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Conclusiones Clave Mientras el capital de riesgo en Latinoamérica se contrae, Medellín escala posiciones construyendo su ecosistema desde adentro: universidades, eventos y fondos locales.

La ciudad ascendió en un año 17 posiciones en el StartupBlink Ecosystem Index y fue reconocida como el ecosistema de startups con mayor crecimiento en la región.

Hubo un tiempo en que Latinoamérica era una de las regiones que más recibía venture capital. En 2021, la inversión en la región alcanzó los $16,000 millones de dólares, una cifra récord que parecía anunciar una nueva era. Pero como todo ciclo, el mercado se corrigió. Para 2024 y después de la pandemia, los VCs invirtieron $4,500 millones de dólares en 751 operaciones. En 2025, la cifra bajó ligeramente a 4,100 millones en 681 rondas.

Si bien los inversores están haciendo apuestas más grandes, también están siendo más selectivos. La fiebre de la inteligencia artificial (IA), desatada tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, ha desviado la atención hacia unos pocos sectores. Y el resto del ecosistema, especialmente las startups en etapas tempranas, está sintiendo esa selectividad.

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El pulso del ecosistema

Mientras el capital extranjero se vuelve más cauteloso, Medellín sigue escalando posiciones. Según el StartupBlink Ecosystem Index, la ciudad ocupa actualmente el puesto 145 a nivel global y el quinto en Sudamérica. En el último año, escaló 17 posiciones y fue reconocida como el ecosistema de startups con mayor crecimiento en la región.

El año pasado, la Alcaldía de Medellín y Ruta N lanzaron recientemente el Pulso Ecosistema CTI, un ranking distrital diseñado para medir el desempeño local en ciencia, tecnología e innovación. La herramienta permitirá a las organizaciones locales compararse con un referente oficial y tomar decisiones más estratégicas.

Además, la ciudad fue incluida en la Red de Ecosistemas de Innovación del Foro Económico Mundial, una plataforma que conecta 17 ciudades de América, Europa y Asia. El WEF reconoció el papel de Ruta N como articulador del ecosistema, conectando empresas, academia, sector público y sociedad civil. La organización fue rankeada en primera posición entre los ecosistemas públicos de innovación abierta en el ranking Open Startups 100 de 2025.

El hecho de que la ciudad se esté consolidando como hub tecnológico en Latinoamérica no es casualidad, sino que se debe a una serie de apuestas que van desde la academia, las conferencias internacionales y los inversores locales.

En 2021, la rectora de la Universidad EAFIT, Claudia Restrepo, descubrió que menos del 5% de las startups más impactantes de Colombia tenían a exalumnos de EAFIT como fundadores. La respuesta fue crear el Centro de Emprendimiento de Impacto, conocido como On.going.

Bajo la dirección de Tomás Ríos, On.going ha incubado casi 190 iniciativas. El 40% de ellas ya son emprendimientos formalizados. Pero el paso más audaz fue la creación de U Ventures, el primer fondo de capital de riesgo en Colombia diseñado específicamente para invertir en talento universitario, en alianza con EAFIT, Fundación Fraternidad Medellín y la Universidad EIA.

“De cada 1,000 ideas, quizás cuatro crecen y escalan”, explicó Ríos en una entrevista para Contxto. “Para tener 40 grandes empresas en el futuro, necesitas 10,000 ideas hoy”.

La universidad también ha apostado por espacios de conocimiento con Nodo.

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Eventos de talla mundial

Starter Company es hoy uno de los eventos de startups más grandes de Latinoamérica. En 2025, reunió a 13,000 asistentes de 20 países, 340 startups y más de 160 fondos de inversión. Su CEO, Juan Gabriel Arboleda, atribuye el éxito a no imitar modelos extranjeros, sino a construir desde las necesidades reales de la región.

Este año, el evento busca consolidar a Medellín como punto de encuentro obligado para el ecosistema tecnológico regional.

Otros eventos también buscan resaltar la apuesta local entre la academia y la tecnología. Source Meridian, liderada por Mike Hoey, uno de los tech entrepreneurs más destacados de la ciudad, organizó junto a 360 Health Data el evento TECH SPHERE. La conferencia posicionó a Medellín como catalizador de la investigación en IA en Latinoamérica, reuniendo a ejecutivos, investigadores y profesionales para explorar aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial.

A nivel regional, Horasis, el think tank global con sede en Zúrich liderado por Frank-Jürgen Richter, celebró la Horasis Global Summit 2025 en Brasil. Fue el evento más grande que la organización ha realizado hasta la fecha, con 1,000 ponentes de 50 países.

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Con miras al futuro

Medellín no está esperando a que el capital extranjero regrese mientras se estabiliza el mercado. Busca evolucionar con universidades que siembran ideas, conferencias que tejen redes internacionales, y emprendedores que resuelven problemas reales. Mientras otros ecosistemas dependen de los vaivenes del mercado global, Medellín sigue subiendo en los rankings demostrando que la innovación más sostenible es la que nace desde adentro, con o sin grandes giros.