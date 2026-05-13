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Conclusiones Clave Medellín será sede del Horasis Global Summit 2026 del 10 al 13 de noviembre, con la presencia de más de 1,000 líderes de distintas regiones del mundo.

Es el tercer año consecutivo que el evento se realiza en América Latina, tras su paso por Brasil en 2024 y 2025.

El encuentro busca construir alianzas entre el sector público, el corporativo y la sociedad civil ante un panorama global de incertidumbre tecnológica y geopolítica.

Durante años, América Latina ocupó un lugar secundario en los grandes debates sobre el futuro de la economía y la sociedad. Sin embargo, a partir del desarrollo que la región ha experimentado recientemente, poco a poco ha comenzado a reclamar su lugar en estos foros internacionales, integrándose de manera activa en el diálogo sobre la transformación mundial.

En un nuevo hito para la región, este año Medellín será sede del Horasis Global Summit 2026, un encuentro internacional que reunirá del 10 al 13 de noviembre a más de 1,000 líderes empresariales, inversionistas, representantes de gobiernos, académicos e innovadores de diferentes regiones del mundo.

Será el tercer año consecutivo en el que este evento se realiza en Latinoamérica, luego de su paso por Brasil en las ciudades de Vitória en 2024 y São Paulo en 2025, lo que refleja un avance en el rol de la región en este tipo de encuentros, anteriormente realizados en ciudades del Reino Unido, Portugal y Turquía.

De unos años para acá y pese a los desafíos que aún enfrenta, Medellín, en Colombia, ha logrado atraer capital, talento y eventos internacionales. Este fenómeno responde al fortalecimiento de sus ecosistemas de emprendimiento y al auge de startups que, mediante proyectos de transformación corporativa, han empezado a captar la atención en mercados externos.

En ese sentido, el arribo de un foro como Horasis se alinea con la estrategia de posicionamiento de la ciudad. Desde Horasis describen a Medellín como una ciudad que logró reinventarse y convertirse en ejemplo de transformación urbana. Esa idea conecta directamente con el tema central de la edición 2026: “Construyendo el Mañana”.

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Un debate sobre las bases del mañana

Este año es evidente que el panorama internacional está experimentando cambios profundos. Los roces geopolíticos, las fluctuaciones de la economía y la irrupción disruptiva de herramientas como la inteligencia artificial (IA) están reconfigurando sectores productivos enteros, a menudo rebasando la agilidad de respuesta de las organizaciones y los sistemas financieros tradicionales.

Si bien es común que en estos encuentros predominen las declaraciones de gran alcance, su verdadero valor reside en que actúan como catalizadores de redes de contacto y alianzas estratégicas. Son espacios donde se gestan iniciativas capaces de generar repercusiones tangibles mucho más allá de las discusiones que ocurren en el escenario principal.

Lejos de limitar la conversación a conceptos abstractos sobre el porvenir, el propósito fundamental de esta cita radica en debatir los mecanismos mediante los cuales el sector público, el ámbito corporativo y la sociedad civil logran ajustarse a un escenario mundial definido por la incertidumbre y el ritmo vertiginoso del cambio.

Uno de los mensajes en los que enfatiza la organización es que los grandes problemas globales no pueden resolverse desde un solo sector. La idea detrás del encuentro es reunir distintos actores para construir alianzas que puedan extenderse más allá de la cumbre.

En este escenario es donde América Latina puede consolidar su relevancia propiciando diálogos que integren la visión política, el dinamismo empresarial, la vanguardia tecnológica y los lazos de colaboración global. Todavía queda camino por recorrer, pero la llegada del Horasis Global Summit 2026 deja claro que Latinoamérica actualmente es una región importante dentro de las conversaciones globales sobre innovación, liderazgo y transformación económica.