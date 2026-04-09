Emprender ya no tiene edad: la nueva generación de fundadores en la era de la IA

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Conclusiones Clave La tecnología está permitiendo que cada vez más jóvenes emprendan, haciendo que la edad sea cada vez un factor menos relevante para fundar y operar una empresa.

Durante décadas, el liderazgo empresarial estuvo reservado para perfiles con años, e incluso décadas, de experiencia. Convertirse en CEO era el resultado de una trayectoria larga, predecible y, en muchos casos, de un carácter fuerte. Pero esa narrativa lleva tiempo evolucionando.

Casos como los de Bill Gates y Mark Zuckerberg, quienes comenzaron sus compañías a los 19 años, ya habían abierto la puerta a una nueva generación de emprendedores jóvenes. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora va un paso más allá.

En la era de la inteligencia artificial (IA) estamos viendo que no solo están emprendiendo más jóvenes; están empezando antes que nunca.

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Curiosidad que supera al sistema

Uno de los casos más llamativos de este año es el de Bob Chopra. Con apenas nueve años, ya figura como uno de los fundadores más jóvenes del mundo gracias a IvySchool.ai, una plataforma educativa diseñada para preparar a niños en habilidades clave para un entorno digital dominado por la IA.

Lejos de una historia superficial de “niño prodigio”, lo que realmente destaca en Chopra es algo más profundo para un espíritu emprendedor: su inconformidad con la realidad.

A pesar de estudiar en una institución de alto nivel en Miami, identificó una brecha clara en la enseñanza de ciencias de la computación. Mientras herramientas básicas marcaban el techo del aprendizaje para su edad, él decidió ir más allá.

Tras un proceso de experimentación autodidacta, fundó IvySchool.ai con una visión clara: acercar conceptos de universidades como MIT, Stanford o Harvard a estudiantes desde etapas tempranas, cuando la curiosidad aún no ha sido limitada por estructuras tradicionales.

Su historia no solo habla de talento a temprana edad, sino de una mentalidad que define a los emprendedores de cualquier edad, capaces de detectar problemas y actuar sobre ellos.

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La ventaja silenciosa de crecer con IA

Lo que diferencia a esta nueva generación no es únicamente su edad, sino el contexto en el que están creciendo. A diferencia de generaciones anteriores, hoy construir una startup no requiere necesariamente grandes equipos, capital inicial elevado o infraestructuras complejas. La IA ha reducido drásticamente las barreras de entrada.

Esto ha permitido que perfiles jóvenes, incluso sin formación universitaria, puedan diseñar, probar y escalar soluciones con una velocidad sin precedentes. Pero hay un matiz importante; la tecnología no sustituye la mentalidad, la amplifica.

En el otro extremo del espectro generacional aparece Ibrahim Hasanov, un emprendedor que comenzó a construir desde los seis años, aprendió a programar a los once y lanzó su primera startup a los trece.

Hoy, ya en sus veintitantos, lidera Myuser, una plataforma impulsada por IA que está redefiniendo cómo las empresas abordan la adquisición de clientes en entornos B2B.

Su propuesta no es menor. Automatizar procesos tradicionalmente manuales como la generación de leads, la personalización del contacto o la gestión de comunicaciones, para convertirlos en sistemas escalables, eficientes y medibles.

Más allá de la tecnología, el caso de Hasanov refleja un patrón común en esta nueva ola de fundadores, que comienza como una obsesión temprana por resolver problemas reales.

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Resiliencia, el verdadero punto en común

Aunque sus historias parecen radicalmente distintas, en ambos casos, el factor determinante no fue la edad ni los recursos, sino la capacidad de persistir cuando el camino no estaba claramente definido.

Estamos frente a un cambio estructural o una especie de nuevo ADN del emprendimiento, y seguramente en unos años sea cada vez más común ver a jóvenes emprendiendo desde edades muy tempranas. La combinación de acceso temprano a tecnología, aprendizaje autodirigido y herramientas basadas en IA está dando lugar a una generación que no espera “el momento correcto” para emprender, simplemente empieza.