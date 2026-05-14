Conclusiones Clave Los graduados de la Universidad de Central Florida abuchearon en voz alta a la oradora Gloria Caulfield cuando llamó a la IA “la próxima revolución industrial”.

El público vitoreó cuando ella dijo que hace apenas unos años la IA no había tenido impacto en la vida de las personas.

Caulfield comparó el auge de la inteligencia artificial con cambios tecnológicos pasados como el internet, y argumentó que la tecnología finalmente creará nuevas oportunidades e industrias.

Una ejecutiva del sector inmobiliario fue tomada por sorpresa cuando una multitud en una universidad de Florida la abucheó tras referirse la inteligencia artificial (IA) en términos positivos durante un discurso de graduación.

Gloria Caulfield, vicepresidenta de alianzas estratégicas de Tavistock Development Company, fue uno de los seis oradores invitados a dirigirse a los graduados de la Universidad de Central Florida en su ceremonia de graduación la semana pasada.

En su discurso, Caulfield mencionó que “estamos viviendo una época de cambios profundos”.

“Me estoy quedando corta, ¿verdad?” dijo. “El cambio es emocionante. Seamos honestos: el cambio puede ser intimidante. El auge de la inteligencia artificial es la próxima Revolución Industrial”.

Después de decir esto el público empezó a abuchearla. La reacción sorprendió a Caulfield, quien se giró hacia quienes estaban en el escenario y preguntó: “¿Qué pasó?”

Luego se volvió hacia el público, sonrió y dijo: “Está bien, toqué una fibra sensible. ¿Me dejan terminar?”

Continuó: “Hace apenas unos años, la IA no tenía ningún papel en nuestras vidas”, lo que arrancó aplausos del público.

La reacción deja ver una brecha cada vez mayor entre quienes defienden la IA y quienes se sienten perjudicados por ella. Desde principios de año, al menos doce grandes empresas han citado la inteligencia artificial al anunciar recortes de personal. Una encuesta de Harvard sobre la juventud, realizada en diciembre, reveló que la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 29 años considera que la IA representa una amenaza para sus perspectivas laborales.

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Los líderes presentan la inteligencia artificial como el próximo gran salto

Caulfield comparó el auge de la IA con la ola de cambios que vivió durante sus años universitarios, cuando surgió internet y los teléfonos celulares se volvieron más pequeños y accesibles. Dijo que en aquel entonces la gente tenía miedos similares sobre la tecnología y el desplazamiento laboral. Señaló que al final, esos cambios transformaron la economía mundial y contribuyeron a crear empresas como Apple, Google y Meta.

“Siendo optimista”, dijo Caulfield, “la IA, de la mano de la inteligencia humana, tiene el potencial de ayudarnos a resolver algunos de los mayores problemas de la humanidad. Muchos de ustedes, los que se gradúan hoy, tendrán un papel en hacer que eso suceda”.

En su discurso Caulfield mencionó que su trabajo la ha puesto en contacto con algunas de las figuras más influyentes de la actualidad, entre ellas el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el fundador de FedEx, Fred Smith; y los expresidentes de Estados Unidos George W. Bush y Bill Clinton.

Caulfield dijo que estos “líderes e innovadores prolíficos de nuestra época” fueron soñadores que actuaron en función de sus metas y no dejaron que el miedo los frenara. Encontraron sus pasiones desde temprano y se mantuvieron comprometidos con ellas. Puso a Bezos como ejemplo: en la preparatoria soñaba con ir al espacio. Años después, hizo realidad ese sueño como fundador de la empresa de exploración espacial Blue Origin.

Caulfield no es la única líder que transmite un mensaje optimista sobre la IA a los recién graduados. A principios de esta semana, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, se dirigió a los graduados de Carnegie Mellon en su ceremonia de graduación y dijo: “Está comenzando una nueva era de la ciencia y el descubrimiento”. Agregó: “La inteligencia artificial acelerará la expansión del conocimiento humano y ayudará a resolver problemas que antes estaban fuera de nuestro alcance”.