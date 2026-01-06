73 ideas de pequeños negocios para iniciar en 2026

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las redes de apoyo pueden proporcionar consejos, retroalimentación y conexiones valiosas. Construye una red de mentores, asesores y compañeros emprendedores.

Asegúrate de conocer y cumplir con todas las leyes, regulaciones y estándares de la industria relevantes a nivel local y estatal. Esto incluye obtener las licencias y permisos necesarios, entender las leyes laborales si contratas empleados y garantizar la protección de datos y la privacidad.

Esto debe incluir los elementos de tu marca (logo, esquema de colores) y tus estrategias para la creación de contenido, promoción y publicidad.

Ya sea a través de plataformas de redes sociales, marketing de afiliados u optimización de motores de búsqueda, considera cómo establecerás una identidad de marca sólida y desarrollarás un plan de marketing para llegar a tu audiencia objetivo.

Define las necesidades operativas de tu negocio, incluyendo personal, ubicación, equipo, tecnología y necesidades de software. Considera cómo gestionarás de manera eficiente la producción de bienes o la prestación de servicios.

Establece un sistema robusto para gestionar tus finanzas, que incluya la elaboración de presupuestos, la contabilidad y la previsión financiera. Considera los costos iniciales, los gastos continuos y cómo financiarás tu idea de negocio.

La estructura de tu negocio afecta tus impuestos, la responsabilidad y las operaciones comerciales, por lo que se recomienda consultar a un abogado y a un contador certificado antes de tomar una decisión final.

Elige la estructura legal adecuada para tu negocio (por ejemplo, propiedad única, LLC, sociedad, corporación) y registra tu negocio de acuerdo con las leyes locales.

Crea un plan de negocios detallado que describa tus objetivos comerciales, las estrategias para alcanzarlos, un análisis del mercado, la estructura operativa y las proyecciones financieras. Este documento es crucial para guiar tu estrategia y asegurar préstamos para tu negocio.

Abordar estos elementos fundamentales de la “lista de verificación empresarial” desde el principio puede establecer un rumbo sólido para el crecimiento y la eficiencia operativa de tu emprendimiento.

Aunque este modelo suele ofrecer márgenes de ganancia bajos, el dropshipping tiene varias ventajas. Una de las principales es que no necesitas invertir en inventario, lo que hace posible iniciar un negocio de dropshipping con recursos limitados. Además, nunca corres el riesgo de quedarte con mercancía sin vender.

El dropshipping consiste en promocionar y vender productos que no almacenas ni tienes en inventario. En su lugar, tú —como comerciante— compras el inventario según se necesite a un tercero (por lo general, un mayorista o fabricante) para cumplir con los pedidos. Así es como funciona:

El marketing de afiliados consiste en promocionar los productos o servicios de otra empresa y ganar una comisión por cada venta o referencia. Los afiliados utilizan sitios web, newsletters y redes sociales para dirigir tráfico a sus socios afiliados mediante un enlace codificado. Existen tres formas comunes de ganar dinero a través del marketing de afiliados:

A partir de ahí, puedes determinar qué tipo de servicio de traducción buscas: profesionales de negocios, funcionarios del gobierno, personas que necesiten traducir documentos y más.

En comunidades con poblaciones internacionales, los intérpretes y traductores confiables son extremadamente valiosos. Si ya hablas varios idiomas, podrías ganar dinero extra como intérprete si obtienes una certificación, que generalmente implica unas 40 horas de capacitación.

Revender productos en línea puede proporcionar una fuente importante de ingresos adicionales, especialmente si estás dispuesto a renovar artículos y venderlos a un precio más alto. Cualquiera puede iniciarse en este tipo de negocio siempre y cuando esté dispuesto a esforzarse.

¿Tienes artículos en tu casa que podrías vender? ¿O estás buscando en Craigslist, eBay, Facebook Marketplace y tiendas de segunda mano para conseguir artículos que puedas revender? Aquí tienes una idea de negocio en línea relativamente sencilla: subasta o vende los artículos que encuentres en alguno de estos mercados en línea.

Nuevos servicios de alquiler de autos entre particulares como Turo (piensa en Airbnb para autos) también permiten a los dueños potenciales alquilar sus vehículos para generar ingresos adicionales cuando no se usan.

Si conduces para empresas como Uber y Lyft, pierdes un porcentaje de tus ganancias con la compañía. Sin embargo, aún hay demanda en el mercado para conductores privados. Si tienes un vehículo confiable, o puedes permitirte gestionar una flota y otros conductores, puedes ofrecer tus servicios a clientes exclusivos que no quieren usar aplicaciones de ride-sharing para sus necesidades de transporte.

Las personas tienden a adquirir más cosas de las que pueden almacenar razonablemente en sus hogares. Si tienes un terreno, podrías generar ingresos significativos almacenando artículos grandes como vehículos recreativos, botes, remolques y casas rodantes. O, si deseas profundizar más en este negocio, podrías considerar abrir una instalación de almacenamiento, lo que implicaría un aumento en los costos generales, la obtención de licencias apropiadas y un análisis de mercado.

Los cursos de certificación cubren no solo la anatomía y fisiología humanas y cómo el masaje afecta ambos, sino también cómo establecer tu propio negocio de masajes exitoso.

La terapia de masajes puede ser un negocio exitoso, pero debes tener la educación y formación adecuada para no causar lesiones a tus clientes. Como mínimo, en Estados Unidos querrás obtener una certificación, lo que te ayudará a practicar de manera segura y, en última instancia, a promocionar tus calificaciones.

Una vez que hayas completado estos pasos, puedes operar tu propio pequeño negocio desde casa o en una local dedicado.

Si te gustaría ofrecer estilización profesional de uñas a clientes, la mayoría de los estados requieren que completes la escuela de cosmetología, siendo el número de horas dependiente de donde vivas. Puede ser inteligente trabajar con otra persona antes de abrir tu propio negocio, para aprender las habilidades y técnicas necesarias para tener éxito.

El estilismo de cabello o trabajar como barbero es una idea de negocio popular que puede ser lucrativa si tienes las habilidades adecuadas y presencia en línea. Típicamente, un negocio de estilismo de cabello a domicilio o una peluquería sería iniciado por alguien con carrera en cosmetología que quiera independizarse. Si no tienes experiencia, puedes tomar cursos y perfeccionar tus habilidades trabajando en el establecimiento de otra persona. Necesitarás obtener las licencias apropiadas antes de poder abrir tu propio negocio.

Podrías crear canastas de regalo personalizadas y locales que se puedan enviar a todo el país o vender en una tienda local, o podrías colaborar con fabricantes locales para poner en marcha tu idea de negocio.

¿Ya creas un producto alrededor del cual se podría hacer una canasta de regalo?

Encontrar un nicho es la mejor manera de comenzar en el negocio de las canastas de regalo. ¿Eres un amante de los perros, un entusiasta de los caballos o un experto en ejercicio que podría armar canastas con artículos que a las personas con ese interés les gustaría tener?

Las necesidades de cuidado infantil continúan aumentando en los Estados Unidos, y muchas personas prefieren que su hijo sea cuidado en un ambiente hogareño en lugar de en un entorno más institucional. Estos factores hacen que el mercado esté listo para un negocio de cuidado infantil a domicilio. Las regulaciones para el cuidado infantil en casa varían según el estado en Estados Unidos, por lo que necesitarás obtener las certificaciones y capacitación apropiadas dependiendo de dónde vivas.

No se requieren certificaciones, pero la mayoría de los peluqueros comienzan tomando cursos, los cuales están ampliamente disponibles en la mayoría de los estados.

La mayoría de los animales necesitan un baño o un corte de pelo de vez en cuando. La mayoría de los dueños de mascotas no cuentan con el equipo para hacer una peluquería en casa. Esto significa que existe un mercado objetivo para los peluqueros profesionales que hacen visitas a domicilio o tienen un espacio donde las personas pueden dejar a sus mascotas por unas horas.

Iniciar un servicio de cuidado de mascotas requiere casi nada en costos iniciales. Tu lista de credenciales debería incluir probablemente la propiedad de una mascota (si no la tienes actualmente, al menos haberla tenido en el pasado) y otra experiencia relacionada con mascotas, incluidos testimonios de dueños de mascotas a quienes hayas cuidado previamente.

La mayoría de las personas dejan a sus mascotas cuando viajan. Aunque existen grandes refugios de guardería, puedes ganar un buen dinero ofreciendo un servicio más personal de cuidado de mascotas, ya sea quedándote en la casa de alguien mientras están fuera o albergando su animal en tu hogar.

En algunas ciudades, como Nueva York, el negocio de pasear perros puede ser muy lucrativo. Sin embargo, es más común que los paseadores de perros ofrezcan servicios adicionales, como jugar con y alimentar a las mascotas, recoger periódicos y correo, y encender y apagar las luces.

Si tienes un horario flexible y puedes hacer varias visitas diarias, puedes generar ingresos significativos como paseador de perros. Los paseadores de perros sacan a los perros para su paseo diario una o más veces al día, de manera individual o en pequeños grupos.

¿Siempre has querido dirigir tu propia cervecería? Tal vez ya hayas estado experimentando con la elaboración de cerveza en casa. Si es así, abrir una cervecería podría ser una opción. Pero primero, querrás realizar una formación en ciencias de la cerveza y trabajar como aprendiz con alguien que domine el oficio. A partir de ahí, necesitarás realizar un análisis competitivo de mercado para asegurarte de que haya espacio para una nueva cervecería en tu área.

¿Quieres ofrecer un tipo específico de cocina a las masas sin tener que administrar un restaurante completo? Construye (o compra) un camión de comida y lleva tu producto a donde están los clientes. En Estados Unidos deberás obtener las licencias de operación correspondientes, pero una vez que hayas cumplido con esos requisitos, podrás comenzar a trabajar en festivales, cervecerías y otros eventos comunitarios. A medida que crezca tu reputación, es probable que consigas negocios a través del boca a boca.

¿Tienes experiencia gestionando operaciones de alimentos a gran escala? Considera expandir tu negocio a la organización de catering para eventos grandes, como bodas y banquetes corporativos. Deberás asegurarte de contar con habilidades sólidas en gestión de proyectos y personal, ya que el catering requiere liderar un equipo y ofrecer un servicio excepcional a los clientes. También necesitarás obtener las licencias apropiadas del estado en el que operes, similar a los requisitos para abrir un restaurante.

¿Tienes una habitación con baño propio que sea privada del resto del espacio habitable? ¿O tal vez eres dueño de una propiedad que podría funcionar como un pequeño establecimiento de hospedaje cerca de una zona turística, un estadio deportivo o un gran recinto? Quizás posees una casa encantadora en el campo. Si es así, convierte tu propiedad en un bed and breakfast o en una renta de Airbnb y recibe a los huéspedes en un hogar fuera de casa.

Deberás asegurarte de tener la capacitación adecuada, ya sea a través de experiencia laboral o cursos formales, porque tu reputación está en juego con cada plato que prepares.

Si tienes experiencia trabajando en restaurantes o en otras áreas de la industria alimentaria y de bebidas, podrías aprovechar el creciente mercado de chefs privados. Ya sea que los clientes potenciales busquen satisfacer necesidades dietéticas específicas o necesiten un evento íntimo con amigos, una experiencia positiva debería generar testimonios de clientes y referencias que ayuden a hacer crecer tu negocio.

Monetiza tu experiencia o habilidades creando una plataforma de membresía que ofrezca contenido o beneficios exclusivos detrás de un muro de pago. Lo mejor de este modelo es que las cuotas de suscripción ingresan de forma constante mes tras mes, brindándote una fuente de ingresos estable mientras te enfocas en mejorar tu contenido y hacer crecer tu audiencia. Estos son los pasos para crear un sitio de membresías exitoso:

No es necesario ser un maestro licenciado para ofrecer servicios de tutoría, pero ser un experto en la materia facilitará la venta de tus servicios a los posibles clientes.

