Hace cuatro años, Anthropic era un competidor menor que luchaba por hacerse un lugar. Hoy compite contra OpenAI hacia una oferta pública inicial (OPI) que podría marcar a toda una generación.

Este lunes la empresa detrás de Claude presentó de manera confidencial su solicitud para una oferta pública inicial, con miras a debutar en Wall Street en otoño de este año. Anthropic ahora está valuada en $965,000 millones de dólares, tras recaudar $65,000 millones en mayo con inversiones de firmas como Sequoia Capital y Altimeter Capital. La OPI se perfila como una de las más grandes de la historia, junto a la de SpaceX —programada para la próxima semana— y la de OpenAI, que prepara su propia solicitud de forma inminente.

Fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, Anthropic fue vista durante mucho tiempo como un pequeño competidor frente al creador de ChatGPT. Eso cambió con el éxito viral de Claude Code, su herramienta de programación con inteligencia artificial (IA), que impulsó los ingresos anualizados de la compañía de $9,000 millones a finales de 2025 a más de $47,000 millones en aproximadamente un año.

Según reportes, los bancos le han dicho tanto a Anthropic como a OpenAI que quien salga primero a bolsa tendrá acceso preferencial a los enormes flujos de capital inversor que persiguen a la industria de la IA.

Anthropic acaba de dar el primer paso.

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