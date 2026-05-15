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Conclusiones Clave Cerebras salió a bolsa ayer y recaudó $5,550 millones de dólares — más de lo esperado — convirtiéndose en el IPO tecnológico más grande de una empresa estadounidense desde Uber en 2019.

La compañía no solo apuesta por un chip más grande: busca construir un ecosistema completo capaz de competir con el dominio de Nvidia en hardware, software y plataformas para desarrolladores.

La fiebre por la inteligencia artificial (IA) no solo está impulsando a gigantes como Nvidia. El mercado ha dado paso a compañías de chips emergentes que intentan convertirse en los próximos protagonistas de la infraestructura de IA. Una de las más prometedoras es Cerebras Systems, cuya inminente salida a la bolsa está en el foco de atención del mercado.

Ayer la empresa salió a bolsa y superó las expectativas al recaudar $5,550 millones de dólares colocando 30 millones de acciones a $185 dólares, convirtiendo a Cerebras en el IPO tecnológico más grande de una empresa estadounidense desde el debut de Uber en 2019.

La propuesta técnica convirtió rápidamente a Cerebras en una de las startups más observadas dentro del boom de infraestructura de IA. En sus rondas más recientes, la compañía recaudó $1,100 millones a una valoración posterior de $8,100 millones de dólares en su Serie G en septiembre de 2025, y el pasado mes de febrero de 2026 anunció una Serie H de $1,000 millones a una valoración de $23,000 millones de dólares.

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El éxito del innovador chip más grande del mundo

Este caso llama bastante la atención en un mercado dominado por Nvidia, líder mundial en el negocio de chips para inteligencia artificial. A pesar de ser una compañía relativamente nueva, Cerebras Systems podría amenazar el reinado de Nvidia, algo que hasta ahora no logran empresas como AMD, Intel, Broadcom, Qualcomm, entre otras más experimentadas en la industria de los chips.

Fundada en 2016 en California, Cerebras se hizo famosa por una idea que parecía poco práctica hace unos años. La compañía decidió construir un procesador usando una oblea de silicio completa, en lugar de dividirla en pequeños chips como hace tradicionalmente la industria.

El resultado fue el Wafer-Scale Engine (WSE), un procesador gigantesco diseñado específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial. La compañía asegura que este enfoque reduce cuellos de botella y acelera tareas complejas de entrenamiento e inferencia de modelos de IA.

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La carrera más allá de los largos modelos de lenguaje

Más allá del tamaño físico, su innovación llegó en un momento preciso. El auge de herramientas basadas en IA generativa generó grandes retos a la hora de entrenar modelos, disparando la demanda por crear infraestructura capaz de ejecutar los modelos más poderosos de forma eficiente y rápida. Eso es precisamente lo que está obligando a empresas tecnológicas y laboratorios de IA a buscar nuevas arquitecturas de hardware.

Reuters reportó que la demanda por acciones de Cerebras habría superado más de 20 veces la oferta disponible antes de su debut bursátil.

Según datos de la SEC, Rick Gerson de Alpha Wave, Benchmark, y Fidelity son algunos de sus mayores accionistas.

Parte del entusiasmo también viene de sus alianzas estratégicas. La compañía ya trabaja con actores como OpenAI y Amazon Web Services. A comienzos de este año, Cerebras firmó un acuerdo valorado en más de $10,000 millones de dólares para suministrar capacidad de cómputo a OpenAI hasta 2028.

Además, Amazon anunció recientemente que utilizará chips de Cerebras junto a sus propios procesadores Trainium dentro de ciertos centros de datos enfocados en IA.

Ese respaldo es clave porque el verdadero desafío para Cerebras no es solo fabricar un chip más rápido. La compañía también necesita convencer al mercado de que puede construir un ecosistema capaz de competir contra Nvidia, cuyo dominio actual abarca hardware, software y plataformas completas para desarrolladores.

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Un IPO que mide el apetito por la IA

La salida a bolsa de Cerebras llegó en un momento en que Wall Street continúa apostando agresivamente por compañías relacionadas con inteligencia artificial.

Así se evidencia en el mercado estadounidense de IPOs, que ha mostrado un fuerte repunte en 2026 impulsado principalmente por empresas vinculadas a IA y defensa. Eso ayuda a explicar por qué Cerebras decidió elevar tan rápido el tamaño de su oferta.

También revela que el entusiasmo por la inteligencia artificial no se concentra únicamente en aplicaciones como chatbots que pueden programar o plataformas para la generación de imágenes, sino también en la infraestructura que hace posible toda esa revolución. Aunque para muchas personas es un nombre desconocido, Cerebras quiere convencer al mercado de que tiene todo el potencial para convertirse en un actor clave en la era de la IA.