Si tienes una formación en educación, puedes generar un ingreso suplementario significativo — o lanzar un negocio a gran escala — ofreciendo servicios de tutoría. Comienza eligiendo el área temática que mejor se adapte a tus fortalezas. Por ejemplo, si eres un escritor profesional o maestro de inglés, podrías ofrecer ayuda con la redacción de ensayos. Si eres experto en matemáticas y ciencias, podrías ayudar a estudiantes de secundaria con álgebra o precálculo.

Aunque no hay una licencia o certificación estándar, muchos coaches de carrera han obtenido credenciales o han tenido carreras exitosas.

Los coaches de carrera ayudan a las personas a navegar por transiciones profesionales, establecer metas comerciales y aprovechar al máximo sus habilidades . Como coach de carrera, puedes ayudar a las personas a escribir cartas de presentación y currículums, encontrar nuevas oportunidades, establecer planes de negocio y estrategias de éxito o perfeccionar su nicho en un mercado saturado.

El coaching de vida ha explotado en popularidad en la última década, ya que muchas personas buscan recrear o realinear sus metas personales. Los coaches de vida no brindan atención clínica de salud mental (eso lo hace un terapeuta), pero ayudan a las personas a crear y utilizar herramientas para acercarse a sus metas finales. Para convertirte en un coach de vida, primero querrás determinar qué tipo de cliente buscas:

Primero, determina qué tipo de servicio nutricional deseas ofrecer — pediátrico, deportivo, holístico o algo más — y luego trabaja en obtener las credenciales necesarias. En Estados Unidos como mínimo, necesitarás investigar las leyes para obtener la certificación en tu estado y comenzar a tomar los cursos previos necesarios para obtener la licencia.

Con tantas tendencias dietéticas y suplementos en el mundo, un nutricionista puede ayudar a las personas a entender mejor el panorama de una alimentación y vida saludable. Aunque los nutricionistas no ofrecen asesoramiento médico nutricional ni tratan enfermedades (como lo hace un dietista), todavía existe un amplio mercado para este trabajo.

Muchas personas buscan mejorar su estado físico general, y trabajar con un entrenador personal es una forma de lograr sus objetivos. Para comenzar en Estados Unidos, necesitarás obtener una certificación, especialmente si trabajas en un gimnasio, lo que ayudará a tus clientes a confiar en que sabes lo que estás haciendo y puedes ayudarles a evitar lesiones. Puedes anunciar tu negocio en gimnasios y otros lugares públicos, y tener una fuerte presencia en redes sociales y en la web siempre es útil.

En cuanto a las calificaciones, ya deberías tener algo de experiencia en entrenamiento y ser capaz de ofrecer instrucción de alto nivel. Dependiendo de la comunidad donde estés ofreciendo tu servicio, podrías necesitar una licencia para operar tu negocio o una certificación para utilizar instalaciones públicas, como canchas de tenis, para obtener ganancias.

Tanto niños como adultos activos a menudo buscan instrucción atlética más allá de lo que han aprendido en formatos grupales. Si eres muy hábil en una disciplina atlética, puedes ayudar a los atletas a llevar sus habilidades al siguiente nivel.

A algunas personas les gusta mucho planificar sus vacaciones. Sin embargo, si eres un viajero experimentado y sabes cómo ahorrar dinero a las personas, puedes seguir siendo muy solicitado como planificador de vacaciones para individuos o grupos grandes. Puedes coordinar reservas de hoteles y vuelos, organizar transporte, proporcionar itinerarios diarios y ayudar a tus clientes a reprogramar en caso de crisis de viaje imprevistas. Normalmente, no se requiere certificación para este trabajo, pero hay cursos que puedes tomar que te dejarán a ti y a tus clientes más tranquilos.

Antes de abrir tu negocio, visita las tiendas de bodas locales y observa qué servicios ofrecen. Los planificadores de bodas deben conocer todos los detalles de los negocios para asegurar a las parejas que están en buenas manos.

Necesitarás estar al día con las tendencias de bodas, estilos de vestidos, colores populares y casi todos los demás aspectos de la industria de las bodas. Ofrece a tus clientes un menú à la carte de servicios, desde ayudarles a elegir flores, un vestido de novia y vestidos para las damas de honor, hasta seleccionar el lugar y contratar el catering .

Si trabajas con empresas, debes visitar cada posible lugar de eventos con el que planeas trabajar. Haz un recorrido por cada sitio y aprende qué está disponible, incluyendo capacidad, equipos audiovisuales, sillas, mesas y más. Si puedes organizar una gran fiesta como planificador de eventos, nuevos clientes te buscarán.

Existen varias formas de iniciar un negocio de planificación de eventos, especialmente si tienes experiencia profesional en la organización de grandes reuniones. Primero, querrás enfocarte en tu nicho, algunos de los cuales incluyen:

Dependiendo del nivel de participación que tu cliente desee, puedes ayudarles a comprar muebles, arte, plantas y más. También puedes trabajar con negocios, como hoteles y restaurantes, para diseñar sus espacios.

Si tienes buen ojo para el diseño, promociona tu talento como decorador de interiores con contratistas de construcción. Las personas que compran casas nuevas suelen sentirse abrumadas con las opciones y posibilidades. Crea cuestionarios para cada elemento principal y espacio en la casa:

Para hacer crecer tu negocio, puedes trabajar directamente con proveedores para recomendar actualizaciones o conseguir una certificación y aprender a realizar trabajos eléctricos, como la instalación de paneles solares y bombas de calor.

Los propietarios siempre buscan formas de ahorrar en sus gastos de servicios. Con capacitación especializada, puedes ayudarlos realizando auditorías energéticas de sus hogares y calculando cuánto podrían ahorrar en calefacción, refrigeración y uso eléctrico al implementar nuevas tecnologías o electrodomésticos mejorados.

Para tener éxito como inspector, primero establece contactos con agentes inmobiliarios que puedan recomendar tus servicios a sus clientes. La inspección de viviendas puede ser un mercado muy competitivo, por lo que necesitarás actualizar constantemente tus conocimientos. Por ejemplo, los constructores introducen continuamente nuevos materiales. Si solo sabes sobre terrazas de madera, no serás capaz de evaluar los nuevos materiales en el mercado, como los compuestos que imitan la madera. Además, mantente al día sobre actualizaciones de seguridad relacionadas con materiales y problemas como emisiones químicas, monóxido de carbono y otros peligros.

Las empresas no siempre saben cómo organizar sus oficinas y maximizar la eficiencia de sus espacios. Puedes ofrecer consultorías para reorganizar muebles, escritorios, áreas de reuniones, almacenes y más.

La planificación espacial no es el punto fuerte de todos. Si es el tuyo, puedes ganar buen dinero como organizador profesional para personas y negocios. Para clientes individuales, puedes encargarte del trabajo de organización (por ejemplo, un cuarto de juegos o un garaje lleno de cosas) o consultar con el dueño para ayudarlos a organizarse mejor por sí mismos.

Hay muchas formas de abordar esta idea de negocio. Si prefieres trabajar en horarios poco habituales, puedes enfocar tu servicio de limpieza en oficinas. También puedes brindar servicios de limpieza a negocios minoristas y mantener a tus clientes dentro de un área pequeña. Los restaurantes necesitan limpiezas exhaustivas diarias, lo que puede ser una gran fuente de clientes constantes. Si te interesa más la limpieza doméstica, puedes empezar con un pequeño número de clientes y, probablemente, conseguir nuevos clientes a través de recomendaciones.

Muchas personas administran propiedades como un ingreso adicional. Tal vez tienes una casa vacacional que usas para alquileres a corto plazo o una propiedad adicional con un contrato de arrendamiento a largo plazo. Si deseas dedicarte de lleno, puedes adquirir varias propiedades y convertirte en un arrendador de tiempo completo. En el caso de unidades en renta, tu trabajo consistirá en asegurar el buen funcionamiento de la propiedad, garantizar que los inquilinos paguen la renta y cumplan con los términos del contrato, y estar disponible para resolver problemas. También puedes contratarte con propietarios individuales para manejar sus responsabilidades como arrendadores, aligerando su carga.

Toda comunidad necesita agentes inmobiliarios de confianza. Ya sea que tus clientes compren o vendan propiedades, o simplemente busquen asesoramiento inmobiliario, existen muchas oportunidades para iniciar tu propio negocio. Sin embargo, en Estados Unidos, primero necesitas convertirte en un agente licenciado, y los requisitos varían según el estado. Por lo general, deberás completar cursos y aprobar un examen. Una vez que lo logres, puedes comenzar a ofrecer tus servicios y construir tu negocio desde cero.

Mientras más variedad de materiales puedas manejar, más amplio será el rango de servicios de reparación que podrás ofrecer a tus clientes, incluyendo el pulido de piedras y la colocación de gemas.

Existen muchas maneras de ingresar al negocio de la joyería y diferentes tipos de materiales con los que puedes trabajar. Manipular metales requerirá herramientas específicas, ya que necesitarás calentar el metal y usar herramientas para cortar y grabar, pero probablemente también trabajarás con vidrio, piedras preciosas e incluso madera.

Aprende a eliminar manchas difíciles y olores de las alfombras —como olores de perros y gatos— y los clientes buscarán tus servicios. Necesitarás un espacio dedicado para que las personas puedan dejar sus alfombras, así que planifica esto al iniciar tu negocio.

La mayoría de las personas no tienen el tiempo o espacio para hacer más con sus alfombras que una simple aspirada. Como limpiador de alfombras, necesitarás aprender a trabajar con todo tipo de telas, desde sintéticas hasta lana. También deberás decidir si aceptarás alfombras valiosas y reliquias familiares. Si es así, considera recibir capacitación especializada para manejar y limpiar adecuadamente estos tipos de alfombras.

A menudo, los muebles que necesitan ser tapizados también requerirán reparaciones menores como lijado, barnizado o refuerzo de áreas dañadas. Aunque no necesitas ser carpintero, este trabajo puede agregar un valor significativo a tus servicios.

Si tienes habilidad para la costura y el trabajo en madera, la tapicería y la restauración podrían ser ideas de negocio naturales para ti. Existen muchos libros y videos en línea que pueden ser útiles mientras aprendes el oficio, pero nada será tan práctico como encontrar muebles desechados y desarmarlos para aprender antes de restaurarlos y reconstruirlos.

Al igual que otros talleres de reparación, tu negocio podría evolucionar hasta el punto en que compres electrónicos usados para repararlos y venderlos a tus clientes.

Ya sea una laptop, un televisor, una tableta o una radio especializada, si tienes habilidad con los circuitos, podrías manejar un negocio rentable para clientes cuyos dispositivos electrónicos estén averiados. Querrás operar el negocio desde tu casa o un local comercial para que las personas puedan llevarte sus equipos directamente.

Hacer que un auto brille por dentro y por fuera no es un trabajo fácil, por lo que muchas personas no quieren hacerlo ellas mismas. Además, como los autolavados no limpian cada rincón, hay un mercado para la limpieza y el detallado de automóviles en todo el país (Estados Unidos). Con una pequeña inversión en materiales (jabones, cepillos, mangueras, aspiradoras, etc.), podrías hacer visitas a domicilio o alquilar un espacio en un garaje donde los clientes puedan dejar sus vehículos.

Comienza publicitando en plataformas como Nextdoor, Craigslist o Facebook Marketplace, contactando a hogares con barcos en su patio o promocionando tus servicios en una marina local.

Las embarcaciones sacadas del agua para el invierno o incluso para reparaciones de media temporada necesitarán que se les limpie el casco. Dependiendo del tipo de barco, también podría ser el momento para una limpieza a fondo de todo lo demás: las cubiertas, los camarotes, el baño y los compartimentos.

Si abres tu taller los sábados, podrías convertirlo en un punto de encuentro para entusiastas del ciclismo. Si vives en un lugar orientado al ciclismo, podrías comprar y vender bicicletas usadas, obteniendo ganancias como minorista además de tu negocio de reparación.

