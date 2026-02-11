Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Sin una estrategia clara, cualquier táctica de marketing se convierte en esfuerzo desperdiciado.



La falta de planificación, y no la falta de tiempo, es lo que frena la ejecución consistente.



Medir y ajustar constantemente es lo que transforma al marketing en crecimiento real.

¿Alguna vez te has sentido frustrado al pensar en cómo hacer marketing para tu negocio? Si respondiste que sí, no estás solo. Existen muchas maneras de hacer marketing, lo que puede ser extremadamente frustrante. Sin embargo, como seguramente ya lo sabes, el marketing es esencial para el crecimiento de tu negocio, así que sigue leyendo para obtener una guía paso a paso que simplifique tus acciones de marketing y te ayude a hacer crecer tu negocio.

1. No tienes una estrategia

La principal razón por la que los dueños de un negocio se frustran con el marketing es que no tienen una estrategia establecida. Prueban cosas al azar para ver qué funciona y no obtienen resultados.

Muchos empresarios tienden a adoptar estrategias que consideran exitosas en un momento determinado, aunque estas pueden variar con el tiempo. Cada negocio es distinto, por lo que lo que Bob, el vecino de la esquina, está haciendo, no necesariamente funcionará para tu negocio. Crear una estrategia no tiene por qué llevar mucho tiempo, pero te ayudará a mantener el enfoque y alcanzar tus objetivos.

Otro error común que veo es cuando el dueño de un negocio contrata a la sobrina de 18 años de un amigo porque “sabe cómo usar redes sociales”. Esto resulta dañino por distintas razones. Primero, la participación activa en redes sociales no implica necesariamente una comprensión de la estrategia. Segundo, el marketing va mucho más allá de las redes sociales; si quieres obtener resultados, todos tus canales deben trabajar en conjunto. Tercero, cuando se hacen este tipo de contrataciones, generalmente no duran mucho, y los dueños de negocios tienen que empezar de nuevo.

Entiendo que seguramente no abriste tu negocio para pasar todo tu tiempo haciendo marketing, pero una vez que inviertes algo de tiempo en crear una estrategia, ¡podrás volver a hacer lo que más te gusta!

Una tarea por realizar

Reserva una o dos horas para planificar una estrategia de marketing que funcione para tu negocio. Comienza con tus objetivos: ¿qué estás tratando de lograr? Luego, piensa en tu cliente ideal: ¿qué problema les quita el sueño? A partir de ahí, trabaja en tu mensaje. ¿Cómo puedes conectar con tu cliente ideal? Esto puede incluir palabras, frases, imágenes, el tipo de contenido que creas y dónde conectas con ellos. Por último, y quizás lo más importante, sé consistente y sigue tus resultados para poder ajustar sobre la marcha. Si necesitas más ayuda para crear tu estrategia, da clic aquí.

2. No tienes suficiente tiempo

Como dueños de un negocio, nos ponemos un millón de sombreros, pero si quieres hacer crecer tu negocio (o incluso mantenerlo), necesitarás encontrar tiempo para el marketing.

Agenda un espacio en tu calendario y respétalo. Esto podría significar levantarte 30 minutos antes y planificar mientras te tomas un café. O podría ser una hora un domingo por la noche con una copa de vino para planificar tus acciones de marketing para la semana siguiente. No necesitas terminar y planificar todo en esa sesión, pero sacar tus ideas, eventos y demás temas de tu cabeza y ponerlos en papel (o en un documento digital) puede hacer una gran diferencia.

Crea un calendario y pon todas tus ideas (completas e incompletas) en él, para que sepas lo que viene y estés preparado. Hecho de manera consistente, este ejercicio elimina gran parte del estrés y hace que tu marketing sea mucho más efectivo. Puede ser tan simple como un planificador escrito a mano, una herramienta en línea como Asana, Trello, o incluso una hoja de cálculo de Google. No te compliques demasiado; solo empieza. Puedes ajustarlo en el camino.

Una tarea por realizar

Revisa tu agenda y bloquea algo de tiempo (preferiblemente el mismo día y hora cada semana) para enfocarte en ejecutar tu marketing. Decide qué herramienta (si es que vas a usar alguna) utilizarás para crear tu calendario basado en la estrategia que creaste en el primer paso. Comprométete a hacerlo; mientras más lo practiques, más rápido y fácil será. Verás resultados más rápido de lo que crees.

3. No llegan los resultados

Algo clave a recordar es que después de crear tu estrategia de marketing y comenzar a ejecutarla, necesitas analizar los datos para ver qué está funcionando y qué no. Los números cuentan una historia, y podrás ver señales de alerta, tendencias y mucho más cuando empieces a revisarlos regularmente. Te mostrarán qué les gusta a las personas, qué no les gusta y con qué están interactuando.

Un buen lugar para comenzar es revisar las métricas de tu sitio web, redes sociales y envíos por correo electrónico. Si estás gastando dinero en publicidad, asegúrate de también darle seguimiento.

Una tarea por realizar

Empieza revisando tus métricas una vez al mes (a mí me gusta revisar las míos y las de mis clientes los primeros días de cada mes). Crea una hoja de cálculo y lleva un registro de los números. Como mencioné, empezarás a notar cosas que antes no veías, lo que ayudará a guiar tu estrategia de marketing y obtener resultados.

Consejo extra

La consistencia es clave. Uno de los mayores problemas que veo en el marketing es la falta de consistencia. Los dueños de negocios a veces inician y detienen sus esfuerzos de marketing, o comienzan a ver resultados y luego disminuyen el ritmo, solo para encontrarse con el mismo problema poco después y tener que empezar de nuevo.