Conclusiones Clave El autor admitió que la herramienta generó citas falsas o mal atribuidas en su obra.

Hace tan solo unas semanas el caso de la novela Shy Girl, dejó ver el estado de las cosas en el mundo editorial en la era de la inteligencia artificial (IA). Entonces, la editorial Hachette retiró del mercado la novela escrita por la autora Mia Ballard luego de encontrar indicios de que la obra fue escrita haciendo uso de herramientas de IA generativa.

Ahora un nuevo libro ha generado polémica al incluir frases “sintéticas” acuñadas por la IA.

El libro lleva el título de The Future of Truth(en español, El futuro de la verdad), fue escrito por Steven Rosenbaum, un autor, productor y cineasta con una trayectoria establecida en el mundo editorial.

El libro fue publicado el pasado 12 de mayo por Ben Bella Books y distribuido por Simon and Schuster y habla sobre el modo en que la IA está reconfigurando nuestra realidad.

En la reseña del libro publicada en Amazon, dice:

“La verdad nunca fue sencilla, pero los hechos eran los hechos. Ahora, incluso eso está cambiando. Lo percibes: esa deriva, ese desenfoque, mientras las historias se tuercen, los hechos se fragmentan y la realidad empieza a sentirse… negociable.”

La frase parece adquirir otro significado tras los señalamientos que se la han hecho a Rosenbaum por incluir diversas frases falsas o atribuidas erróneamente a otras personas en las páginas del libro.

Según The New York Times el autor fue cuestionado en torno a estas frases durante el fin de semana y el lunes finalmente aceptó por medio de un comunicado que el libro incluye “un puñado de citas mal atribuidas o generadas artificialmente” y que él mismo ha iniciado una investigación para determinar cómo es que aparecen en la publicación. Además, explicó que la inclusión de estas frases fue accidental y que en ningún momento durante la redacción del libro pretendió “fabricar ningún punto de vista”.

A diferencia de Mia Ballard, el autor declara en el libro que usó herramientas de IA generativa como ChatGPT y Claude durante los procesos de investigación, redacción y edición del libro. Sin embargo, reconoce que eso no justifica los errores: “Asumo plena responsabilidad. Actualmente trabajo con los editores para revisar a fondo y corregir con rapidez los pasajes afectados; todas las ediciones futuras serán corregidas.”

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¿De dónde surgieron los señalamientos en contra de Rosenbaum y su libro?

En The Future of Truth Steven Rosenbaum platica con diversos especialistas en el mundo de la tecnología. Una de ellas es la periodista Kara Swisher con quien conversó sobre las mentiras que genera la IA. Al ser cuestionada sobre una frase que según el libro ella dijo, Swisher explicó que la frase no era suya y que sonaba como si ChatGPT la había inventado. Lo mismo sucedió con Lisa Feldman Barrett, una profesora de psicología en la Northeastern University.

Las frases de otros especialistas aparecen fuera de contexto o con referencias erróneas sobre el momento y lugar en el que se dijeron. La gran paradoja en el caso de Rosenbaum y su libro es que el tema que analiza es justo ese: el modo en el que la IA puede reconfigurar nuestra realidad y lo que percibimos como cierto.