Casi todas las bicicletas necesitan un buen ajuste. Este negocio tiende a ser estacional en muchas partes de Estados Unidos, pero puedes encontrar maneras de compensarlo. Si tienes el espacio, podrías ofrecer almacenamiento de bicicletas durante el invierno después de hacerles un mantenimiento y las reparaciones necesarias.

Empieza poco a poco y construye tu base de clientes a partir de recomendaciones y referencias de trabajos bien hechos. También podrías desarrollar relaciones con contratistas para ser la persona de referencia para instalar electrodomésticos en casas nuevas.

Cada hogar tiene varios electrodomésticos —desde refrigeradores hasta lavavajillas y secadoras—, y como suelen descomponerse, la reparación de electrodomésticos es una de las mejores ideas de negocio para cualquier área. Puedes trabajar por cuenta propia o contratarte con tiendas de electrodomésticos para cubrir sus llamadas de servicio en garantía, o hacer ambas cosas.

Muchos talleres en Estados Unidos requieren licencias antes de contratar mecánicos, por lo que, si deseas adquirir experiencia antes de lanzar tu propio negocio, probablemente quieras tomar algunas clases.

Si has pasado años trabajando en tus vehículos y conoces bien un motor, podría ser el momento de ofrecer tus servicios a los clientes. Dependiendo de dónde vivas, es posible que no necesites obtener una licencia de mecánico, pero tomar clases formales y obtener una certificación ayudará a generar confianza con los clientes.

Una vez que cuentes con una audiencia sólida, puedes empezar a buscar socios que quieran anunciarse en tu podcast. Si creces lo suficiente, incluso podrías llamar la atención de una empresa de podcasts más grande, que te ayude a gestionar la parte comercial por ti.

Si las chicas de Se regalan dudas pueden hacerlo, ¿por qué tú no? Siempre que elijas el tema adecuado, un podcast puede convertirse en un pequeño negocio rentable. El mundo del podcasting está sobresaturado, por lo que necesitarás un tema que le interese a la gente y que, además, ofrezca una propuesta de valor única. Eso, sumado a algo de equipo —que puede adquirirse a un costo relativamente bajo—, es todo lo que realmente necesitas para comenzar.

Los costos iniciales son relativamente bajos, aunque este emprendedor —que gana cifras de seis dígitos al año dedicando entre una y dos horas de trabajo al día— recomienda tomar un curso como Domain Academy antes de comenzar. “Podría haberme ahorrado meses de prueba y error, algunas canas y haber entrado al negocio más rápido con una comprensión más profunda de los dominios y de la industria en general”, comentó a Entrepreneur.

Invertir en dominios es un negocio secundario fácil de gestionar solo, sin requerir empleados. El principio detrás de la inversión en dominios es simple: compras dominios que crees que alguien podría querer en el futuro, los conservas durante un tiempo y luego los vendes con una ganancia atractiva.

Las marcas tienen una gran demanda de contenido generado por usuarios, pues les ayuda a generar confianza, establecer credibilidad y conectar con sus audiencias. Todo lo que necesitas para empezar es un smartphone: comienza a publicar en redes sociales sobre productos que te gustan y, antes de que te des cuenta, podrías estar en posición de cobrar por tu trabajo.

Si eres creativo y tienes un buen entendimiento de qué hace que un contenido se vuelva viral, podrías considerar crear contenido generado por usuarios —o UGC, por sus siglas en inglés— para marcas. Esta emprendedora optó por abandonar la universidad para enfocar su carrera en la creación de contenidos UGC. En determinado momento, logró obtener ingresos de seis cifras mientras mantenía también un empleo corporativo a tiempo completo.

La cantidad de dinero que puedes ganar en TikTok varía considerablemente según factores como el tamaño y el nivel de interacción de tu audiencia, así como el nicho de tu contenido. Sin embargo, al publicar de forma constante y dominar el algoritmo de TikTok, los creadores pueden construir rápidamente una audiencia y generar ingresos adicionales a través de contenido patrocinado, el uso de la plataforma para vender mercancía de marca (basada en temas recurrentes o frases de tus videos) y el marketing de afiliados.

Sigue los pasos descritos anteriormente para crear un curso en línea, con el manuscrito instructivo y de alta calidad como producto final. Una vez que hayas escrito tu libro (puedes comenzar con esta excelente guía ), es buena idea contratar freelancers para corregir el manuscrito y diseñar la portada. Existen muchas plataformas de autopublicación fáciles de usar, como Amazon KDP, que te permiten dar formato a tu e-book para distintos dispositivos, fijar un precio y comercializar tu libro. La promoción es clave para destacar entre la multitud: publicaciones en redes sociales, apariciones en podcasts, webinars, conferencias y newsletters son formas poderosas de llegar a los lectores.

Si tienes experiencia en un campo específico, crear y vender cursos en línea te permite compartir ese conocimiento y generar una poderosa fuente de ingresos pasivos. Plataformas como Udemy, Coursera y Teachable facilitan enormemente el alojamiento y la venta de cursos. Estos son los pasos más comunes para lanzar un curso en línea exitoso:

Tu potencial de ganancias variará según la cantidad de suscriptores y visualizaciones, así como la demografía de la audiencia y el nivel de interacción con los anuncios. En promedio, los creadores ganan entre $1 y $5 dólares por cada 1,000 visualizaciones, después de que YouTube se queda con su 45%. La mayoría de los youtubers alcanzan ingresos propios de un buen negocio paralelo, mientras que superestrellas como MrBeast generan cientos de millones.

Puedes monetizar tu canal de YouTube de varias formas. Pero antes de ganar dinero, necesitas crear contenido atractivo y de alta calidad, y hacerlo de manera constante. ( Aquí puedes encontrar las mejores prácticas para construir audiencia). Los ingresos por publicidad son la forma más común de monetizar a tus espectadores, pero existen varias maneras de diversificar las fuentes de ingreso, como vender mercancía y crear contenido patrocinado.

Algunas personas enseñan música en línea grabando lecciones en YouTube y ofreciendo suscripciones. Para comenzar, considera conectarte con escuelas de música locales para trabajos de medio tiempo. Esto te permitirá evaluar si te gusta y ayudarte a construir una reputación con clientes potenciales.

Baja el volumen y presta atención: tus habilidades musicales podrían tener alta demanda. Hay varias formas de dirigir tu propio negocio de música. Puedes ser móvil y enseñar en los hogares de tus clientes o hacerlo en tu propio espacio (un edificio separado o un área designada en tu hogar).

Si crear arte ya es tu pasatiempo, podrías convertirlo en un negocio rentable. Puedes vender tus obras en sitios como Etsy, participar en exposiciones o firmar contratos con clientes que necesiten ilustraciones o arte personalizado como parte de sus activos de marca.

Si eres bueno creando planes de contenido y redactando textos atractivos, y ya pasas muchas horas en redes sociales, podrías considerar lanzar tu propia empresa de marketing en redes sociales. Tus clientes podrían contratarte para crear un plan de marketing de contenido, monitorear y responder comentarios, y reportar estadísticas de crecimiento mensualmente.

Aunque muchas empresas quieren mejorar su presencia en redes sociales, frecuentemente no tienen las habilidades o los recursos internos para hacerlo.

La narración de audio es una industria en crecimiento, con innumerables podcasts transmitidos diariamente en todo el mundo. Si tienes experiencia en grabación y edición de audio, podrías ofrecer tus servicios a marcas de medios, empresas o personas que deseen lanzar sus propios podcasts.

Antes de lanzar tu negocio, es recomendable tener formación y experiencia en filmación y edición para garantizar contenido de calidad.

Si eres bueno detrás de una cámara y editando material, hay muchas oportunidades en videografía, desde crear videos de marca para organizaciones hasta filmar eventos, bodas y entrevistas. Tus clientes podrían incluir marcas al aire libre, pequeñas organizaciones sin fines de lucro y grandes corporaciones.

Para arrancar tu negocio, crea un portafolio en línea para que los clientes potenciales puedan conocer tu estilo y contactarte. Estar activo en plataformas de redes sociales también es una excelente estrategia para hacer crecer tu marca.

Los fotógrafos independientes pueden tener negocios exitosos especializándose en una o más áreas. Puedes ofrecer servicios como:

Es recomendable tener experiencia en este campo antes de emprender por tu cuenta, ya que los clientes potenciales querrán contratar a alguien que comprenda el mundo del marketing y las relaciones públicas.

Toda empresa tiene una historia que contar, pero no todas saben cómo compartirla. Con tu agencia de marketing o relaciones públicas, puedes ayudar a las empresas a identificar nuevas audiencias, elaborar mensajes que resuenen con nuevos clientes y producir boletines u otros productos, atrayendo potencialmente el interés de los medios.

También puedes encontrar clientes que te contraten no solo para diseñar su sitio web, sino también para gestionar su presencia en línea día a día.

Existen muchos cursos en línea y presenciales que enseñan el lenguaje de la programación y la creación de sitios web. Con algo de capacitación especializada, puedes dominar los conceptos básicos de construir un sitio web desde cero, un servicio que puedes ofrecer a muchas pequeñas empresas, ya sea que necesiten una plataforma de comercio electrónico o una landing page para describir sus servicios.

Puedes ofrecer a los clientes un paquete completo de servicios, desde la conceptualización hasta la coordinación con creadores de contenido e imprentas, y la preparación de productos para su envío o presentación.

¿Tienes buen ojo para el diseño? Logotipos, volantes, boletines, brochures informativos y anuncios son solo algunos de los materiales que las empresas contratan a diseñadores independientes para crear. Además, sitios web y publicidad en línea también requieren servicios de diseño gráfico.

Para comenzar, necesitarás crear un portafolio que demuestre tus habilidades en escritura, creación de contenido y/o edición. Esto te ayudará a construir relaciones con clientes potenciales.

Casi todas las empresas y organizaciones necesitan buenos escritores y editores. Si tienes las habilidades necesarias, es probable que encuentres una amplia variedad de trabajo. Desde la corrección de estilo hasta la edición de desarrollo, la redacción fantasma y la producción de contenido digital, los escritores y editores freelance pueden encontrar clientes en industrias como marketing, comunicaciones, periodismo y publicación de libros.

Conforme tu negocio crece, podrías ofrecer servicios de mudanza a gran escala y largas distancias si cuentas con el personal y el equipo necesarios. Publicítate en tu comunidad para convencer a los residentes de que dejen su mudanza en tus manos, brinda un excelente servicio al cliente y observa cómo crece tu negocio.

Cuando las personas se mudan suelen buscar contratar a alguien que haga el trabajo pesado por ellos, literalmente. Puedes enfocar tu trabajo en mudanzas locales dentro de la misma ciudad o hacia localidades cercanas.

Los electricistas maestros están en alta demanda para proyectos grandes y pequeños, y tendrás la oportunidad de contratar aprendices, formar un equipo y ampliar los servicios de tu negocio.

Convertirse en electricista en Estados Unidos no es sencillo: debes tomar clases, trabajar como aprendiz y aprobar exámenes de licencia antes de poder iniciar tu propio negocio. Sin embargo, siempre hay trabajo para los electricistas.

También puedes obtener buenos ingresos con proyectos boutique como marcos de galería, figuras talladas a mano y otras piezas. En algunos casos, puedes trabajar con contratistas generales para enmarcar puertas y apoyar proyectos de construcción más grandes.

Actualmente el trabajo en madera tiene una alta demanda actualmente, y si eres un carpintero talentoso, hay muchas maneras de ganar dinero. Los proyectos residenciales como gabinetes, mesas y estantes suelen ser prioritarios para los propietarios y suelen ser bien remunerados.

También necesitarás invertir en equipo básico: escaleras, brochas, bandejas y más. Una vez que tengas todo listo, puedes comenzar a promocionar tus servicios a través de diversas plataformas en línea con costos iniciales relativamente bajos.

