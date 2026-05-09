Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las barreras del idioma y el tiempo comienzan a desdibujarse con los avances de la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología está revolucionando múltiples industrias, y el sector salud no es la excepción. A medida que avanzan sus aplicaciones, crecen también las exigencias y expectativas, tanto en el ámbito empresarial como en el clínico.

En 2025, casi la mitad de la inversión tecnológica se concentró en IA, mientras los inversionistas siguen apostando por mercados emergentes y redefinen el rumbo del venture capital. En paralelo, las empresas buscan resultados más medibles y apuestan por estrategias como la creación de contenido que realmente convierta.

¡No te pierdas este resumen con lo más destacado de la semana!

Experimentar sin rentabilidad probada sigue siendo la norma en el mundo de la IA a escala real, no la excepción. Pero eso está cambiando.

Los proyectos de IA ahora se formulan con objetivos más claros, atados a métricas de negocio y evaluados con mayor rigor. Al mismo tiempo, las organizaciones construyen los mecanismos de gobierno necesarios para administrar un portafolio creciente de iniciativas.

Porque en 2026, en el mundo de la IA empresarial, ya no vale decir “estamos viendo”. Hay que decir “estamos haciendo”, aunque por dentro todavía se esté aprendiendo.

Brasil y México siguen liderando el ecosistema de venture capital en la región: en 2025 absorbieron el 80% de las rondas de inversión, dejando poco espacio para las startups de otros países.

Para Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal, el mercado es hoy mucho más exigente y selectivo: “El ajuste post-2021 eliminó mucho ruido y dejó un mercado más serio, donde crecer sin disciplina ya no es suficiente.”

En 2025 se invirtieron más de $425,000 millones de dólares en venture capital a nivel mundial, pero casi la mitad se concentró en IA y una gran parte en mega rondas de más de $100 millones. El capital grande se está concentrando en pocos jugadores.

En América Latina, donde la saturación y la fragmentación siguen siendo la norma, el reto no es adoptar tecnología, sino hacerla funcionar. La región tiene el talento, la necesidad y el capital para liderar esta transformación. 2026 no es solo un año de avances tecnológicos: es el momento en que la salud digital debe demostrar que puede pasar de la promesa a la ejecución, construyendo sistemas que realmente funcionen para todos.

A esto se suma la democratización del conocimiento médico. A través de la plataforma Coralia Health y su asistente de IA Salus, 360 Health Data ha traducido y curado contenidos científicos globales al español, permitiendo que los médicos accedan a evidencia actualizada sin barreras de idioma ni de tiempo.

Este impulso lo lidera una nueva generación de inversores que, más allá del capital, aportan visión estratégica, redes globales y acompañamiento en etapas tempranas.

Uno de esos perfiles es Leo Arango, socio en One Way Ventures, un fondo enfocado en startups fundadas por emprendedores inmigrantes con ambición global. Desde esta plataforma, Arango ha impulsado iniciativas como el One Way Summit, un espacio para conectar fundadores, inversores y expertos del sector, fortaleciendo un ecosistema cada vez más internacionalizado.

Un contenido viral puede darte atención, pero no necesariamente clientes. Sin intención, solo genera ruido.

Sí, el contenido debe ser visualmente atractivo y relevante, pero sobre todo debe cumplir un propósito. Y ese propósito casi nunca es volverse viral. No necesitas 100,000 vistas: necesitas diez personas correctas prestándote atención. Si mides el éxito de tu contenido solo por su alcance inmediato, te estás perdiendo lo más importante: la conexión. Y si logras conectar con la persona adecuada, ya ganaste. Lo viral es un bono, no un objetivo.