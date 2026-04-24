Conclusiones Clave Cuando Tim Cook asumió el cargo de CEO de Apple en 2011, Steve Jobs le dio una directriz breve pero decisiva que guiaría su gestión.

Jobs le dijo que se enfocara en hacer lo correcto, en lugar de intentar tomar decisiones exactamente como él lo habría hecho.

Ahora que Cook se prepara para dejar su puesto como CEO, está ofreciendo un consejo similar a su sucesor, John Ternus.

Cuando Tim Cook asumió como CEO de Apple en 2011, Steve Jobs le dio un consejo simple pero poderoso — uno que daría forma a cada decisión que tomaría como director ejecutivo.

“No te preguntes qué haría yo”, le dijo Jobs a Cook. “Simplemente haz lo correcto”.

Jobs advirtió a su sucesor sobre caer en la misma trampa que enfrentó otra marca estadounidense legendaria. Tras la muerte de Walt Disney, señaló, el liderazgo de la compañía se obsesionó con adivinar qué habría hecho Disney, en lugar de enfocarse en las decisiones que tenían enfrente. Jobs no quería que Apple cometiera ese error.

Ahora, otra transición de liderazgo vuelve a poner este principio en el centro. Apple anunció a principios de esta semana que Cook dejará el cargo y que John Ternus, jefe de ingeniería de hardware desde hace años, asumirá como CEO a partir del 1 de septiembre. Cook pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo.

En una entrevista a principios de este año con The Wall Street Journal, Cook retomó la enseñanza de Jobs. Cuando le preguntaron cuál sería el único consejo que daría a su propio sucesor, respondió que “probablemente diría lo mismo” que Jobs: “haz lo correcto”, sin preocuparse por lo que alguien más habría hecho.

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“Puedes quedarte paralizado si empiezas a intentar meterte en la forma de pensar de otra persona”, dijo Cook.

Cook instó a su sucesor a “ser él mismo”.

“Mantén una estrella guía clara en los valores de la empresa”, dijo Cook al Journal. “Porque si tienes bien claros los valores, si mantienes esa estrella guía a la vista, puede que te desvíes un poco del rumbo, pero eventualmente volverás al camino correcto. Siempre he comprobado que eso es cierto”.

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Cook pasa la estafeta

Durante la gestión de Tim Cook, el valor de Apple pasó de aproximadamente $350,000 millones de dólares a $4,000,000 millones. Cuando asumió como CEO, la compañía generaba cerca de $100,000 millones en ingresos anuales; hoy, solo el iPhone aporta más de $200,000 millones cada año. Apple registró un ingreso récord en el año fiscal 2025 de $416,000 millones, frente a los $391,000 millones del año anterior.

La filosofía de vida de Cook es simple: mañana es mejor que hoy. “Puede que no haya una filosofía más importante en la vida”, dijo al Journal en 2024.

La idea refleja la noción de que cada generación se apoya en la anterior. Se trata de “asegurarte de pasar la estafeta a alguien que pueda hacerlo mejor que tú”, explicó Cook al Journal.

Para cuando asumió el cargo de CEO, Cook heredó una línea de productos superventas, desde el iPhone hasta el iPad, que ya se habían vuelto indispensables para millones de usuarios. Apple alcanzó los 1,000 millones de usuarios de iPhone en 2016, durante su gestión.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple ha entrado en una nueva fase de expansión. Amplió la línea de productos con lanzamientos como el Apple Watch y los AirPods, al tiempo que desarrolló un negocio de servicios que incluye Apple Pay, Apple Music y Apple TV+.