Sin importar la temporada, puedes ganar buen dinero con un negocio de pintura residencial, tanto interior como exterior. Antes de ofrecer servicios, es recomendable trabajar con pintores profesionales y aprender lo básico:

El trabajo de jardinería, como la plantación de flores anuales, perennes y la preparación de huertos, también puede ser un negocio rentable. Además, hay muchas tareas en el jardín que no están relacionadas con las plantas, como la restauración de muros de piedra, instalación de cercas, colocación de césped artificial y más.

Pon tus habilidades de jardinería a trabajar. La mayoría de las personas quieren tener sus jardines arreglados en primavera, el césped cortado en verano, las hojas recogidas en otoño, los arbustos podados y los árboles cuidados. Tu negocio de paisajismo también podría ofrecer servicios de irrigación, incluyendo la instalación y reparación de sistemas de riego, así como su mantenimiento antes del invierno.

Si cuentas con una red de personas capacitadas en quienes confías, también podrías subcontratar parte del trabajo de construcción y dedicar más tiempo a encontrar clientes y hacer crecer tu negocio. Consulta con tu estado para determinar qué permisos y licencias necesitas para comenzar.

Si tienes experiencia en construcción, podrías estar listo para iniciar tu propio negocio de reparaciones y asumir proyectos por tu cuenta. Desde construir una cerca hasta instalar paneles de yeso o enmarcar una ampliación, muchas personas necesitan trabajadores capacitados que puedan entregar trabajos de calidad a tiempo.

En la mayoría de los estados, un notario público es un funcionario estatal autorizado para dar fe de la legalidad de ciertos documentos mediante el estampado de un sello y su firma. La mayoría de los estados (en Estados Unidos) requieren que apruebes un examen y una verificación de antecedentes, pero el costo para convertirte en notario es muy bajo. Puedes generar ingresos significativos con este trabajo cobrando tarifas por servicios como notarizaciones de firmas de préstamos.

Para aprender más sobre cómo comprar y lanzar una franquicia, lee los fundamentos de compra de un negocio de franquicia en Entrepreneur .

Los beneficios de comprar una franquicia son numerosos: tendrás un modelo de negocio probado, la investigación de mercado ya estará hecha y la marca generalmente proporciona soporte a los franquiciados como parte de la compra. Además, muchas franquicias pueden lanzarse por menos de $10,000 dólares, incluyendo:

Los asesores financieros ayudan a millones de estadounidenses a ahorrar para cosas como la jubilación y los fondos universitarios, además de ayudarles a incrementar su patrimonio mediante diversas inversiones. Si tu objetivo es convertirte en Planificador Financiero Certificado (CFP), deberás completar un curso y, finalmente, aprobar un examen. Esto te otorgará un certificado que demuestra a los clientes potenciales que tienes experiencia y credibilidad. Una vez certificado, trabajar como asesor financiero independiente puede ofrecerte ingresos estables.

Una buena aplicación de calendario será útil, ya que el seguimiento del tiempo es crucial para facturar con precisión.

Dependiendo de tu nivel de experiencia, también podrías ayudar a grandes organizaciones a atravesar transiciones difíciles y períodos de reestructuración, o delinear una estrategia de salida exitosa al brindar asesoramiento de nivel ejecutivo sobre una variedad de temas centrales para la misión del negocio.

Con un negocio de consultoría, puedes trabajar con una amplia gama de empresas en una variedad de problemas empresariales. Podrías ayudar a nuevas entidades a establecerse creando planes de negocios , realizando investigaciones de mercado y organizando una estructura de gestión.

Si no tienes formación como contador o una licencia estatal, necesitarás investigar los requisitos educativos recomendados y planificar cómo obtener las credenciales adecuadas en cada país. La mayoría de las franquicias de preparación de impuestos ofrecen cursos, seminarios y capacitaciones para prepararte y trabajar con ellas.

En algún momento, la mayoría de las personas buscan el consejo de un buen contador o especialista en contabilidad, ya sea para prepararse para la temporada de impuestos, obtener asesoramiento para iniciar un negocio o simplemente planificar el futuro. Si ya eres Contador Público Certificado, puedes ganar dinero al trabajar por tu cuenta.

La era digital ha creado muchas oportunidades para que los emprendedores manejen un negocio desde una laptop, lo que significa que su empresa puede operar donde ellos elijan. Sin embargo, eso no es para todos. Si deseas tener un local físico en el corazón de tu comunidad o te sientes más cómodo interactuando en persona con clientes, lanza un negocio que te permita cumplir esos objetivos.

También deberías investigar qué negocios ya existen. ¿Hacen falta jardineros confiables en tu mercado? ¿Hay un exceso de fotógrafos profesionales en tu ciudad? Responder a estas preguntas te ayudará a determinar la viabilidad de tu idea.

Encontrar clientes y consumidores resulta esencial para cualquier pequeño negocio, así que, antes de abrir, realiza una investigación de mercado . Por ejemplo, tu negocio de limpieza de lanchas será significativamente más exitoso si vives cerca de la costa, y tu trabajo como intérprete probablemente será más rentable si resides en una comunidad diversa.

¿Lanzar el negocio requerirá la compra de equipos o una inversión financiera importante? ¿Planeas contratar empleados? ¿Expandirte a múltiples ubicaciones? Desde el principio, es una buena idea crear un plan de negocios formal.

Piensa en cuánto dinero esperas ganar con el negocio, cuántos clientes o consumidores necesitarás para que sea rentable y cuántas horas necesitarás trabajar cada semana para hacerlo viable.

Para algunas personas, iniciar un pequeño negocio significa dejar su empleo de tiempo completo y comprometerse por completo con el nuevo emprendimiento. Para otras, un negocio de medio tiempo proporciona ingresos adicionales significativos y puede gestionarse junto con otros trabajos.

Mientras evalúas tus opciones, considera si necesitarás obtener licencias especiales (por ejemplo, estilistas y electricistas) en el país en el que te encuentras o si el trabajo requiere educación y certificaciones adicionales.

Por ejemplo, si tienes una Licenciatura en Contaduría, aventurarte como contador freelance (como se detalla más adelante) sería una opción natural. Si tienes experiencia como escritor, podrías considerar servicios editoriales, o si has trabajado durante años en la industria de alimentos y bebidas, podrías explorar el catering o convertirte en chef personal.

Algunas de estas ideas requieren más experiencia o credenciales que otras. Algunas pueden iniciarse desde casa con bajo presupuesto, mientras que otras necesitan espacio de oficina dedicado y una inversión de capital. Para asegurarte de elegir el negocio adecuado para ti, es crucial considerar algunos factores antes de lanzarte a un negocio propio.

Pero, ¿qué pasa si estás listo para comenzar un negocio, pero no sabes qué tipo de servicios ofrecer? Has llegado al lugar indicado si necesitas ideas de negocios rentables. Aquí encontrarás un desglose detallado de 63 ideas de pequeños negocios —desde servicios financieros hasta trabajos físicos y contratos creativos— para ayudarte a trazar tu camino.

Muchos sueñan con iniciar su propio negocio . Manejar una empresa desde casa, el garaje o mientras te desplazas significa tener más control sobre tus objetivos profesionales, establecer metas financieras más ambiciosas y lograr un balance más deseable entre trabajo y vida personal.

Pero, ¿qué pasa si estás listo para comenzar un negocio, pero no sabes qué tipo de servicios ofrecer? Has llegado al lugar indicado si necesitas ideas de negocios rentables. Aquí encontrarás un desglose detallado de 63 ideas de pequeños negocios —desde servicios financieros hasta trabajos físicos y contratos creativos— para ayudarte a trazar tu camino.

Algunas de estas ideas requieren más experiencia o credenciales que otras. Algunas pueden iniciarse desde casa con bajo presupuesto, mientras que otras necesitan espacio de oficina dedicado y una inversión de capital. Para asegurarte de elegir el negocio adecuado para ti, es crucial considerar algunos factores antes de lanzarte a un negocio propio.

¿Cómo determinar la mejor idea de pequeño negocio?

Considera tu conjunto actual de habilidades y credenciales

Por ejemplo, si tienes una Licenciatura en Contaduría, aventurarte como contador freelance (como se detalla más adelante) sería una opción natural. Si tienes experiencia como escritor, podrías considerar servicios editoriales, o si has trabajado durante años en la industria de alimentos y bebidas, podrías explorar el catering o convertirte en chef personal.

Mientras evalúas tus opciones, considera si necesitarás obtener licencias especiales (por ejemplo, estilistas y electricistas) en el país en el que te encuentras o si el trabajo requiere educación y certificaciones adicionales.

Determina los objetivos de tu pequeño negocio

Para algunas personas, iniciar un pequeño negocio significa dejar su empleo de tiempo completo y comprometerse por completo con el nuevo emprendimiento. Para otras, un negocio de medio tiempo proporciona ingresos adicionales significativos y puede gestionarse junto con otros trabajos.

Piensa en cuánto dinero esperas ganar con el negocio, cuántos clientes o consumidores necesitarás para que sea rentable y cuántas horas necesitarás trabajar cada semana para hacerlo viable.

Reflexiona sobre los costos iniciales y el crecimiento

¿Lanzar el negocio requerirá la compra de equipos o una inversión financiera importante? ¿Planeas contratar empleados? ¿Expandirte a múltiples ubicaciones? Desde el principio, es una buena idea crear un plan de negocios formal.

Estudia tu ubicación e identifica qué es lo más factible allí

Encontrar clientes y consumidores resulta esencial para cualquier pequeño negocio, así que, antes de abrir, realiza una investigación de mercado. Por ejemplo, tu negocio de limpieza de lanchas será significativamente más exitoso si vives cerca de la costa, y tu trabajo como intérprete probablemente será más rentable si resides en una comunidad diversa.

También deberías investigar qué negocios ya existen. ¿Hacen falta jardineros confiables en tu mercado? ¿Hay un exceso de fotógrafos profesionales en tu ciudad? Responder a estas preguntas te ayudará a determinar la viabilidad de tu idea.

Decide si quieres dirigir un negocio en línea o en persona

La era digital ha creado muchas oportunidades para que los emprendedores manejen un negocio desde una laptop, lo que significa que su empresa puede operar donde ellos elijan. Sin embargo, eso no es para todos. Si deseas tener un local físico en el corazón de tu comunidad o te sientes más cómodo interactuando en persona con clientes, lanza un negocio que te permita cumplir esos objetivos.

Ideas de servicios financieros y comerciales

1. Servicios de contabilidad e impuesto

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

En algún momento, la mayoría de las personas buscan el consejo de un buen contador o especialista en contabilidad, ya sea para prepararse para la temporada de impuestos, obtener asesoramiento para iniciar un negocio o simplemente planificar el futuro. Si ya eres Contador Público Certificado, puedes ganar dinero al trabajar por tu cuenta.

Si no tienes formación como contador o una licencia estatal, necesitarás investigar los requisitos educativos recomendados y planificar cómo obtener las credenciales adecuadas en cada país. La mayoría de las franquicias de preparación de impuestos ofrecen cursos, seminarios y capacitaciones para prepararte y trabajar con ellas.

También deberás pensar en los tipos de servicios que ofrecerás:

¿Quieres simplemente llevar la contabilidad de pequeñas empresas?

¿O también quieres preparar balances, estados de resultados y otros informes financieros?

Otras especializaciones pueden incluir la contabilidad fiscal, un área con un gran potencial laboral.

2. Consultoría empresarial

Tiene posibilidades de expansión.

Con un negocio de consultoría, puedes trabajar con una amplia gama de empresas en una variedad de problemas empresariales. Podrías ayudar a nuevas entidades a establecerse creando planes de negocios, realizando investigaciones de mercado y organizando una estructura de gestión.

