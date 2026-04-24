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Los nuevos emprendedores son cada vez más jóvenes. La edad para comenzar en el mundo de los negocios está evolucionando, impulsada por una transformación digital que también abre un nuevo motor de competitividad empresarial en América Latina.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) aplicada a las PyMEs se ha convertido en un factor clave para aumentar la productividad y acelerar el crecimiento.

Además, descubre los cinco hábitos de liderazgo que podrían estar afectando la confianza de tu equipo, así como por qué un mensaje claro sigue siendo uno de los motores de crecimiento más subestimados en una startup.

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La brecha digital en América Latina no es solo un reto: también es una oportunidad. Con todos estos cambios, hoy la transformación digital en la región es sinónimo de democratización, al convertir infraestructuras limitadas en ecosistemas de innovación que trascienden fronteras.

Para entender la magnitud de este cambio, es necesario observar de cerca a sus protagonistas. Presentamos, algunas de las firmas y startups que, por su capacidad de escalar y su visión, están marcando el rumbo de la transformación digital en América Latina.

Cada vez más jóvenes se lanzan a emprender, pero lo más llamativo es que las nuevas generaciones están empezando más temprano que nunca. Uno de los casos más destacados de este año es el de Bob Chopra. Con apenas nueve años, ya figura como uno de los fundadores más jóvenes del mundo gracias a IvySchool.ai.

En el otro extremo del espectro generacional aparece Ibrahim Hasanov, un emprendedor que comenzó a construir desde los seis años aprendió a programar a los once y lanzó su primera startup a los 13. Hoy, ya en sus veintitantos, lidera Myuser, una plataforma impulsada por IA que está redefiniendo cómo las empresas abordan la adquisición de clientes en entornos B2B.

La IA ha identificado la ingeniería de software como una de sus primeras áreas de impacto. Utilizando plataformas propias para recopilar datos, un estudio de Ness Digital Engineering y Zinnov involucró a más de 100 ingenieros de software en distintos casos de uso y entornos de desarrollo.

El estudio reveló que la implementación de IA generativa no solo aumentó la productividad, sino que también fomentó un entorno laboral altamente asistido por la tecnología. Esto permitió a las empresas globalizarse y trabajar sin fricciones. La implicación no es solo mejores resultados comerciales, sino un diseño organizacional completamente transformado.

Publicar contenido sin una estrategia clara es como dirigir un negocio sin un plan: caótico, costoso y condenado a estancarse. El 47% de los especialistas en marketing B2B de mejor desempeño afirma que contar con una estrategia de contenido documentada es clave para su éxito. No se trata solo de una buena práctica, sino de una ventaja competitiva.

El mensaje es una función de liderazgo. Afecta el posicionamiento, las ventas, el reclutamiento, la captación de inversión y la retención de clientes. Si se gestiona bien, todo lo demás mejora.

En tiempos de crisis, los empleados prestan especial atención a cómo actúa su líder. Es en esos momentos cuando la confianza deja de ser un “valor blando” y se convierte en un activo estratégico que impacta directamente la motivación, la retención e incluso los resultados financieros. Los errores en contextos turbulentos no solo dañan la reputación de un líder, sino que sacuden los cimientos del negocio. Este artículo reflexiona sobre cinco errores comunes que cometen los líderes en momentos difíciles y ofrece orientación sobre cómo evitarlos.