esfuerzos, pero nunca hemos recibido dinero de un inversionista externo. Al principio tuve “ángeles” interesados en invertir. Consideré las ofertas, pero al final las rechacé. ¿Eso ha frenado nuestro crecimiento? Probablemente, pero también hemos mantenido el control del negocio y, para mí, eso no tiene precio.

2. Calidad incuestionable

Hacer un producto de calidad o brindar un servicio de calidad ya es bastante difícil en condiciones normales, pero cuando creces rápido, tienes que acelerar. ¿Tienes capacidad de producción? ¿Tus proveedores podrán responder a un aumento repentino en la demanda? ¿Cuentas con programas de capacitación? En mi empresa, sé que a un nuevo integrante le toma al menos seis meses alcanzar el nivel necesario, y durante ese tiempo no dejamos que trabaje solo. Sobrecargar incluso a los empleados con más experiencia puede llevar a errores. Si tienes los sistemas y al personal adecuado para crecer y mantener la calidad, perfecto. Pero cuando el crecimiento es exponencial, la calidad puede verse comprometida.

En una ocasión tuve que tomar la difícil decisión de no ir tras un contrato grande que nos habría abierto puertas a nivel internacional. De hecho, ese contrato habría casi duplicado nuestras ventas anuales de ese año. La tentación era enorme. Habría sido fantástico mostrar ese éxito y presumir un proyecto de alto perfil. La realidad, sin embargo, era que simplemente no teníamos la fuerza operativa para asumirlo, y tratar de armar un equipo rápidamente habría sido muy complicado. Decidimos no presentar propuesta. Dolió. Pero también me impulsó a comenzar a construir el equipo poco a poco. Hoy trabajamos a nivel internacional y podemos mantener la calidad.

La lección es clara: creo que es mejor rechazar proyectos o nuevos clientes antes que arriesgarse a un mal resultado solo por crecer. Las buenas reseñas se leen y se olvidan. Las malas duran mucho más. Hoy esas reseñas aparecen al instante en redes sociales: tan rápido como puedes llegar a la cima, puedes caer estrepitosamente.

3. Enfoque absoluto

En un artículo reciente escribí sobre cómo evitar distraerse con los “brillos pasajeros”. Compartí que los emprendedores exitosos se mantienen fieles a su estrategia central de negocio. Aquellos que parecen convertirse en éxitos de la noche a la mañana llevan esta idea al máximo nivel. Tienen un enfoque absoluto en sus productos y servicios, pero también en la velocidad con la que operan. Se fijan metas ambiciosas y trabajan incansablemente para alcanzarlas. Se concentran en las oportunidades y no en los obstáculos que otros ven. Cuando algo sale mal, se enfocan en la solución, no en el problema. Esa capacidad de enfoque es lo que diferencia a los emprendedores exitosos. Mientras otros los perciben como un éxito repentino, lo cierto es que llegaron ahí gracias a un plan cuidadosamente diseñado.

A veces puede parecer que ciertos empresarios simplemente tuvieron suerte, que estuvieron en el lugar y momento adecuados. La realidad es otra: como el actor que pasó años trabajando de mesero antes de ser descubierto, convertirse en un “éxito instantáneo” requiere mucho esfuerzo… y todavía más para mantenerse en la cima. La mayoría no ve los años de trabajo, las dificultades y los fracasos que hubo detrás. Preferimos pensar que “simplemente sucedió”. Yo mismo inicié mi negocio en el sótano de mi casa y trabajé ahí durante varios años antes de poder pagar una oficina. Todavía me sorprende cuando la gente cree que mi empresa fue exitosa rápidamente. En realidad, tomó mucho más tiempo del que imaginan.

Así que la próxima vez que escuches la historia de un emprendedor que pasó de su garaje o sótano a dirigir una empresa multimillonaria, busca la historia detrás de la historia. Ese emprendedor tuvo que conseguir financiamiento, mantener una calidad constante y mantener un enfoque absoluto. Ser un “éxito de la noche a la mañana” requiere esfuerzo, y sí sucede. Pero por cada persona que lo logra, hay muchas más que terminan devolviéndole a su sótano o garaje su propósito original. Crecimiento lento y constante o éxito repentino. ¿Cuál será tu camino?