Dependiendo de tu nivel de experiencia, también podrías ayudar a grandes organizaciones a atravesar transiciones difíciles y períodos de reestructuración, o delinear una estrategia de salida exitosa al brindar asesoramiento de nivel ejecutivo sobre una variedad de temas centrales para la misión del negocio.

Una buena aplicación de calendario será útil, ya que el seguimiento del tiempo es crucial para facturar con precisión.

3. Planificación y asesoramiento financiero

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Los asesores financieros ayudan a millones de estadounidenses a ahorrar para cosas como la jubilación y los fondos universitarios, además de ayudarles a incrementar su patrimonio mediante diversas inversiones. Si tu objetivo es convertirte en Planificador Financiero Certificado (CFP), deberás completar un curso y, finalmente, aprobar un examen. Esto te otorgará un certificado que demuestra a los clientes potenciales que tienes experiencia y credibilidad. Una vez certificado, trabajar como asesor financiero independiente puede ofrecerte ingresos estables.

4. Comprar una franquicia

Se necesita algo de experiencia empresarial.

Los beneficios de comprar una franquicia son numerosos: tendrás un modelo de negocio probado, la investigación de mercado ya estará hecha y la marca generalmente proporciona soporte a los franquiciados como parte de la compra. Además, muchas franquicias pueden lanzarse por menos de $10,000 dólares, incluyendo:

Para aprender más sobre cómo comprar y lanzar una franquicia, lee los fundamentos de compra de un negocio de franquicia en Entrepreneur.

5. Servicios de notario público

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

En la mayoría de los estados, un notario público es un funcionario estatal autorizado para dar fe de la legalidad de ciertos documentos mediante el estampado de un sello y su firma. La mayoría de los estados (en Estados Unidos) requieren que apruebes un examen y una verificación de antecedentes, pero el costo para convertirte en notario es muy bajo. Puedes generar ingresos significativos con este trabajo cobrando tarifas por servicios como notarizaciones de firmas de préstamos.

Ideas de negocios de trabajo manual

6. Construcción general

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Si tienes experiencia en construcción, podrías estar listo para iniciar tu propio negocio de reparaciones y asumir proyectos por tu cuenta. Desde construir una cerca hasta instalar paneles de yeso o enmarcar una ampliación, muchas personas necesitan trabajadores capacitados que puedan entregar trabajos de calidad a tiempo.

Si cuentas con una red de personas capacitadas en quienes confías, también podrías subcontratar parte del trabajo de construcción y dedicar más tiempo a encontrar clientes y hacer crecer tu negocio. Consulta con tu estado para determinar qué permisos y licencias necesitas para comenzar.

7. Paisajismo

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Pon tus habilidades de jardinería a trabajar. La mayoría de las personas quieren tener sus jardines arreglados en primavera, el césped cortado en verano, las hojas recogidas en otoño, los arbustos podados y los árboles cuidados. Tu negocio de paisajismo también podría ofrecer servicios de irrigación, incluyendo la instalación y reparación de sistemas de riego, así como su mantenimiento antes del invierno.

El trabajo de jardinería, como la plantación de flores anuales, perennes y la preparación de huertos, también puede ser un negocio rentable. Además, hay muchas tareas en el jardín que no están relacionadas con las plantas, como la restauración de muros de piedra, instalación de cercas, colocación de césped artificial y más.

8. Pintura de casas

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Sin importar la temporada, puedes ganar buen dinero con un negocio de pintura residencial, tanto interior como exterior. Antes de ofrecer servicios, es recomendable trabajar con pintores profesionales y aprender lo básico:

Cubrir adecuadamente una casa

Colocar lonas protectoras

Elegir las pinturas y brochas adecuadas para distintos climas interiores y exteriores

También necesitarás invertir en equipo básico: escaleras, brochas, bandejas y más. Una vez que tengas todo listo, puedes comenzar a promocionar tus servicios a través de diversas plataformas en línea con costos iniciales relativamente bajos.

9. Carpintería

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Actualmente el trabajo en madera tiene una alta demanda actualmente, y si eres un carpintero talentoso, hay muchas maneras de ganar dinero. Los proyectos residenciales como gabinetes, mesas y estantes suelen ser prioritarios para los propietarios y suelen ser bien remunerados.

También puedes obtener buenos ingresos con proyectos boutique como marcos de galería, figuras talladas a mano y otras piezas. En algunos casos, puedes trabajar con contratistas generales para enmarcar puertas y apoyar proyectos de construcción más grandes.

10. Trabajos eléctricos

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Convertirse en electricista en Estados Unidos no es sencillo: debes tomar clases, trabajar como aprendiz y aprobar exámenes de licencia antes de poder iniciar tu propio negocio. Sin embargo, siempre hay trabajo para los electricistas.

Los electricistas maestros están en alta demanda para proyectos grandes y pequeños, y tendrás la oportunidad de contratar aprendices, formar un equipo y ampliar los servicios de tu negocio.

11. Servicios de mudanza

Tiene posibilidades de expansión.

Cuando las personas se mudan suelen buscar contratar a alguien que haga el trabajo pesado por ellos, literalmente. Puedes enfocar tu trabajo en mudanzas locales dentro de la misma ciudad o hacia localidades cercanas.

Conforme tu negocio crece, podrías ofrecer servicios de mudanza a gran escala y largas distancias si cuentas con el personal y el equipo necesarios. Publicítate en tu comunidad para convencer a los residentes de que dejen su mudanza en tus manos, brinda un excelente servicio al cliente y observa cómo crece tu negocio.

Ideas de negocios creativos

12. Contratación de contenido y editorial

Tiene posibilidades de expansión.

Casi todas las empresas y organizaciones necesitan buenos escritores y editores. Si tienes las habilidades necesarias, es probable que encuentres una amplia variedad de trabajo. Desde la corrección de estilo hasta la edición de desarrollo, la redacción fantasma y la producción de contenido digital, los escritores y editores freelance pueden encontrar clientes en industrias como marketing, comunicaciones, periodismo y publicación de libros.

Para comenzar, necesitarás crear un portafolio que demuestre tus habilidades en escritura, creación de contenido y/o edición. Esto te ayudará a construir relaciones con clientes potenciales.

13. Diseño gráfico

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

¿Tienes buen ojo para el diseño? Logotipos, volantes, boletines, brochures informativos y anuncios son solo algunos de los materiales que las empresas contratan a diseñadores independientes para crear. Además, sitios web y publicidad en línea también requieren servicios de diseño gráfico.

Puedes ofrecer a los clientes un paquete completo de servicios, desde la conceptualización hasta la coordinación con creadores de contenido e imprentas, y la preparación de productos para su envío o presentación.

14. Desarrollo web

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Existen muchos cursos en línea y presenciales que enseñan el lenguaje de la programación y la creación de sitios web. Con algo de capacitación especializada, puedes dominar los conceptos básicos de construir un sitio web desde cero, un servicio que puedes ofrecer a muchas pequeñas empresas, ya sea que necesiten una plataforma de comercio electrónico o una landing page para describir sus servicios.

También puedes encontrar clientes que te contraten no solo para diseñar su sitio web, sino también para gestionar su presencia en línea día a día.

15. Agencia de marketing o relaciones públicas

Tiene posibilidades de expansión.

Toda empresa tiene una historia que contar, pero no todas saben cómo compartirla. Con tu agencia de marketing o relaciones públicas, puedes ayudar a las empresas a identificar nuevas audiencias, elaborar mensajes que resuenen con nuevos clientes y producir boletines u otros productos, atrayendo potencialmente el interés de los medios.

Es recomendable tener experiencia en este campo antes de emprender por tu cuenta, ya que los clientes potenciales querrán contratar a alguien que comprenda el mundo del marketing y las relaciones públicas.

16. Fotografía

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Los fotógrafos independientes pueden tener negocios exitosos especializándose en una o más áreas. Puedes ofrecer servicios como:

Retratos o fotos de graduación

Fotografía de bodas

Fotografías editoriales para periódicos o revistas

Para arrancar tu negocio, crea un portafolio en línea para que los clientes potenciales puedan conocer tu estilo y contactarte. Estar activo en plataformas de redes sociales también es una excelente estrategia para hacer crecer tu marca.

17. Videografía

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Si eres bueno detrás de una cámara y editando material, hay muchas oportunidades en videografía, desde crear videos de marca para organizaciones hasta filmar eventos, bodas y entrevistas. Tus clientes podrían incluir marcas al aire libre, pequeñas organizaciones sin fines de lucro y grandes corporaciones.

Antes de lanzar tu negocio, es recomendable tener formación y experiencia en filmación y edición para garantizar contenido de calidad.

18. Edición de audio

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

La narración de audio es una industria en crecimiento, con innumerables podcasts transmitidos diariamente en todo el mundo. Si tienes experiencia en grabación y edición de audio, podrías ofrecer tus servicios a marcas de medios, empresas o personas que deseen lanzar sus propios podcasts.

¿Y quién sabe? Quizás puedas usar tus habilidades para lanzar y monetizar tu propio podcast.

19. Gestión de redes sociales

Requiere algo de experiencia.

Aunque muchas empresas quieren mejorar su presencia en redes sociales, frecuentemente no tienen las habilidades o los recursos internos para hacerlo.

Si eres bueno creando planes de contenido y redactando textos atractivos, y ya pasas muchas horas en redes sociales, podrías considerar lanzar tu propia empresa de marketing en redes sociales. Tus clientes podrían contratarte para crear un plan de marketing de contenido, monitorear y responder comentarios, y reportar estadísticas de crecimiento mensualmente.

20. Arte

Tiene posibilidades de expansión.

Si crear arte ya es tu pasatiempo, podrías convertirlo en un negocio rentable. Puedes vender tus obras en sitios como Etsy, participar en exposiciones o firmar contratos con clientes que necesiten ilustraciones o arte personalizado como parte de sus activos de marca.

Otros posibles servicios incluyen crear retratos, pintar murales y ofrecer clases de arte.

21. Clases de música

Puede requerir experiencia, capacitación o licencias.

Baja el volumen y presta atención: tus habilidades musicales podrían tener alta demanda. Hay varias formas de dirigir tu propio negocio de música. Puedes ser móvil y enseñar en los hogares de tus clientes o hacerlo en tu propio espacio (un edificio separado o un área designada en tu hogar).

Algunas personas enseñan música en línea grabando lecciones en YouTube y ofreciendo suscripciones. Para comenzar, considera conectarte con escuelas de música locales para trabajos de medio tiempo. Esto te permitirá evaluar si te gusta y ayudarte a construir una reputación con clientes potenciales.

22. Inicia un canal de YouTube

No necesitas experiencia.

Puedes monetizar tu canal de YouTube de varias formas. Pero antes de ganar dinero, necesitas crear contenido atractivo y de alta calidad, y hacerlo de manera constante. (Aquí puedes encontrar las mejores prácticas para construir audiencia). Los ingresos por publicidad son la forma más común de monetizar a tus espectadores, pero existen varias maneras de diversificar las fuentes de ingreso, como vender mercancía y crear contenido patrocinado.

Tu potencial de ganancias variará según la cantidad de suscriptores y visualizaciones, así como la demografía de la audiencia y el nivel de interacción con los anuncios. En promedio, los creadores ganan entre $1 y $5 dólares por cada 1,000 visualizaciones, después de que YouTube se queda con su 45%. La mayoría de los youtubers alcanzan ingresos propios de un buen negocio paralelo, mientras que superestrellas como MrBeast generan cientos de millones.

23. Crea un curso en línea

Se requiere algo de experiencia.

