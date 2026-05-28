Conclusiones Clave Desde febrero ChatGPT muestra publicidad a algunos usuarios de las versiones gratuitas en Estados Unidos.

El modelo apuntaría a satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas ofreciendo la opción de que el usuario concerte una cita, llene un formulario o realice una transacción.

En febrero, durante la transmisión del Super Bowl, OpenAI fue señalada por uno de sus competidores por estar poniendo los ingresos publicitarios por encima de la experiencia de los usuarios al utilizar su chatbot.

Los spots publicitarios creados por Anthropic, la empresa desarrolladora de Claude, mostraban diversas situaciones en las que un chatbot, clara alusión a ChatGPT, recomendaba servicios de manera forzada tras recibir una pregunta de un usuario.

Pero pese a la efectividad de la campaña para dejar a OpenAI mal parada (la empresa muestra publicidad a algunos usuarios de las versiones gratuitas de su modelo en Estados Unidos desde el 9 de febrero) nuevos reportes indican que el modelo de negocio de este sistema publicitario pudiera convertirse en un lucrativo mecanismo para generar ingresos.

Según Business Insider cientos de empresas incluyendo a HubSpot, Nordstrom e Indeed han pautado ya en un modelo que va más allá de mostrar publicidad ligada a palabras clave (como lo hace Google con sus AdWords) y que vincula la publicidad con la intención que revelan las conversaciones de un usuario con el chatbot.

Según reportes de The Information, OpenAI está apuntando su estrategia a las medianas y pequeñas empresas como principales clientes de su modelo publicitario, incluyendo tintorerías, servicios de lavado de autos y diversos servicios para los que es necesario concertar una cita.

La empresa estaría trabajando en el desarrollo de formatos publicitarios que incentiven acciones directas como: el llenado y envío de formularios de contacto, la realización de citas y la venta directa de los productos y servicios de los negocios con pauta.

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De lo conversacional a lo transaccional

Aunque el modelo de negocio de la publicidad en ChatGPT (y seguramente otras plataformas de OpenAI) sigue siendo experimental, deja ver un camino claro en la evolución de los chatbots en donde no solo se trata de conversar con un usuario para ofrecerle información, sino de llevarlo a un entorno y momentos en donde existen las condiciones propicias para que se logre una transacción.

Pese a que el modelo pudiera parecer similar al que ha transformado a Google el gigante económico que es (en 2025 Google Search generó alrededor de $225,000 millones de dólares en ingresos publicitarios) lo que promete hacer el modelo de OpenAI aún más efectivo es la intención de los usuarios. Porque el sistema no solo sabe lo que alguien está buscando, sino que conoce la problemática específica que necesita resolver y el punto exacto del customer journey en el que se encuentra.

Más allá del romanticismo de mantener las conversaciones con los usuarios libres de publicidad (como hasta ahora pretende hacerlo Anthropic), la realidad es que las empresas desarrolladoras de modelos de IA enfrentan enormes retos financieros y la publicidad bien dirigida sigue siendo una manera de generar ingresos. Si el modelo de IA logra mostrar al usuario anuncios relevantes que realmente le ayuden a resolver un problema o complementar el momento actual no es difícil de imaginar que la publicidad esté presente en nuestras conversaciones con la tecnología.