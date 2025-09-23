Los 5 tipos de persona que necesitas en tu equipo para iniciar un negocio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Formar un equipo con roles bien definidos es esencial para el éxito de un negocio.

Desde finanzas y análisis legal hasta ventas, creatividad y soporte tecnológico, cada función aporta un valor clave que no puede ser asumido de manera efectiva por una sola persona.

Iniciar un negocio puede ser un proceso largo y desafiante. Como corredor de bienes raíces, veo a empresas que abren regularmente. Observar a estas nuevas compañías me ha permitido ver los beneficios de una delegación de roles adecuada. Muchos dueños se sienten ansiosos por asumir la mayor parte de las tareas comerciales, pero el modelo del equipo de trabajo es el camino ideal cuando este se organiza correctamente.

Algunas habilidades son una ventaja, sin importar qué tipo de negocio estés abriendo. Dado que es casi imposible hacer todo tú solo, tener un equipo es lo mejor. Dependiendo de tu plan de negocios, podrías contratar a tu equipo o tener socios. Diversificar las habilidades de tu equipo es deseable, independientemente de si sus integrantes tienen un salario fijo o un porcentaje del negocio.

1. El gurú de los números

Una habilidad que debe de tener algún miembro de tu equipo es la fortaleza con los números. Este individuo puede ser un contador de oficio o alguien con sólidas habilidades de contabilidad. Además, tu negocio necesitará a alguien que sea sabio con el dinero y entienda cómo administrar los fondos comerciales. Los deberes de este individuo pueden incluir: equilibrar los números del negocio, mantener registro de los impuestos y producir informes financieros como estados de ganancias y pérdidas, así como balances financieros.

2. El analítico

Tener a alguien con grandes habilidades analíticas es otro aspecto esencial. Esta persona necesita contar con la habilidad de leer y comprender documentos complejos. Algunas de las funciones de los miembros de tu equipo analítico incluirán la gestión del proceso de formación de tu negocio y de la elaboración de los formularios y los contratos que se necesitan. En un mundo ideal este integrante de tu equipo sería un abogado especializado en negocios, lo que podría ahorrarle dinero a tu empresa en honorarios legales.

Los miembros de tu equipo dedicados a la elaboración y análisis de documentos y los de mentalidad financiera deberán de trabajar en estrecha colaboración. Combinar estos dos roles es una opción a considerar. Sin embargo, si los fusionas en un solo miembro del equipo, es fundamental confirmar que este puede cumplir con ambas funciones.

3. El artista

El talento artístico es otra habilidad que puede convertirse en un gran activo del equipo. La mayoría de las empresas necesitarán de un logotipo, sitio web, folletos, posters y tarjetas de presentación. Todo el equipo se beneficiará si uno de sus integrantes puede diseñar estos elementos y sabe usar Photoshop u otro software de diseño gráfico. Aunque soy fanático de que todos los miembros del equipo tengan voz, especialmente con el diseño del logotipo, a menudo puede haber demasiadas manos trabajando en él. Si cuentas con un miembro del equipo cuyo propósito es armar el mejor logotipo posible, confía en él y no hagas que otros asuman este rol. También es importante tener en cuenta que las habilidades artísticas pueden ser fácilmente subcontratadas. Si necesitas un miembro creativo en tu equipo, puedes buscar en línea para encontrar quien ocupe este rol.

4. El líder tecnológico

Dado que hoy en día la tecnología prevalece en todo el mundo, tener a un miembro del equipo con mentalidad tecnológica resulta muy ventajoso. Las responsabilidades de esta persona pueden incluir la configuración de las computadoras, impresoras, redes, correos electrónicos, copias de seguridad y protección antivirus. Un problema con las computadoras, puede hacer que tu negocio cierre. Contar con un miembro técnico interno, hará que las cosas funcionen más temprano que tarde.

Si este integrante de tu equipo técnico puede ayudar con el sitio web de la empresa, sería un activo adicional. Dependiendo de la complejidad del sitio web, considera externalizar la creación inicial. Si el diseño y la programación son muy elaborados, no es aconsejable que el miembro técnico de tu equipo dedique tiempo a crearlo, pero una vez que esté funcionando deberá realizar actualizaciones periódicas. Tener a alguien que sepa cómo hacer estas actualizaciones dentro de tu equipo, te ahorrará tiempo y dinero.

5. El vendedor

Desde el primer día necesitarás a una persona con mentalidad de ventas como parte de tu equipo si quieres hacer crecer tu negocio. Esta persona también puede manejar el marketing, pues el marketing y las ventas están muy ligados. Las habilidades que este sujeto debe poseer incluyen la capacidad de establecer contactos y prospectos. La habilidad para relacionarse es vital para mantener a los clientes existentes. Dentro de las responsabilidades para este rol están la prospección de nuevos clientes, la asistencia a eventos de networking y el cierre de acuerdos.

La publicación en las redes sociales también será responsabilidad de la posición de ventas y marketing. Teniendo en cuenta que puede ser difícil encontrar un no propietario que esté tan dedicado a este rol como un propietario, muchos dueños se hacen responsables de las ventas y el marketing.

Antes de hacer oficial a tu equipo de trabajo, haz una reunión de prueba. Asegúrate de que tu equipo trabaja bien en conjunto. En la reunión de prueba, prepara tu agenda y apégate a ella. Si alguno de los miembros de tu equipo se sale repetidamente del tema, esto podría ser una señal de alerta. No querrás pasar tiempo en reuniones con alguien que se sale del tema. A veces las personas no están de acuerdo en las reuniones simplemente por no estar de acuerdo, y es crucial que tu equipo esté en la misma página la mayor parte del tiempo posible. Además, aunque es una buena idea que los miembros de tu equipo sean amigables entre sí, también es importante mantener el profesionalismo como una prioridad.

Un equipo cohesionado y feliz es clave para un negocio exitoso y rentable.