Si tienes experiencia en un campo específico, crear y vender cursos en línea te permite compartir ese conocimiento y generar una poderosa fuente de ingresos pasivos. Plataformas como Udemy, Coursera y Teachable facilitan enormemente el alojamiento y la venta de cursos. Estos son los pasos más comunes para lanzar un curso en línea exitoso:

Pon a prueba tu idea: usa tu lista de correo electrónico, redes sociales y encuestas para saber si tienes un curso por el que la gente estaría dispuesta a pagar. Refuerza tu autoridad: antes del lanzamiento del curso, utiliza las redes sociales para compartir contenido de calidad que fortalezca tu posicionamiento como experto. Crea el curso: apóyate en esta guía para desarrollar un curso atractivo y profesional. Promociona tu curso: informa a tus seguidores en redes sociales y considera organizar un webinar gratuito que ofrezca una visión general del tema y sirva para promocionar el curso de pago para quienes quieran profundizar.

24. Escribe un e-book

Se requiere experiencia.

Sigue los pasos descritos anteriormente para crear un curso en línea, con el manuscrito instructivo y de alta calidad como producto final. Una vez que hayas escrito tu libro (puedes comenzar con esta excelente guía), es buena idea contratar freelancers para corregir el manuscrito y diseñar la portada. Existen muchas plataformas de autopublicación fáciles de usar, como Amazon KDP, que te permiten dar formato a tu e-book para distintos dispositivos, fijar un precio y comercializar tu libro. La promoción es clave para destacar entre la multitud: publicaciones en redes sociales, apariciones en podcasts, webinars, conferencias y newsletters son formas poderosas de llegar a los lectores.

25. Creador de TikTok

No se requiere experiencia.

La cantidad de dinero que puedes ganar en TikTok varía considerablemente según factores como el tamaño y el nivel de interacción de tu audiencia, así como el nicho de tu contenido. Sin embargo, al publicar de forma constante y dominar el algoritmo de TikTok, los creadores pueden construir rápidamente una audiencia y generar ingresos adicionales a través de contenido patrocinado, el uso de la plataforma para vender mercancía de marca (basada en temas recurrentes o frases de tus videos) y el marketing de afiliados.

26. Crear contenido UGC para marcas

No se requiere experiencia.

Si eres creativo y tienes un buen entendimiento de qué hace que un contenido se vuelva viral, podrías considerar crear contenido generado por usuarios —o UGC, por sus siglas en inglés— para marcas. Esta emprendedora optó por abandonar la universidad para enfocar su carrera en la creación de contenidos UGC. En determinado momento, logró obtener ingresos de seis cifras mientras mantenía también un empleo corporativo a tiempo completo.

Las marcas tienen una gran demanda de contenido generado por usuarios, pues les ayuda a generar confianza, establecer credibilidad y conectar con sus audiencias. Todo lo que necesitas para empezar es un smartphone: comienza a publicar en redes sociales sobre productos que te gustan y, antes de que te des cuenta, podrías estar en posición de cobrar por tu trabajo.

27. Invertir en dominios

No se requiere experiencia.

Invertir en dominios es un negocio secundario fácil de gestionar solo, sin requerir empleados. El principio detrás de la inversión en dominios es simple: compras dominios que crees que alguien podría querer en el futuro, los conservas durante un tiempo y luego los vendes con una ganancia atractiva.

Los costos iniciales son relativamente bajos, aunque este emprendedor —que gana cifras de seis dígitos al año dedicando entre una y dos horas de trabajo al día— recomienda tomar un curso como Domain Academy antes de comenzar. “Podría haberme ahorrado meses de prueba y error, algunas canas y haber entrado al negocio más rápido con una comprensión más profunda de los dominios y de la industria en general”, comentó a Entrepreneur.

28. Podcasting

No se requiere experiencia.

Si las chicas de Se regalan dudas pueden hacerlo, ¿por qué tú no? Siempre que elijas el tema adecuado, un podcast puede convertirse en un pequeño negocio rentable. El mundo del podcasting está sobresaturado, por lo que necesitarás un tema que le interese a la gente y que, además, ofrezca una propuesta de valor única. Eso, sumado a algo de equipo —que puede adquirirse a un costo relativamente bajo—, es todo lo que realmente necesitas para comenzar.

Una vez que cuentes con una audiencia sólida, puedes empezar a buscar socios que quieran anunciarse en tu podcast. Si creces lo suficiente, incluso podrías llamar la atención de una empresa de podcasts más grande, que te ayude a gestionar la parte comercial por ti.

Ideas de negocios de reparación y mantenimiento

29. Taller mecánico

Se requiere experiencia, formación o licencia.

Si has pasado años trabajando en tus vehículos y conoces bien un motor, podría ser el momento de ofrecer tus servicios a los clientes. Dependiendo de dónde vivas, es posible que no necesites obtener una licencia de mecánico, pero tomar clases formales y obtener una certificación ayudará a generar confianza con los clientes.

Muchos talleres en Estados Unidos requieren licencias antes de contratar mecánicos, por lo que, si deseas adquirir experiencia antes de lanzar tu propio negocio, probablemente quieras tomar algunas clases.

30. Reparación de electrodomésticos

Se requiere experiencia, formación o licencia.

Cada hogar tiene varios electrodomésticos —desde refrigeradores hasta lavavajillas y secadoras—, y como suelen descomponerse, la reparación de electrodomésticos es una de las mejores ideas de negocio para cualquier área. Puedes trabajar por cuenta propia o contratarte con tiendas de electrodomésticos para cubrir sus llamadas de servicio en garantía, o hacer ambas cosas.

Empieza poco a poco y construye tu base de clientes a partir de recomendaciones y referencias de trabajos bien hechos. También podrías desarrollar relaciones con contratistas para ser la persona de referencia para instalar electrodomésticos en casas nuevas.

31. Reparación de bicicletas

Se necesita algo de experiencia.

Casi todas las bicicletas necesitan un buen ajuste. Este negocio tiende a ser estacional en muchas partes de Estados Unidos, pero puedes encontrar maneras de compensarlo. Si tienes el espacio, podrías ofrecer almacenamiento de bicicletas durante el invierno después de hacerles un mantenimiento y las reparaciones necesarias.

Si abres tu taller los sábados, podrías convertirlo en un punto de encuentro para entusiastas del ciclismo. Si vives en un lugar orientado al ciclismo, podrías comprar y vender bicicletas usadas, obteniendo ganancias como minorista además de tu negocio de reparación.

32. Limpieza de embarcaciones

Se requiere experiencia, formación o licencia.

Las embarcaciones sacadas del agua para el invierno o incluso para reparaciones de media temporada necesitarán que se les limpie el casco. Dependiendo del tipo de barco, también podría ser el momento para una limpieza a fondo de todo lo demás: las cubiertas, los camarotes, el baño y los compartimentos.

Comienza publicitando en plataformas como Nextdoor, Craigslist o Facebook Marketplace, contactando a hogares con barcos en su patio o promocionando tus servicios en una marina local.

33. Limpieza y detallado de automóviles

Tiene posibilidades de expansión.

Hacer que un auto brille por dentro y por fuera no es un trabajo fácil, por lo que muchas personas no quieren hacerlo ellas mismas. Además, como los autolavados no limpian cada rincón, hay un mercado para la limpieza y el detallado de automóviles en todo el país (Estados Unidos). Con una pequeña inversión en materiales (jabones, cepillos, mangueras, aspiradoras, etc.), podrías hacer visitas a domicilio o alquilar un espacio en un garaje donde los clientes puedan dejar sus vehículos.

34. Reparación de electrónicos

Se requiere experiencia, formación o licencia.

Ya sea una laptop, un televisor, una tableta o una radio especializada, si tienes habilidad con los circuitos, podrías manejar un negocio rentable para clientes cuyos dispositivos electrónicos estén averiados. Querrás operar el negocio desde tu casa o un local comercial para que las personas puedan llevarte sus equipos directamente.

Al igual que otros talleres de reparación, tu negocio podría evolucionar hasta el punto en que compres electrónicos usados para repararlos y venderlos a tus clientes.

35. Restauración de muebles

Se requiere experiencia, formación o licencia.

Si tienes habilidad para la costura y el trabajo en madera, la tapicería y la restauración podrían ser ideas de negocio naturales para ti. Existen muchos libros y videos en línea que pueden ser útiles mientras aprendes el oficio, pero nada será tan práctico como encontrar muebles desechados y desarmarlos para aprender antes de restaurarlos y reconstruirlos.

A menudo, los muebles que necesitan ser tapizados también requerirán reparaciones menores como lijado, barnizado o refuerzo de áreas dañadas. Aunque no necesitas ser carpintero, este trabajo puede agregar un valor significativo a tus servicios.

36. Limpieza de alfombras

Se requiere experiencia, formación o licencia.

La mayoría de las personas no tienen el tiempo o espacio para hacer más con sus alfombras que una simple aspirada. Como limpiador de alfombras, necesitarás aprender a trabajar con todo tipo de telas, desde sintéticas hasta lana. También deberás decidir si aceptarás alfombras valiosas y reliquias familiares. Si es así, considera recibir capacitación especializada para manejar y limpiar adecuadamente estos tipos de alfombras.

Aprende a eliminar manchas difíciles y olores de las alfombras —como olores de perros y gatos— y los clientes buscarán tus servicios. Necesitarás un espacio dedicado para que las personas puedan dejar sus alfombras, así que planifica esto al iniciar tu negocio.

37. Fabricación y reparación de joyería

Se requiere experiencia, formación o licencia.

Existen muchas maneras de ingresar al negocio de la joyería y diferentes tipos de materiales con los que puedes trabajar. Manipular metales requerirá herramientas específicas, ya que necesitarás calentar el metal y usar herramientas para cortar y grabar, pero probablemente también trabajarás con vidrio, piedras preciosas e incluso madera.

Mientras más variedad de materiales puedas manejar, más amplio será el rango de servicios de reparación que podrás ofrecer a tus clientes, incluyendo el pulido de piedras y la colocación de gemas.

Ideas de negocios en bienes raíces y propiedad

38. Bienes raíces

Se necesita experiencia, capacitación o licencia,

Toda comunidad necesita agentes inmobiliarios de confianza. Ya sea que tus clientes compren o vendan propiedades, o simplemente busquen asesoramiento inmobiliario, existen muchas oportunidades para iniciar tu propio negocio. Sin embargo, en Estados Unidos, primero necesitas convertirte en un agente licenciado, y los requisitos varían según el estado. Por lo general, deberás completar cursos y aprobar un examen. Una vez que lo logres, puedes comenzar a ofrecer tus servicios y construir tu negocio desde cero.

39. Administración de propiedades

Se necesita experiencia, capacitación o licencia.

Muchas personas administran propiedades como un ingreso adicional. Tal vez tienes una casa vacacional que usas para alquileres a corto plazo o una propiedad adicional con un contrato de arrendamiento a largo plazo. Si deseas dedicarte de lleno, puedes adquirir varias propiedades y convertirte en un arrendador de tiempo completo. En el caso de unidades en renta, tu trabajo consistirá en asegurar el buen funcionamiento de la propiedad, garantizar que los inquilinos paguen la renta y cumplan con los términos del contrato, y estar disponible para resolver problemas. También puedes contratarte con propietarios individuales para manejar sus responsabilidades como arrendadores, aligerando su carga.

40. Servicio de limpieza

No se necesita experiencia.

Hay muchas formas de abordar esta idea de negocio. Si prefieres trabajar en horarios poco habituales, puedes enfocar tu servicio de limpieza en oficinas. También puedes brindar servicios de limpieza a negocios minoristas y mantener a tus clientes dentro de un área pequeña. Los restaurantes necesitan limpiezas exhaustivas diarias, lo que puede ser una gran fuente de clientes constantes. Si te interesa más la limpieza doméstica, puedes empezar con un pequeño número de clientes y, probablemente, conseguir nuevos clientes a través de recomendaciones.

41. Organización profesional

Con posibilidades de expansión.

La planificación espacial no es el punto fuerte de todos. Si es el tuyo, puedes ganar buen dinero como organizador profesional para personas y negocios. Para clientes individuales, puedes encargarte del trabajo de organización (por ejemplo, un cuarto de juegos o un garaje lleno de cosas) o consultar con el dueño para ayudarlos a organizarse mejor por sí mismos.

