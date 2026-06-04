Conclusiones Clave Como dueño del 42% de las acciones ordinarias de la empresa, esta OPI podría convertir a Elon Musk la primera persona en la historia con una fortuna superior al billón de dólares.

En el futuro próximo, a solo semanas o meses de distancia, tres empresas prometen hacer historia con sus respectivas salidas a bolsa. Dos de ellas, Anthropic y OpenAI, operan en la pujante industria de la inteligencia artificial (IA); la otra, SpaceX, en la de la exploración espacial.

Se ha dicho que la oferta pública inicial (OPI) de cualquiera de las tres podría ser la más grande de la historia.

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk en mayo de 2002 con el objetivo de reducir los costos del transporte aeroespacial y eventualmente llevar al ser humano a Marte, lleva la delantera y será la primera de la tríada en debutar.

Ayer la empresa fijó el precio para su oferta inicial en $135 dólares por acción, lo que la valuaría en $1.77 billones de dólares. Además, le permitiría recaudar cerca de $75,000 millones de dólares, convirtiéndola en la OPI más grande de la historia (al menos hasta que llegue la fecha de la salida de Anthropic y OpenAI). SpaceX planea poner a la venta 555.5 millones de acciones.

Considerando el precio de $135 dólares por acción, SpaceX levantaría $74,993 millones de dólares y su valuación superaría en un 40% el estimado que la propia empresa hizo en febrero.

El récord actual lo tiene la empresa petrolera saudí, Saudi Aramco, que se hizo pública en 2019, levantó $29,000 millones de dólares y fue valorada en $1.7 billones de dólares.

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¿Cuál es la fecha para la salida a bolsa de SpaceX?

La fecha exacta para la OPI de la empresa aeroespacial es el 12 de junio.

Al ser dueño de 42% de las acciones ordinarias de la compañía, Elon Musk podría convertirse en la primera persona con una fortuna superior a un billón de dólares.

Para Musk SpaceX ha sido una verdadera herramienta financiera que le ha permitido disponer de capital para financiar a sus demás empresas.

Se cree que la compañía utilizará el capital levantado mediante la OPI para financiar sus misiones espaciales y hacer realidad los sueños de Elon Musk de instalar centros de datos en el espacio, construir una fábrica en la Luna y llevar al ser humano a Marte.