Las empresas no siempre saben cómo organizar sus oficinas y maximizar la eficiencia de sus espacios. Puedes ofrecer consultorías para reorganizar muebles, escritorios, áreas de reuniones, almacenes y más.

42. Inspección de viviendas

Se necesita experiencia, capacitación o licencia.

Para tener éxito como inspector, primero establece contactos con agentes inmobiliarios que puedan recomendar tus servicios a sus clientes. La inspección de viviendas puede ser un mercado muy competitivo, por lo que necesitarás actualizar constantemente tus conocimientos. Por ejemplo, los constructores introducen continuamente nuevos materiales. Si solo sabes sobre terrazas de madera, no serás capaz de evaluar los nuevos materiales en el mercado, como los compuestos que imitan la madera. Además, mantente al día sobre actualizaciones de seguridad relacionadas con materiales y problemas como emisiones químicas, monóxido de carbono y otros peligros.

43. Auditorías energéticas en el hogar

Se necesita experiencia, capacitación o licencia.

Los propietarios siempre buscan formas de ahorrar en sus gastos de servicios. Con capacitación especializada, puedes ayudarlos realizando auditorías energéticas de sus hogares y calculando cuánto podrían ahorrar en calefacción, refrigeración y uso eléctrico al implementar nuevas tecnologías o electrodomésticos mejorados.

Para hacer crecer tu negocio, puedes trabajar directamente con proveedores para recomendar actualizaciones o conseguir una certificación y aprender a realizar trabajos eléctricos, como la instalación de paneles solares y bombas de calor.

44. Decoración e interiorismo

Se necesita experiencia, capacitación o licencia.

Si tienes buen ojo para el diseño, promociona tu talento como decorador de interiores con contratistas de construcción. Las personas que compran casas nuevas suelen sentirse abrumadas con las opciones y posibilidades. Crea cuestionarios para cada elemento principal y espacio en la casa:

¿Cómo usarán los propietarios la vivienda?

¿Hay niños?

¿Mascotas?

Dependiendo del nivel de participación que tu cliente desee, puedes ayudarles a comprar muebles, arte, plantas y más. También puedes trabajar con negocios, como hoteles y restaurantes, para diseñar sus espacios.

Ideas de negocios en planificación, capacitación y coaching

45. Planificación de Eventos

Tiene posibilidades de expansión.

Existen varias formas de iniciar un negocio de planificación de eventos, especialmente si tienes experiencia profesional en la organización de grandes reuniones. Primero, querrás enfocarte en tu nicho, algunos de los cuales incluyen:

Fiestas privadas en casas de personas

Fiestas de cumpleaños infantiles

Eventos corporativos

Si trabajas con empresas, debes visitar cada posible lugar de eventos con el que planeas trabajar. Haz un recorrido por cada sitio y aprende qué está disponible, incluyendo capacidad, equipos audiovisuales, sillas, mesas y más. Si puedes organizar una gran fiesta como planificador de eventos, nuevos clientes te buscarán.

46. Planificación de bodas

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

Necesitarás estar al día con las tendencias de bodas, estilos de vestidos, colores populares y casi todos los demás aspectos de la industria de las bodas. Ofrece a tus clientes un menú à la carte de servicios, desde ayudarles a elegir flores, un vestido de novia y vestidos para las damas de honor, hasta seleccionar el lugar y contratar el catering.

Antes de abrir tu negocio, visita las tiendas de bodas locales y observa qué servicios ofrecen. Los planificadores de bodas deben conocer todos los detalles de los negocios para asegurar a las parejas que están en buenas manos.

47. Planificación de vacaciones

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

A algunas personas les gusta mucho planificar sus vacaciones. Sin embargo, si eres un viajero experimentado y sabes cómo ahorrar dinero a las personas, puedes seguir siendo muy solicitado como planificador de vacaciones para individuos o grupos grandes. Puedes coordinar reservas de hoteles y vuelos, organizar transporte, proporcionar itinerarios diarios y ayudar a tus clientes a reprogramar en caso de crisis de viaje imprevistas. Normalmente, no se requiere certificación para este trabajo, pero hay cursos que puedes tomar que te dejarán a ti y a tus clientes más tranquilos.

48. Coaching privado

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

Tanto niños como adultos activos a menudo buscan instrucción atlética más allá de lo que han aprendido en formatos grupales. Si eres muy hábil en una disciplina atlética, puedes ayudar a los atletas a llevar sus habilidades al siguiente nivel.

Las opciones de negocios comunes incluyen:

Golf

Tenis

Atletismo

Pitcher de béisbol

Fútbol

En cuanto a las calificaciones, ya deberías tener algo de experiencia en entrenamiento y ser capaz de ofrecer instrucción de alto nivel. Dependiendo de la comunidad donde estés ofreciendo tu servicio, podrías necesitar una licencia para operar tu negocio o una certificación para utilizar instalaciones públicas, como canchas de tenis, para obtener ganancias.

49. Entrenamiento personal

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

Muchas personas buscan mejorar su estado físico general, y trabajar con un entrenador personal es una forma de lograr sus objetivos. Para comenzar en Estados Unidos, necesitarás obtener una certificación, especialmente si trabajas en un gimnasio, lo que ayudará a tus clientes a confiar en que sabes lo que estás haciendo y puedes ayudarles a evitar lesiones. Puedes anunciar tu negocio en gimnasios y otros lugares públicos, y tener una fuerte presencia en redes sociales y en la web siempre es útil.

50. Asesoría nutricional

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

Con tantas tendencias dietéticas y suplementos en el mundo, un nutricionista puede ayudar a las personas a entender mejor el panorama de una alimentación y vida saludable. Aunque los nutricionistas no ofrecen asesoramiento médico nutricional ni tratan enfermedades (como lo hace un dietista), todavía existe un amplio mercado para este trabajo.

Primero, determina qué tipo de servicio nutricional deseas ofrecer — pediátrico, deportivo, holístico o algo más — y luego trabaja en obtener las credenciales necesarias. En Estados Unidos como mínimo, necesitarás investigar las leyes para obtener la certificación en tu estado y comenzar a tomar los cursos previos necesarios para obtener la licencia.

51. Coaching de vida

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

El coaching de vida ha explotado en popularidad en la última década, ya que muchas personas buscan recrear o realinear sus metas personales. Los coaches de vida no brindan atención clínica de salud mental (eso lo hace un terapeuta), pero ayudan a las personas a crear y utilizar herramientas para acercarse a sus metas finales. Para convertirte en un coach de vida, primero querrás determinar qué tipo de cliente buscas:

Personas con obstáculos profesionales que superar.

Personas con dificultades románticas.

Emprendedores ocupados que buscan recuperar el equilibrio entre trabajo y vida.

Técnicamente no necesitas certificación, aunque muchos profesionales toman cursos y tienen credenciales.

52. Coaching de carrera

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

Los coaches de carrera ayudan a las personas a navegar por transiciones profesionales, establecer metas comerciales y aprovechar al máximo sus habilidades. Como coach de carrera, puedes ayudar a las personas a escribir cartas de presentación y currículums, encontrar nuevas oportunidades, establecer planes de negocio y estrategias de éxito o perfeccionar su nicho en un mercado saturado.

Tu experiencia y especialidad determinarán con qué tipo de clientes deberías trabajar:

Recién graduados.

Personas que buscan comenzar una segunda carrera.

Alguien que ha estado fuera del mercado laboral durante años.

Aunque no hay una licencia o certificación estándar, muchos coaches de carrera han obtenido credenciales o han tenido carreras exitosas.

53. Tutoría

Puede ser necesario experiencia, capacitación o licencia.

Si tienes una formación en educación, puedes generar un ingreso suplementario significativo — o lanzar un negocio a gran escala — ofreciendo servicios de tutoría. Comienza eligiendo el área temática que mejor se adapte a tus fortalezas. Por ejemplo, si eres un escritor profesional o maestro de inglés, podrías ofrecer ayuda con la redacción de ensayos. Si eres experto en matemáticas y ciencias, podrías ayudar a estudiantes de secundaria con álgebra o precálculo.

No es necesario ser un maestro licenciado para ofrecer servicios de tutoría, pero ser un experto en la materia facilitará la venta de tus servicios a los posibles clientes.

54. Negocio de membresías de pago

Se requiere algo de experiencia.

Monetiza tu experiencia o habilidades creando una plataforma de membresía que ofrezca contenido o beneficios exclusivos detrás de un muro de pago. Lo mejor de este modelo es que las cuotas de suscripción ingresan de forma constante mes tras mes, brindándote una fuente de ingresos estable mientras te enfocas en mejorar tu contenido y hacer crecer tu audiencia. Estos son los pasos para crear un sitio de membresías exitoso:

Investigación de mercado: define tu público objetivo y el nivel de demanda de lo que ofreces.

define tu público objetivo y el nivel de demanda de lo que ofreces. Creación de contenido: desarrolla una biblioteca de materiales que las personas consideren valiosos para acceder.

desarrolla una biblioteca de materiales que las personas consideren valiosos para acceder. Selección de plataforma: elige una plataforma confiable como WordPress, Substack, Kajabi o Squarespace.

elige una plataforma confiable como WordPress, Substack, Kajabi o Squarespace. Estrategia de precios: considera ofrecer distintos niveles de precio que incluyan accesos o beneficios adicionales.

considera ofrecer distintos niveles de precio que incluyan accesos o beneficios adicionales. Estrategia de marketing: utiliza marketing de contenidos, listas de correo, redes sociales y publicidad pagada para atraer nuevos miembros.

Ideas de negocios en hospitalidad

55. Servicio de chef privado

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

Si tienes experiencia trabajando en restaurantes o en otras áreas de la industria alimentaria y de bebidas, podrías aprovechar el creciente mercado de chefs privados. Ya sea que los clientes potenciales busquen satisfacer necesidades dietéticas específicas o necesiten un evento íntimo con amigos, una experiencia positiva debería generar testimonios de clientes y referencias que ayuden a hacer crecer tu negocio.

Deberás asegurarte de tener la capacitación adecuada, ya sea a través de experiencia laboral o cursos formales, porque tu reputación está en juego con cada plato que prepares.

56. Alojamiento tipo Bed and Breakfast / Airbnb

No se necesita experiencia.

¿Tienes una habitación con baño propio que sea privada del resto del espacio habitable? ¿O tal vez eres dueño de una propiedad que podría funcionar como un pequeño establecimiento de hospedaje cerca de una zona turística, un estadio deportivo o un gran recinto? Quizás posees una casa encantadora en el campo. Si es así, convierte tu propiedad en un bed and breakfast o en una renta de Airbnb y recibe a los huéspedes en un hogar fuera de casa.

57. Catering

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

¿Tienes experiencia gestionando operaciones de alimentos a gran escala? Considera expandir tu negocio a la organización de catering para eventos grandes, como bodas y banquetes corporativos. Deberás asegurarte de contar con habilidades sólidas en gestión de proyectos y personal, ya que el catering requiere liderar un equipo y ofrecer un servicio excepcional a los clientes. También necesitarás obtener las licencias apropiadas del estado en el que operes, similar a los requisitos para abrir un restaurante.

58. Food Truck

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

¿Quieres ofrecer un tipo específico de cocina a las masas sin tener que administrar un restaurante completo? Construye (o compra) un camión de comida y lleva tu producto a donde están los clientes. En Estados Unidos deberás obtener las licencias de operación correspondientes, pero una vez que hayas cumplido con esos requisitos, podrás comenzar a trabajar en festivales, cervecerías y otros eventos comunitarios. A medida que crezca tu reputación, es probable que consigas negocios a través del boca a boca.

59. Cervecería

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

¿Siempre has querido dirigir tu propia cervecería? Tal vez ya hayas estado experimentando con la elaboración de cerveza en casa. Si es así, abrir una cervecería podría ser una opción. Pero primero, querrás realizar una formación en ciencias de la cerveza y trabajar como aprendiz con alguien que domine el oficio. A partir de ahí, necesitarás realizar un análisis competitivo de mercado para asegurarte de que haya espacio para una nueva cervecería en tu área.

Otras ideas de pequeño negocios

60. Paseador de perros

Tiene posibilidades de expansión.

Si tienes un horario flexible y puedes hacer varias visitas diarias, puedes generar ingresos significativos como paseador de perros. Los paseadores de perros sacan a los perros para su paseo diario una o más veces al día, de manera individual o en pequeños grupos.

En algunas ciudades, como Nueva York, el negocio de pasear perros puede ser muy lucrativo. Sin embargo, es más común que los paseadores de perros ofrezcan servicios adicionales, como jugar con y alimentar a las mascotas, recoger periódicos y correo, y encender y apagar las luces.

61. Cuidado o alojamiento de mascotas

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

La mayoría de las personas dejan a sus mascotas cuando viajan. Aunque existen grandes refugios de guardería, puedes ganar un buen dinero ofreciendo un servicio más personal de cuidado de mascotas, ya sea quedándote en la casa de alguien mientras están fuera o albergando su animal en tu hogar.

Iniciar un servicio de cuidado de mascotas requiere casi nada en costos iniciales. Tu lista de credenciales debería incluir probablemente la propiedad de una mascota (si no la tienes actualmente, al menos haberla tenido en el pasado) y otra experiencia relacionada con mascotas, incluidos testimonios de dueños de mascotas a quienes hayas cuidado previamente.

62. Peluquería de mascotas

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

La mayoría de los animales necesitan un baño o un corte de pelo de vez en cuando. La mayoría de los dueños de mascotas no cuentan con el equipo para hacer una peluquería en casa. Esto significa que existe un mercado objetivo para los peluqueros profesionales que hacen visitas a domicilio o tienen un espacio donde las personas pueden dejar a sus mascotas por unas horas.

No se requieren certificaciones, pero la mayoría de los peluqueros comienzan tomando cursos, los cuales están ampliamente disponibles en la mayoría de los estados.

63. Guardería en casa

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

Las necesidades de cuidado infantil continúan aumentando en los Estados Unidos, y muchas personas prefieren que su hijo sea cuidado en un ambiente hogareño en lugar de en un entorno más institucional. Estos factores hacen que el mercado esté listo para un negocio de cuidado infantil a domicilio. Las regulaciones para el cuidado infantil en casa varían según el estado en Estados Unidos, por lo que necesitarás obtener las certificaciones y capacitación apropiadas dependiendo de dónde vivas.

64. Creación de canastas de regalo

Tiene posibilidades de expansión.

Encontrar un nicho es la mejor manera de comenzar en el negocio de las canastas de regalo. ¿Eres un amante de los perros, un entusiasta de los caballos o un experto en ejercicio que podría armar canastas con artículos que a las personas con ese interés les gustaría tener?

¿Ya creas un producto alrededor del cual se podría hacer una canasta de regalo?

Podrías crear canastas de regalo personalizadas y locales que se puedan enviar a todo el país o vender en una tienda local, o podrías colaborar con fabricantes locales para poner en marcha tu idea de negocio.

65. Estilismo de cabello / peluquería

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

El estilismo de cabello o trabajar como barbero es una idea de negocio popular que puede ser lucrativa si tienes las habilidades adecuadas y presencia en línea. Típicamente, un negocio de estilismo de cabello a domicilio o una peluquería sería iniciado por alguien con carrera en cosmetología que quiera independizarse. Si no tienes experiencia, puedes tomar cursos y perfeccionar tus habilidades trabajando en el establecimiento de otra persona. Necesitarás obtener las licencias apropiadas antes de poder abrir tu propio negocio.

66. Experto en uñas

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

Si te gustaría ofrecer estilización profesional de uñas a clientes, la mayoría de los estados requieren que completes la escuela de cosmetología, siendo el número de horas dependiente de donde vivas. Puede ser inteligente trabajar con otra persona antes de abrir tu propio negocio, para aprender las habilidades y técnicas necesarias para tener éxito.

Una vez que hayas completado estos pasos, puedes operar tu propio pequeño negocio desde casa o en una local dedicado.

67. Terapeuta de masajes

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

La terapia de masajes puede ser un negocio exitoso, pero debes tener la educación y formación adecuada para no causar lesiones a tus clientes. Como mínimo, en Estados Unidos querrás obtener una certificación, lo que te ayudará a practicar de manera segura y, en última instancia, a promocionar tus calificaciones.

Los cursos de certificación cubren no solo la anatomía y fisiología humanas y cómo el masaje afecta ambos, sino también cómo establecer tu propio negocio de masajes exitoso.

68. Alquiler de espacios de almacenaje

Tiene posibilidades de expansión.

Las personas tienden a adquirir más cosas de las que pueden almacenar razonablemente en sus hogares. Si tienes un terreno, podrías generar ingresos significativos almacenando artículos grandes como vehículos recreativos, botes, remolques y casas rodantes. O, si deseas profundizar más en este negocio, podrías considerar abrir una instalación de almacenamiento, lo que implicaría un aumento en los costos generales, la obtención de licencias apropiadas y un análisis de mercado.

69. Servicio de transporte independiente / Conductor de plataformas de transporte

Se necesita experiencia conduciendo.

Si conduces para empresas como Uber y Lyft, pierdes un porcentaje de tus ganancias con la compañía. Sin embargo, aún hay demanda en el mercado para conductores privados. Si tienes un vehículo confiable, o puedes permitirte gestionar una flota y otros conductores, puedes ofrecer tus servicios a clientes exclusivos que no quieren usar aplicaciones de ride-sharing para sus necesidades de transporte.

Nuevos servicios de alquiler de autos entre particulares como Turo (piensa en Airbnb para autos) también permiten a los dueños potenciales alquilar sus vehículos para generar ingresos adicionales cuando no se usan.

70. Negocio de reventa en línea

No se necesita experiencia.

¿Tienes artículos en tu casa que podrías vender? ¿O estás buscando en Craigslist, eBay, Facebook Marketplace y tiendas de segunda mano para conseguir artículos que puedas revender? Aquí tienes una idea de negocio en línea relativamente sencilla: subasta o vende los artículos que encuentres en alguno de estos mercados en línea.

Revender productos en línea puede proporcionar una fuente importante de ingresos adicionales, especialmente si estás dispuesto a renovar artículos y venderlos a un precio más alto. Cualquiera puede iniciarse en este tipo de negocio siempre y cuando esté dispuesto a esforzarse.

71. Servicios de interpretación o traducción

Puede ser necesario contar con experiencia, formación o licencias.

En comunidades con poblaciones internacionales, los intérpretes y traductores confiables son extremadamente valiosos. Si ya hablas varios idiomas, podrías ganar dinero extra como intérprete si obtienes una certificación, que generalmente implica unas 40 horas de capacitación.

A partir de ahí, puedes determinar qué tipo de servicio de traducción buscas: profesionales de negocios, funcionarios del gobierno, personas que necesiten traducir documentos y más.

72. Marketing de afiliados

Se requiere algo de experiencia.

El marketing de afiliados consiste en promocionar los productos o servicios de otra empresa y ganar una comisión por cada venta o referencia. Los afiliados utilizan sitios web, newsletters y redes sociales para dirigir tráfico a sus socios afiliados mediante un enlace codificado. Existen tres formas comunes de ganar dinero a través del marketing de afiliados:

Pago por venta (PPS): la modalidad más común, en la que ganas una comisión cuando se concreta una venta a través de un enlace que proporcionas. La comisión puede ser un porcentaje del precio de venta o una cantidad fija.

la modalidad más común, en la que ganas una comisión cuando se concreta una venta a través de un enlace que proporcionas. La comisión puede ser un porcentaje del precio de venta o una cantidad fija. Pago por clic (PPC): los afiliados reciben un pago por cada clic generado a través de sus enlaces de referencia, independientemente de si esos clics se convierten en una venta.

los afiliados reciben un pago por cada clic generado a través de sus enlaces de referencia, independientemente de si esos clics se convierten en una venta. Pago por lead (PPL): los afiliados ganan dinero cuando logran que las personas realicen una acción específica, como completar un formulario de registro, descargar un software o suscribirse a un newsletter.

73. Dropshipping

Se requiere algo de experiencia.

El dropshipping consiste en promocionar y vender productos que no almacenas ni tienes en inventario. En su lugar, tú —como comerciante— compras el inventario según se necesite a un tercero (por lo general, un mayorista o fabricante) para cumplir con los pedidos. Así es como funciona:

Un cliente realiza un pedido en tu tienda en línea.

Tú envías el pedido y los datos del cliente al proveedor, ya sea de forma automática o manual.

El proveedor se encarga del resto: empaca y envía el producto directamente al cliente con la marca del minorista.

Aunque este modelo suele ofrecer márgenes de ganancia bajos, el dropshipping tiene varias ventajas. Una de las principales es que no necesitas invertir en inventario, lo que hace posible iniciar un negocio de dropshipping con recursos limitados. Además, nunca corres el riesgo de quedarte con mercancía sin vender.

Cómo empezar

Abordar estos elementos fundamentales de la “lista de verificación empresarial” desde el principio puede establecer un rumbo sólido para el crecimiento y la eficiencia operativa de tu emprendimiento.

1. Crea un plan de negocios

Crea un plan de negocios detallado que describa tus objetivos comerciales, las estrategias para alcanzarlos, un análisis del mercado, la estructura operativa y las proyecciones financieras. Este documento es crucial para guiar tu estrategia y asegurar préstamos para tu negocio.

2. Decide la estructura legal

Elige la estructura legal adecuada para tu negocio (por ejemplo, propiedad única, LLC, sociedad, corporación) y registra tu negocio de acuerdo con las leyes locales.

La estructura de tu negocio afecta tus impuestos, la responsabilidad y las operaciones comerciales, por lo que se recomienda consultar a un abogado y a un contador certificado antes de tomar una decisión final.

3. Mantén las finanzas separadas

Establece un sistema robusto para gestionar tus finanzas, que incluya la elaboración de presupuestos, la contabilidad y la previsión financiera. Considera los costos iniciales, los gastos continuos y cómo financiarás tu idea de negocio.

También es muy recomendable mantener las finanzas personales y comerciales separadas.

Abre una cuenta bancaria para tu negocio y utilízala para todas las transacciones relacionadas con el negocio.

Obtén una tarjeta de crédito empresarial para los gastos de la empresa.

Págate un salario desde la cuenta de tu negocio, el cual luego va a tu cuenta personal, en lugar de usar directamente los fondos del negocio para gastos personales.

Guarda todos los recibos y documenta todas las transacciones financieras meticulosamente.

4. Planifica las necesidades operativas

Define las necesidades operativas de tu negocio, incluyendo personal, ubicación, equipo, tecnología y necesidades de software. Considera cómo gestionarás de manera eficiente la producción de bienes o la prestación de servicios.

5. Desarrolla una estrategia de marca y marketing

Ya sea a través de plataformas de redes sociales, marketing de afiliados u optimización de motores de búsqueda, considera cómo establecerás una identidad de marca sólida y desarrollarás un plan de marketing para llegar a tu audiencia objetivo.

Esto debe incluir los elementos de tu marca (logo, esquema de colores) y tus estrategias para la creación de contenido, promoción y publicidad.

6. Opera dentro de la ley

Asegúrate de conocer y cumplir con todas las leyes, regulaciones y estándares de la industria relevantes a nivel local y estatal. Esto incluye obtener las licencias y permisos necesarios, entender las leyes laborales si contratas empleados y garantizar la protección de datos y la privacidad.

7. Construye una red de apoyo

Las redes de apoyo pueden proporcionar consejos, retroalimentación y conexiones valiosas. Construye una red de mentores, asesores y compañeros emprendedores.

Esta red puede estar formada por amigos cercanos, excolegas o grupos de asesoría pagados.

